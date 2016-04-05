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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 349350351352353354>
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 13:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:В Германии отправители уже чисто офигевают от подобной наглости.
Ведь в основном непосредственной отправкой занимается наша диаспора и всеми силами пытается хоть как-то уберечь гуманитарку от традиционного распила.

То нехай поїдуть і подивляться, скільки там біженців, і куди йде гуманітарка. Де західняки, а де ватна пісня про "разпіли"?
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 13:51

Hotab
Наскільки я зрозумів фронтові зведення, то зараз основне завдання авіації - збивати крилаті ракети над мирними областями? Можете не відповідати, якщо не можна.
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 13:51

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:
СЛАВА УКРАЇНІ!

Не подскажете, кто такой danserg - автор этого видео?
Как на мой взгляд, анализ явно слабоватый.


анализ он делает на основании открытого источника с сайта(Ген Штаб ЗСУ)
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

на мой взгляд от вас за последние 5 лет не одного сильного поста, и тем не менее кто вас плюсует и даже медальки выдают,

"коммунист" должен быть скромным, не так ли?

Вы всё же явно перечитали цензора или что похуже.
Вместо того, чтобы ответить на вопрос, кто такой danserg, Вы перешли к личным выпадам.
Ваше мнение о моих постах, конечно, очень ценно. :)
Но я не стал писать о, как бы помягче, чересчур прямолинейном восприятии фильма "Убить дракона".
Смысл там гораздо глубже, чем "натяк на Сталіна, на Хрущева (Евгений Леонов)". В противном случае в 1988 он не вызвал бы особого интереса. Вы, возможно, единственный кто воспринял фильм настолько прямолинейно.
И 5 лет назад Вы, похоже, были заметно другим. Такой анализ, как у danserg, Вас бы тогда, по-моему, не устроил.

P.s. Причём тут "скромность "коммуниста", простите, не понял.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 13:53

  Hotab написав:
  ЛАД написав:больше рассчитаны на психологический эффект, чем на нанесение серьёзного урона.

Можливо все гірше. Що там робила така кількість військовослужбовців? Там стояла бригада резерву якась? З технікою? Чи не втратили техніку? Це часом не бригада, яка мала дати **зди білорусам, якщо ті рипгуться? А чи не рипнеться тепер?
Чи не там зберігається "військова гуманітарка " , яка приходить з Єврори і США?
Я прийняв цю інформацію набагато негативніше і тривожніше, ніж ви. Бо ви в blissfully unaware.(не сприймуть як образу, воно просто влучне, к не образливе)
Шість ракет по 1 млн баксів і 36 смертей - це по Вашому багато?
Таке враження що Ви не в армії служите...
Навскидку власний досвід..
Навчання під Ерфуртом.... Вночі танк скотився на палатку і задавив 12 солдат...
Мирний час...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 14:05

  Hotab написав:
  ЛАД написав:больше рассчитаны на психологический эффект, чем на нанесение серьёзного урона.

Можливо все гірше. Що там робила така кількість військовослужбовців? Там стояла бригада резерву якась? З технікою? Чи не втратили техніку? Це часом не бригада, яка мала дати **зди білорусам, якщо ті рипгуться? А чи не рипнеться тепер?
Чи не там зберігається "військова гуманітарка " , яка приходить з Єврори і США?
Я прийняв цю інформацію набагато негативніше і тривожніше, ніж ви. Бо ви в blissfully unaware.(не сприймуть як образу, воно просто влучне, к не образливе)

Возможно, Вы правы, спорить не буду.
Я исхожу из объявленных потерь.
О потере техники, естественно, никто не сообщает и сообщать не будет. Поэтому таких сведений у меня нет. Впрочем как и у Вас.
В этом плане мы с Вами в примерно одинаковом положении.

И какая "така кількість військовослужбовців"? Об этом никаких сообщений не было. А потери сравнительно небольшие. При таких людских потерях вряд ли будут большие потери в технике.

P.s. Никаких обид.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 13 бер, 2022 14:05, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Шість ракет по 1 млн баксів і 36 смертей - це по Вашому багато?

Це оцінюють інакше: бригада втратила боєздатність.На деякий час. Якщо завтра вранці Лука кине свої війська, то ця бригада не вирушить і не виконає завдання. Бо крім 36 загиблих , є ще 100+ поранених (більшість з яких не повернеться в стрій або зовсім, або найближчі кілька місяців). І невідома кількість техніки (як не цинічно, це зараз ще дорожче, ніж люди, бо нема де поповнювати) і б/к. Крім того , невідомо кого там втратили загиблими і пораненими. Якщо умовного долярчика, який нічого не вміє, то завтра на його місце прийде "успіх" і дирку закриє. А якщо це мехвод бмп чи командир танку, який наїздив/настріляв кілька місяців - це зовсім інша історія.


Кілька днів тому бтгр в Скибині дезорієнтувалась, вихватила дюлей і втікла (хто встиг), бо першим пострілом розбили ведучий танк з комполка. Якби там вбили ще пару ротних, то бійці з піднятими руками вийшли б і віддали нашим всю техніку. Це вам про кількість і якість втрат.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 13 бер, 2022 14:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 14:06

Доповнення до посту про гуманітарку
https://www.facebook.com/favorit.z
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 14:10

  Hotab написав:Кілька днів тому бтгр в Скибині дезорієнтувалась, вихватила дюлей і втікла (хто встиг), бо першим пострілом розбили ведучий танк з комполка. Якби там вбили ще пару ротних, то бійці з піднятими руками вийшли б і віддали нашим всю техніку. Це вам про кількість і якість втрат.


