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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 348349350351>
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 13:06

  Ukrainian написав:Уже і Львів дістали.
ПС Розмовляв зі своїми родичами з Москви, там путін головного мозку.
По перше не Львів а полігон під Львовом( 30 км від мене)
По друге
офіційно - 35 загинуло +135 поранених(швидкі носяться що дурні)
З одного боку - страшно..
А з іншого
6 ракет по 1 млн доларів кожна забрали по ШІСТЬ життів...
Скільки тих ракет в педерації ще залишилось? 100-200? в 300 я вже не вірю , бо офіційно москалики заявляли( і ви куме кажіть) про виготовлення 20 ракет в рік...

Невже ці дебілоїди не розуміють..що навіть коли кожна їх ракета забере по 6 Воїнів...то це втрата максимум 1000 Солдат ЗСУ....
Вони що думають що УКРАЇНУ це змусить капітулювати...
Тоді вони фантазери які вірять в марсіан.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 13:18

  lapay написав:edvardd
В багатьох мирних областях вже давно заборонили продаж алкоголю. Головне, щоб їсти що було, електрика, газ, тепло і вода.
Тут палка в два кінці....
1 В Тернополі вже дозволили слабоалкоголку..і це правильно
2 Маса підприємців Західної України заточена під туризм..але продати в кафе котлету по 50 грн..без пива - точно не вийде, ТОМУ ВОНИ Й ЗАКРИТІ..зБИТКИ ПРЯМІ
3 Особисто моя позиція
а - дозволити пиво/вино ( все що має менше 10% алкоголю) з 12 до 18 години( частково дозволить працювати кафешкам/ресторанам
б - дозволити продавати все що вище 10% з 10 до 20..при умові додаткової сплати 100% від роздрібної ціни на рахунки армії( замість того щоб населення жлуктило самопал або настійку глоду..нехай краще армію зміцнює)

ПС
У Львові вже є рис по 28-35 грн , гречка по 60 грн, цукор 25-48 грн кг, макарони 28-50 грн кг - у обмеженому доступі по 3-5 кг в руки...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 13:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:6 ракет по 1 млн доларів кожна забрали по ШІСТЬ життів...
Скільки тих ракет в педерації ще залишилось? 100-200? в 300 я вже не вірю , бо офіційно москалики заявляли( і ви куме кажіть) про виготовлення 20 ракет в рік...

Вони вже використовують радянські запаси, нові вже використали. Путлер виконує свій пункт про "демілітарізацію", для внутрішнього споживача.
В них закінчуються запасм і резерви. Скоро згорнуться на всіх напрямках, крім південно-східного.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 13:28

lapay
В 1999 Україна передала Росії в якості оплати за поставку природного газу 575 ракет Х-55 і Х-55СМ.
Цікаво - скільки дожило до 2022?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 13:30

  big539 написав:
  edvardd написав:Зображення

тут написано что днём до 14-00 торговать можно. Это правда?

да, сегодня в АТБ всё бухло назад ставили...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 13:33

  budivelnik написав:
  Ukrainian написав:Уже і Львів дістали.
ПС Розмовляв зі своїми родичами з Москви, там путін головного мозку.
По перше не Львів а полігон під Львовом( 30 км від мене)
По друге
офіційно - 35 загинуло +135 поранених(швидкі носяться що дурні)
З одного боку - страшно..
А з іншого
6 ракет по 1 млн доларів кожна забрали по ШІСТЬ життів...
Скільки тих ракет в педерації ще залишилось? 100-200? в 300 я вже не вірю , бо офіційно москалики заявляли( і ви куме кажіть) про виготовлення 20 ракет в рік...

Невже ці дебілоїди не розуміють..що навіть коли кожна їх ракета забере по 6 Воїнів...то це втрата максимум 1000 Солдат ЗСУ....
Вони що думають що УКРАЇНУ це змусить капітулювати...
Тоді вони фантазери які вірять в марсіан.

+
Так понимаю, что такие обстрелы/бомбардировки больше рассчитаны на психологический эффект, чем на нанесение серьёзного урона. Так же, как и обстрелы Харькова.
Кстати, Садовый заявил о 30 ракетах.

Судя по тому, что количество потерь в живой силе последние 3 дня по сообщениям стабильно - "понад 12000", похоже на затишье в наземных операциях. То ли готовятся к миру, то ли перегруппировка перед новыми попытками наступления.

P.s. В Харькове торговля спиртным свободно, кроме АТБ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 13:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересная ситуация складывается с гуманитаркой, прибывающей на Западную Украину. По большей части она там же и распределяется. Дальше на Восток идут сравительно крохи, хотя именно там она нужнее, особенно продукты.
Причем отчет по гуманитарке от местных получить не представляется возможным.
Даже обычные фото и видео с распаковкой и раздачей населению они наотрез отказываются предоставлять.
В Германии отправители уже чисто офигевают от подобной наглости.
Ведь в основном непосредственной отправкой занимается наша диаспора и всеми силами пытается хоть как-то уберечь гуманитарку от традиционного распила.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 13:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Дальше на Восток идут сравительно крохи, хотя именно там она нужнее, особенно продукты.
Причем отчет по гуманитарке от местных получить не представляется возможным.
Дурень якщо чогось не знає - то обовязково збреше...
Не хочу викладати фото... але щоденно на моїх очах перевантажується з ....іноземні номери на ....наші номери 20-30 тонн гуманітарки...щось видно що зібрали люди( різні коробки) , щось видно що йде з заводів(однотипні коробки і маркування)....
пс
точка перевантаження не спеціалізована..просто має можливість заїзду/виїзду довгої тяги і навіть не обладнана рампами
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 13:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:P.s. В Харькове торговля спиртным свободно, кроме АТБ

Странно, в Полтаве нигде не видел.
DmitryV
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 13:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:больше рассчитаны на психологический эффект, чем на нанесение серьёзного урона.

Можливо все гірше. Що там робила така кількість військовослужбовців? Там стояла бригада резерву якась? З технікою? Чи не втратили техніку? Це часом не бригада, яка мала дати **зди білорусам, якщо ті рипгуться? А чи не рипнеться тепер?
Чи не там зберігається "військова гуманітарка " , яка приходить з Єврори і США?
Я прийняв цю інформацію набагато негативніше і тривожніше, ніж ви. Бо ви в blissfully unaware.(не сприймуть як образу, воно просто влучне, к не образливе)
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 13 бер, 2022 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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