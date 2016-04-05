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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 345346347348
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 09:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Про гордона і арестовича - теорему ескобара загугліть...
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 09:38

  kotyk222 написав:Про гордона і арестовича - теорему ескобара загугліть...

гордон он и в Африке гoндoн, а Арестовича не трогайте...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 09:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:ванговать Арестович умеет отлично


это не вангование-это часть информационной войны (в основном рассчитана на внутреннего потребителя и частично на генштаб рф), "российское быдло(население)" вряд ли воспринимает посылы ОП Украины, а "военные аналитики рашки" делают это по долгу службы

по поводу "враг потеряет способность вести активные действия"-на сегодня на 85-90% он уже потерял эту способность (и те 15% активных действий сконцентрированы на 3 задачах-Киев, Мариуполь (тут даже можно поменять местами) и Николаев

нельзя вести активные действия в течении длительного периода (месяц и более) без достаточного резерва во всем(живой силе, технике, и хорошо организованной логистике (топливо, снаряды, продовольствие)
как обстоит у врагов:
-людские резервы практически исчерпаны (судорожные попытки изыскать их по всей раисии и даже в мире), не зря тут воевали в/ч с Дальнего Востока и Восточной Сибири

-техника? 20-25% уничтожена (из оставшихся 75% допускаю , что только 50% в строю),
т.е. нам по факту надо еще 6-7 недель, чтобы уничтожить всю технику
допускаю, что когда у тебя ее осталось мало (а заводы практически ничего не восполняют(это не СССР), то рф будет вынуждена ее беречь
впрочем у врагов отсутствует здравая логика, к тому же сегодня они врут даже больше чем неделю-две назад, и плешивый фюрер может спалить всё под ноль (для того "чтобы нас дожать", ведь именно это ему докладывают, судя по гебельсТВ)
-и самое главное в современной войне-логистика, с этим не сказать, что совсем плохо, но до уровня снабжения Украины нашими партнерами явно не дотягивают

как резюме: соглашусь с Арестовичем (в своем кругу тоже самое начал продвигать еще на 4 день войны), но никого не призываю заниматься шапкозакидательством
впереди трудные дни, но будет много великих побед, будет нового мира рассвет

ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 13 бер, 2022 09:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 09:48

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.03 орієнтовно склали / 🇬🇧 The total combat losses of the enemy from 24.02 to 13.03 were approximately:
особового складу / personnel - понад/ more 12 000 осіб,
танків / tanks ‒ 374 од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 1226 од,
артилерійських систем / artillery systems – 140 од,
РСЗВ / MLRS - 62 од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 34 од,
літаків / aircraft – 74 од,
гелікоптерів / helicopters – 86 од,
автомобільної техніки / vehicles - 600 од,
кораблі /катери / boats / cutters - 3 од,
цистерн з ПММ / fuel tanks - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 7.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.u ... 7125179373
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 09:50

вереница апологетов плеш фюрера спешно покидает тонущий Тита

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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 10:07

сколько нужно еще разбитых роддомов

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