Комполка в ведущем танке - это что за стратегия такая странная?
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 14:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

budivelnik написав:
  antey1969 написав:Дальше на Восток идут сравительно крохи, хотя именно там она нужнее, особенно продукты.
Причем отчет по гуманитарке от местных получить не представляется возможным.
Дурень якщо чогось не знає - то обовязково збреше...
Не хочу викладати фото... але щоденно на моїх очах перевантажується з ....іноземні номери на ....наші номери 20-30 тонн гуманітарки...щось видно що зібрали люди( різні коробки) , щось видно що йде з заводів(однотипні коробки і маркування)....
пс
точка перевантаження не спеціалізована..просто має можливість заїзду/виїзду довгої тяги і навіть не обладнана рампами
Запорізька область має запитання до обласної та райвлади

"Жителі с.Нестерянка отримали гуманітарну допомогу, про яку вже писали та вже видалили допис.
Моїй сестрі дісталася буханка хліба та рулон туалетного паперу. Тому, одразу виникає питання - таку допомогу давали всім, однакову? Це саме ця допомога приїхала з-за кордону? Чи враховується "особливий" підхід до кожного мешканця с.Нестерянка?
Дехто і не здогадувався про те, що приїхала машина з допомогою!!!! Люди повинні здогадуватися чи як!!!! Люди з дітьми вже два тижні держать оборону!!!! Вже закінчується і моральний, і фізичний дух!!!!
Будь ласка, налагодьте систему привозу допомоги, зробіть однакові пакети для кожного двора!!!!! НЕ НАЇДІТЬСЯ ВОНИ ТУАЛЕТНИМ ПАПЕРОМ!!" - пряма мова мешканців села
https://t.me/info_zp/3792

Продовження звернень щодо гуманітарки, яку мала розподіляти влада на місцях

В Новопавловкi в наборi був пакетик борошна, двi концерви, рулон паперу , маленька пачка макарон , пачка вологих серветок та 5 памперсiв. Вдячнi i за це

нас в Преображенке была помощь.Сначала говорят начальство перебрало, а остальное раздали людям, но не всем мало кто знал о помощи

Не знаю, кому яка допомога дісталася, але точно знаю, що одній бабусі з Оріхова дали 1 кг борошна і 2 мівіни

В Оріхова в школі видавали допомогу " по-своїм Ваням". Хай тому Вані, якого загукали в актовий зал і який через другі двері випер дві упаковки памперсів і дві повні упаковки туалетного паперу, срать по набраному!!!
Люди, які стільки сиділи без їжі, в холоді, без світла- і така гуманітарка!!! Соромно! Хоч би їжі гарячої організували! У старост є списки, хто в першу чергу потребує і чого саме! Це про Нестерянку!

соседи - старики по 80 год. Они сегодня пошли за гуманитаркой, простояли полдня и вернулись НИ С ЧЕМ!!! Кто получил гуманитарную помощь? Какая "вся громада"?

АГОВ, ВЛАДА, У ВАС ЛЮДИ ГОЛОДНІ!
https://t.me/info_zp/3793
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 14:11

  budivelnik написав:
  Ukrainian написав:Уже і Львів дістали.
ПС Розмовляв зі своїми родичами з Москви, там путін головного мозку.
По перше не Львів а полігон під Львовом( 30 км від мене)
По друге
офіційно - 35 загинуло +135 поранених(швидкі носяться що дурні)
З одного боку - страшно..
А з іншого
6 ракет по 1 млн доларів кожна забрали по ШІСТЬ життів...
Скільки тих ракет в педерації ще залишилось? 100-200? в 300 я вже не вірю , бо офіційно москалики заявляли( і ви куме кажіть) про виготовлення 20 ракет в рік...

Невже ці дебілоїди не розуміють..що навіть коли кожна їх ракета забере по 6 Воїнів...то це втрата максимум 1000 Солдат ЗСУ....
Вони що думають що УКРАЇНУ це змусить капітулювати...
Тоді вони фантазери які вірять в марсіан.

Не нужно недооценивать противника. Армия сейчас - это далеко не просто чисельность вояк. Со времен 2 мировой технологии войны сильно поменялась... Давайте подимем вопрос где Украинские ракеты, ПВО, сколько их осталось в боевом состоянии. Пишут что Украинское командование были проинформированы о готовящемся напададению, готовились.

Многие почему-то уверены что Путин не пойдет на западную Украину. Откуда такая уверенность - понять не могу. Если будет возможность - пойдет и не только на западную Украину, а и дальше. Сегодняшний удар по Яворову - подтверждение готовящейся возможной атаки на западные области. Это вписывается в стратегию: по немногу бомбить военную инфраструктуру.
Многие предпочитают кормить надежды отсидеться в Львове. Многие уже переехали с Донбасса в Киев, теперь с Киева в Львов. Львовские пока рады открывшимся "возможностям"...
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