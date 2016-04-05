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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 348349350351
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 13:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Кстати, Садовый заявил о 30 ракетах.
Я живу за Львовом,в сторону полігону , а працюю у Львові...
Я вибухів не чув...А от на роботі мої продавці(працюють цілодобово) вибухи чули...
З цього робимо висновки
а - 6 ракет долетіли і вибухнули на полігоні
б - скількись ракет вибухнуло перед Львовом...
Тому кількість запущених ракет явно більше 6....
ТТХ Ту-95 гляньте, там від 8 до 24 може нести...Не думаю що летів недовантажений....
По спиртному
Метро повинно видати мені медальку...
4 дні тому, повоював і зміг розблокувати продаж безалкогольного пива(навскидку в них були залишки в 70 000-100 000 грн в одному магазині, таких у Львові 2)
2 дні тому вони виставили безалкогольне пиво у відкритий продаж
Сьогодні безалкогольного пива в продажі вже не має( все продано)

Звідси роблю висновок
Зберіг від списання для Метро (26 магазинів, з них мінімум 15 не в зоні бойових дій) десь на 2 млн грн... :D
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 13 бер, 2022 13:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 13:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:В Германии отправители уже чисто офигевают от подобной наглости.
Ведь в основном непосредственной отправкой занимается наша диаспора и всеми силами пытается хоть как-то уберечь гуманитарку от традиционного распила.

То нехай поїдуть і подивляться, скільки там біженців, і куди йде гуманітарка. Де західняки, а де ватна пісня про "разпіли"?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 13:51

Hotab
Наскільки я зрозумів фронтові зведення, то зараз основне завдання авіації - збивати крилаті ракети над мирними областями? Можете не відповідати, якщо не можна.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 13:51

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:
СЛАВА УКРАЇНІ!

Не подскажете, кто такой danserg - автор этого видео?
Как на мой взгляд, анализ явно слабоватый.


анализ он делает на основании открытого источника с сайта(Ген Штаб ЗСУ)
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

на мой взгляд от вас за последние 5 лет не одного сильного поста, и тем не менее кто вас плюсует и даже медальки выдают,

"коммунист" должен быть скромным, не так ли?

Вы всё же явно перечитали цензора или что похуже.
Вместо того, чтобы ответить на вопрос, кто такой danserg, Вы перешли к личным выпадам.
Ваше мнение о моих постах, конечно, очень ценно. :)
Но я не стал писать о, как бы помягче, чересчур прямолинейном восприятии фильма "Убить дракона".
Смысл там гораздо глубже, чем "натяк на Сталіна, на Хрущева (Евгений Леонов)". В противном случае в 1988 он не вызвал бы особого интереса. Вы, возможно, единственный кто воспринял фильм настолько прямолинейно.
И 5 лет назад Вы, похоже, были заметно другим. Такой анализ, как у danserg, Вас бы тогда, по-моему, не устроил.

P.s. Причём тут "скромность "коммуниста", простите, не понял.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 13:53

  Hotab написав:
  ЛАД написав:больше рассчитаны на психологический эффект, чем на нанесение серьёзного урона.

Можливо все гірше. Що там робила така кількість військовослужбовців? Там стояла бригада резерву якась? З технікою? Чи не втратили техніку? Це часом не бригада, яка мала дати **зди білорусам, якщо ті рипгуться? А чи не рипнеться тепер?
Чи не там зберігається "військова гуманітарка " , яка приходить з Єврори і США?
Я прийняв цю інформацію набагато негативніше і тривожніше, ніж ви. Бо ви в blissfully unaware.(не сприймуть як образу, воно просто влучне, к не образливе)
Шість ракет по 1 млн баксів і 36 смертей - це по Вашому багато?
Таке враження що Ви не в армії служите...
Навскидку власний досвід..
Навчання під Ерфуртом.... Вночі танк скотився на палатку і задавив 12 солдат...
Мирний час...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 14:05

  Hotab написав:
  ЛАД написав:больше рассчитаны на психологический эффект, чем на нанесение серьёзного урона.

Можливо все гірше. Що там робила така кількість військовослужбовців? Там стояла бригада резерву якась? З технікою? Чи не втратили техніку? Це часом не бригада, яка мала дати **зди білорусам, якщо ті рипгуться? А чи не рипнеться тепер?
Чи не там зберігається "військова гуманітарка " , яка приходить з Єврори і США?
Я прийняв цю інформацію набагато негативніше і тривожніше, ніж ви. Бо ви в blissfully unaware.(не сприймуть як образу, воно просто влучне, к не образливе)

Возможно, Вы правы, спорить не буду.
Я исхожу из объявленных потерь.
О потере техники, естественно, никто не сообщает и сообщать не будет. Поэтому таких сведений у меня нет. Впрочем как и у Вас.
В этом плане мы с Вами в примерно одинаковом положении.

И какая "така кількість військовослужбовців"? Об этом никаких сообщений не было. А потери сравнительно небольшие. При таких людских потерях вряд ли будут большие потери в технике.

P.s. Никаких обид.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 13 бер, 2022 14:05, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Шість ракет по 1 млн баксів і 36 смертей - це по Вашому багато?

Це оцінюють інакше: бригада втратила боєздатність.На деякий час. Якщо завтра вранці Лука кине свої війська, то ця бригада не вирушить і не виконає завдання. Бо крім 36 загиблих , є ще 100+ поранених. І невідома кількість техніки і б/к. Крім того , невідомо кого там втратили загиблими і пораненими. Якщо умовного долярчика, який нічого не вміє, то завтра на його місце прийде "успіх" і дирку закриє. А якщо це мехвод бмп чи командир танку, який наїздив/настріляв кілька місяців - це зовсім інша історія.


Кілька днів тому бтгр в Скибвні дезорієнтувалась, вихватила дюлей та і втікла (хто встиг), бо першим пострілом розбили ведучий танк з комполка. Якби там вбили ще пару ротних, то бійці вийшли б і віддали нашим всю техніку. Це вам про кількість і якість втрат.
Hotab
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