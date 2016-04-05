edvardd
В багатьох мирних областях вже давно заборонили продаж алкоголю. Головне, щоб їсти що було, електрика, газ, тепло і вода.
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Додано: Нед 13 бер, 2022 11:49
edvardd
В багатьох мирних областях вже давно заборонили продаж алкоголю. Головне, щоб їсти що було, електрика, газ, тепло і вода.
Додано: Нед 13 бер, 2022 11:56
Додано: Нед 13 бер, 2022 12:16
Львівщину, за попередніми даними, атакували літаками з Саратова
літаки ворога обстрілюють наші міста (і аеродроми) з території рф вже не перший раз
негайно потрібні потужні засоби ППО та ПРО, Байден пообіцяв надати (замість МиГів),
як що будуть доставляти з США (це не меньше ніж 3 тижні)-до портів ЕС (Роттердам, Амстердам, Гамбург та інші), потім до Польщі
швидше буде, щоб доставили те що є зараз в країнах Європи, але це малоймовірне
Додано: Нед 13 бер, 2022 12:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 13 бер, 2022 12:30
согласен, авиацией быстрее...надеюсь установки весят меньше танков
Додано: Нед 13 бер, 2022 12:37
Что сделает Путин с Киевом в ближайшие дни
у Беседы проблемы (украл 5 ярдов, втюхал Путину список завербованных агентов в Украине (фактически "мертвые души")
у Шойгу должны начаться проблемы с понедельника/вторника
Путин может сделать что-то ужасное?
Додано: Нед 13 бер, 2022 12:49
Иран запускал ракеты по США на Курдистане в Ираке
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 13 бер, 2022 13:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 13 бер, 2022 12:58
Додано: Нед 13 бер, 2022 12:59
prodigyпутин может сделать все что угодно - вплоть до применения ЯО по Украине, Прибалтике или даже провокации по своему городу.
Повторюсь: не забывайте о его ультиматуме в адрес стран НАТО в крайне резком тоне и отказ от обсуждения, выходящего за рамки ультиматума.
Додано: Нед 13 бер, 2022 13:04
Долярчик своєчасно покинув Яворівськтй полігон (думаю його там готували) і поїхав на фронт.
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