|
|
|
Додано: Нед 13 бер, 2022 09:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Про гордона і арестовича - теорему ескобара загугліть...
Додано: Нед 13 бер, 2022 09:38
Додано: Нед 13 бер, 2022 09:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
это не вангование-это часть информационной войны (в основном рассчитана на внутреннего потребителя и частично на генштаб рф), "российское быдло(население)" вряд ли воспринимает посылы ОП Украины, а "военные аналитики рашки" делают это по долгу службы
по поводу "враг потеряет способность вести активные действия"-на сегодня на 85-90% он уже потерял эту способность (и те 15% активных действий сконцентрированы на 3 задачах-Киев, Мариуполь (тут даже можно поменять местами) и Николаев
нельзя вести активные действия в течении длительного периода (месяц и более) без достаточного резерва во всем(живой силе, технике, и хорошо организованной логистике (топливо, снаряды, продовольствие)
как обстоит у врагов:
-людские резервы практически исчерпаны (судорожные попытки изыскать их по всей раисии и даже в мире), не зря тут воевали в/ч с Дальнего Востока и Восточной Сибири
-техника? 20-25% уничтожена (из оставшихся 75% допускаю , что только 50% в строю),
т.е. нам по факту надо еще 6-7 недель, чтобы уничтожить всю технику
допускаю, что когда у тебя ее осталось мало (а заводы практически ничего не восполняют(это не СССР), то рф будет вынуждена ее беречь
впрочем у врагов отсутствует здравая логика, к тому же сегодня они врут даже больше чем неделю-две назад, и плешивый фюрер может спалить всё под ноль (для того "чтобы нас дожать", ведь именно это ему докладывают, судя по гебельсТВ)
-и самое главное в современной войне-логистика, с этим не сказать, что совсем плохо, но до уровня снабжения Украины нашими партнерами явно не дотягивают
как резюме: соглашусь с Арестовичем (в своем кругу тоже самое начал продвигать еще на 4 день войны), но никого не призываю заниматься шапкозакидательством
впереди трудные дни, но будет много великих побед, будет нового мира рассвет
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 13 бер, 2022 09:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 13 бер, 2022 09:48
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.03 орієнтовно склали / 🇬🇧 The total combat losses of the enemy from 24.02 to 13.03 were approximately:
особового складу / personnel - понад/ more 12 000 осіб,
танків / tanks ‒ 374 од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 1226 од,
артилерійських систем / artillery systems – 140 од,
РСЗВ / MLRS - 62 од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 34 од,
літаків / aircraft – 74 од,
гелікоптерів / helicopters – 86 од,
автомобільної техніки / vehicles - 600 од,
кораблі /катери / boats / cutters - 3 од,
цистерн з ПММ / fuel tanks - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 7.
Додано: Нед 13 бер, 2022 09:50
вереница апологетов плеш фюрера спешно покидает тонущий Тита
Додано: Нед 13 бер, 2022 10:07
сколько нужно еще разбитых роддомов
Додано: Нед 13 бер, 2022 10:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вангувати кожен дурень може.
На третій день віни:
Колись вгадуєш, колись ні. У Арестовича, наразі, така посада, що доводиться випромінювати оптимизм. Я не проти Арестовича, він добре робить свою справу, наразі.
Додано: Нед 13 бер, 2022 10:41
Додано: Нед 13 бер, 2022 11:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Обычно когда сбивается вражеский самолёт все новостные телеграм каналы тут же обсасывают это событие, размещают фото летчика и прочие, а за вчера (если верить таблице) сбито аж 16 вражеских самолётов, а инфы об этом почти ноль. Война переместилась в небо?
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 13 бер, 2022 11:47, всього редагувалось 1 раз.
|