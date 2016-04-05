Додано: Нед 13 бер, 2022 09:14

vitaliian написав: Ukrainian написав: ЛАД написав: анализ явно слабоватый. анализ явно слабоватый.



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не столько слабоватый сколько неполный. Резких несоответствий с официальными версиями я не нашёл.



https://youtu.be/nPsad-CbZHE

Вот все по полочкам, разве что без поименного списка солдат.



Кстати Гордон считает арестовича аферистом что добавляет ему (Арестовичу) авторитета, потому что Гордон мерзавец ещё тот



https://youtu.be/AKmD0Alo-tE не столько слабоватый сколько неполный. Резких несоответствий с официальными версиями я не нашёл.Вот все по полочкам, разве что без поименного списка солдат.Кстатичто добавляет ему (Арестовичу) авторитета, потому что Гордон мерзавец ещё тот

уважаемый,вы большой поклоник Арестовича?давайте не будем делать из него кумира...все прекрасно знают и помнят кто такой Люся Арестовична данный момент его вернули в команду, потому что война и в качествесоветника руководителя Офиса Президента он профессионально выполняется свою работу.меня абсолютно не раздражает его манера говорить и одеваться (это так задумано)для тех кто не понимает-поясняюЗеленский, как режиссер, понимает как надо "подавать Україну мировым СМИ"все делается как антогонизм рашке-у них сводки читает с монитора "генерал с одной извилиной от фуражки" а у нас выходит Арестович (иногда он сидит, или даже полулежит)и медленно но уверенно сообщает, что скоро войска раши будут бегать как "зайчики"для некоторых нервных граждан это действует успокаивающе, хотя в Мариуполе/Сумах/Харькове (частично) где люди сидят в подвалах без электричества, тепла и воды у них нет возможности наслаждиться высшим уровнем спокойствия нашей власти (в лице ее спикера Арестовича)пс рыбак рыбака видит из далека (о Гордоне)