Додано: Нед 13 бер, 2022 14:11

budivelnik написав: antey1969 написав: Дальше на Восток идут сравительно крохи, хотя именно там она нужнее, особенно продукты.

Причем отчет по гуманитарке от местных получить не представляется возможным. Дальше на Восток идут сравительно крохи, хотя именно там она нужнее, особенно продукты.Причем отчет по гуманитарке от местных получить не представляется возможным. Дурень якщо чогось не знає - то обовязково збреше...

Не хочу викладати фото... але щоденно на моїх очах перевантажується з ....іноземні номери на ....наші номери 20-30 тонн гуманітарки...щось видно що зібрали люди( різні коробки) , щось видно що йде з заводів(однотипні коробки і маркування)....

пс

точка перевантаження не спеціалізована..просто має можливість заїзду/виїзду довгої тяги і навіть не обладнана рампами Дурень якщо чогось не знає - то обовязково збреше...Не хочу викладати фото... але щоденно на моїх очах перевантажується з ....іноземні номери на ....наші номери 20-30 тонн гуманітарки...щось видно що зібрали люди( різні коробки) , щось видно що йде з заводів(однотипні коробки і маркування)....псточка перевантаження не спеціалізована..просто має можливість заїзду/виїзду довгої тяги і навіть не обладнана рампами

Запорізька область має запитання до обласної та райвлади"Жителі с.Нестерянка отримали гуманітарну допомогу, про яку вже писали та вже видалили допис.Моїй сестрі дісталася буханка хліба та рулон туалетного паперу. Тому, одразу виникає питання - таку допомогу давали всім, однакову? Це саме ця допомога приїхала з-за кордону? Чи враховується "особливий" підхід до кожного мешканця с.Нестерянка?Дехто і не здогадувався про те, що приїхала машина з допомогою!!!! Люди повинні здогадуватися чи як!!!! Люди з дітьми вже два тижні держать оборону!!!! Вже закінчується і моральний, і фізичний дух!!!!Будь ласка, налагодьте систему привозу допомоги, зробіть однакові пакети для кожного двора!!!!! НЕ НАЇДІТЬСЯ ВОНИ ТУАЛЕТНИМ ПАПЕРОМ!!" - пряма мова мешканців селаПродовження звернень щодо гуманітарки, яку мала розподіляти влада на місцяхВ Новопавловкi в наборi був пакетик борошна, двi концерви, рулон паперу , маленька пачка макарон , пачка вологих серветок та 5 памперсiв. Вдячнi i за ценас в Преображенке была помощь.Сначала говорят начальство перебрало, а остальное раздали людям, но не всем мало кто знал о помощиНе знаю, кому яка допомога дісталася, але точно знаю, що одній бабусі з Оріхова дали 1 кг борошна і 2 мівіниВ Оріхова в школі видавали допомогу " по-своїм Ваням". Хай тому Вані, якого загукали в актовий зал і який через другі двері випер дві упаковки памперсів і дві повні упаковки туалетного паперу, срать по набраному!!!Люди, які стільки сиділи без їжі, в холоді, без світла- і така гуманітарка!!! Соромно! Хоч би їжі гарячої організували! У старост є списки, хто в першу чергу потребує і чого саме! Це про Нестерянку!соседи - старики по 80 год. Они сегодня пошли за гуманитаркой, простояли полдня и вернулись НИ С ЧЕМ!!! Кто получил гуманитарную помощь? Какая "вся громада"?АГОВ, ВЛАДА, У ВАС ЛЮДИ ГОЛОДНІ!