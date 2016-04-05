Додано: Нед 13 бер, 2022 09:40

GALeon написав: ванговать Арестович умеет отлично ванговать Арестович умеет отлично

это не вангование-это часть информационной войны (в основном рассчитана на внутреннего потребителя и частично на генштаб рф), "российское быдло(население)" вряд ли воспринимает посылы ОП Украины, а "военные аналитики рашки" делают это по долгу службыпо поводу "враг потеряет способность вести активные действия"-на сегодня на 85-90% он уже потерял эту способность (и те 15% активных действий сконцентрированы на 3 задачах-Киев, Мариуполь (тут даже можно поменять местами) и Николаевнельзя вести активные действия в течении длительного периода (месяц и более) без достаточного резерва во всем(живой силе, технике, и хорошо организованной логистике (топливо, снаряды, продовольствие)как обстоит у врагов:-людские резервы практически исчерпаны (судорожные попытки изыскать их по всей раисии и даже в мире), не зря тут воевали в/ч с Дальнего Востока и Восточной Сибири-техника? 20-25% уничтожена (из оставшихся 75% допускаю , что только 50% в строю),т.е. нам по факту надо еще 6-7 недель, чтобы уничтожить всю техникудопускаю, что когда у тебя ее осталось мало (а заводы практически ничего не восполняют(это не СССР), то рф будет вынуждена ее беречьвпрочем у врагов отсутствует здравая логика, к тому же сегодня они врут даже больше чем неделю-две назад, и плешивый фюрер может спалить всё под ноль (для того "чтобы нас дожать", ведь именно это ему докладывают, судя по гебельсТВ)-и самое главное в современной войне-логистика, с этим не сказать, что совсем плохо, но до уровня снабжения Украины нашими партнерами явно не дотягиваюткак резюме: соглашусь с Арестовичем (в своем кругу тоже самое начал продвигать еще на 4 день войны), но никого не призываю заниматься шапкозакидательствомвпереди трудные дни, но будет много великих побед, будет нового мира рассветВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!