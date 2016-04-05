То нехай поїдуть і подивляться, скільки там біженців, і куди йде гуманітарка. Де західняки, а де ватна пісня про "разпіли"?
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Додано: Нед 13 бер, 2022 13:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
То нехай поїдуть і подивляться, скільки там біженців, і куди йде гуманітарка. Де західняки, а де ватна пісня про "разпіли"?
Додано: Нед 13 бер, 2022 13:51
Hotab
Наскільки я зрозумів фронтові зведення, то зараз основне завдання авіації - збивати крилаті ракети над мирними областями? Можете не відповідати, якщо не можна.
Додано: Нед 13 бер, 2022 13:51
Вы всё же явно перечитали цензора или что похуже.
Вместо того, чтобы ответить на вопрос, кто такой danserg, Вы перешли к личным выпадам.
Ваше мнение о моих постах, конечно, очень ценно.
Но я не стал писать о, как бы помягче, чересчур прямолинейном восприятии фильма "Убить дракона".
Смысл там гораздо глубже, чем "натяк на Сталіна, на Хрущева (Евгений Леонов)". В противном случае в 1988 он не вызвал бы особого интереса. Вы, возможно, единственный кто воспринял фильм настолько прямолинейно.
И 5 лет назад Вы, похоже, были заметно другим. Такой анализ, как у danserg, Вас бы тогда, по-моему, не устроил.
P.s. Причём тут "скромность "коммуниста", простите, не понял.
Додано: Нед 13 бер, 2022 13:53
Шість ракет по 1 млн баксів і 36 смертей - це по Вашому багато?
Таке враження що Ви не в армії служите...
Навскидку власний досвід..
Навчання під Ерфуртом.... Вночі танк скотився на палатку і задавив 12 солдат...
Мирний час...
Додано: Нед 13 бер, 2022 14:05
Возможно, Вы правы, спорить не буду.
Я исхожу из объявленных потерь.
О потере техники, естественно, никто не сообщает и сообщать не будет. Поэтому таких сведений у меня нет. Впрочем как и у Вас.
В этом плане мы с Вами в примерно одинаковом положении.
И какая "така кількість військовослужбовців"? Об этом никаких сообщений не было. А потери сравнительно небольшие. При таких людских потерях вряд ли будут большие потери в технике.
P.s. Никаких обид.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 13 бер, 2022 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 13 бер, 2022 14:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Це оцінюють інакше: бригада втратила боєздатність.На деякий час. Якщо завтра вранці Лука кине свої війська, то ця бригада не вирушить і не виконає завдання. Бо крім 36 загиблих , є ще 100+ поранених (більшість з яких не повернеться в стрій або зовсім, або найближчі кілька місяців). І невідома кількість техніки (як не цинічно, це зараз ще дорожче, ніж люди, бо нема де поповнювати) і б/к. Крім того , невідомо кого там втратили загиблими і пораненими. Якщо умовного долярчика, який нічого не вміє, то завтра на його місце прийде "успіх" і дирку закриє. А якщо це мехвод бмп чи командир танку, який наїздив/настріляв кілька місяців - це зовсім інша історія.
Кілька днів тому бтгр в Скибині дезорієнтувалась, вихватила дюлей і втікла (хто встиг), бо першим пострілом розбили ведучий танк з комполка. Якби там вбили ще пару ротних, то бійці з піднятими руками вийшли б і віддали нашим всю техніку. Це вам про кількість і якість втрат.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 13 бер, 2022 14:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 13 бер, 2022 14:06
Доповнення до посту про гуманітарку
Додано: Нед 13 бер, 2022 14:10
Комполка в ведущем танке - это что за стратегия такая странная?
Додано: Нед 13 бер, 2022 14:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Запорізька область має запитання до обласної та райвлади
"Жителі с.Нестерянка отримали гуманітарну допомогу, про яку вже писали та вже видалили допис.
Моїй сестрі дісталася буханка хліба та рулон туалетного паперу. Тому, одразу виникає питання - таку допомогу давали всім, однакову? Це саме ця допомога приїхала з-за кордону? Чи враховується "особливий" підхід до кожного мешканця с.Нестерянка?
Дехто і не здогадувався про те, що приїхала машина з допомогою!!!! Люди повинні здогадуватися чи як!!!! Люди з дітьми вже два тижні держать оборону!!!! Вже закінчується і моральний, і фізичний дух!!!!
Будь ласка, налагодьте систему привозу допомоги, зробіть однакові пакети для кожного двора!!!!! НЕ НАЇДІТЬСЯ ВОНИ ТУАЛЕТНИМ ПАПЕРОМ!!" - пряма мова мешканців села
Продовження звернень щодо гуманітарки, яку мала розподіляти влада на місцях
В Новопавловкi в наборi був пакетик борошна, двi концерви, рулон паперу , маленька пачка макарон , пачка вологих серветок та 5 памперсiв. Вдячнi i за це
нас в Преображенке была помощь.Сначала говорят начальство перебрало, а остальное раздали людям, но не всем мало кто знал о помощи
Не знаю, кому яка допомога дісталася, але точно знаю, що одній бабусі з Оріхова дали 1 кг борошна і 2 мівіни
В Оріхова в школі видавали допомогу " по-своїм Ваням". Хай тому Вані, якого загукали в актовий зал і який через другі двері випер дві упаковки памперсів і дві повні упаковки туалетного паперу, срать по набраному!!!
Люди, які стільки сиділи без їжі, в холоді, без світла- і така гуманітарка!!! Соромно! Хоч би їжі гарячої організували! У старост є списки, хто в першу чергу потребує і чого саме! Це про Нестерянку!
соседи - старики по 80 год. Они сегодня пошли за гуманитаркой, простояли полдня и вернулись НИ С ЧЕМ!!! Кто получил гуманитарную помощь? Какая "вся громада"?
АГОВ, ВЛАДА, У ВАС ЛЮДИ ГОЛОДНІ!
Додано: Нед 13 бер, 2022 14:11
Не нужно недооценивать противника. Армия сейчас - это далеко не просто чисельность вояк. Со времен 2 мировой технологии войны сильно поменялась... Давайте подимем вопрос где Украинские ракеты, ПВО, сколько их осталось в боевом состоянии. Пишут что Украинское командование были проинформированы о готовящемся напададению, готовились.
Многие почему-то уверены что Путин не пойдет на западную Украину. Откуда такая уверенность - понять не могу. Если будет возможность - пойдет и не только на западную Украину, а и дальше. Сегодняшний удар по Яворову - подтверждение готовящейся возможной атаки на западные области. Это вписывается в стратегию: по немногу бомбить военную инфраструктуру.
Многие предпочитают кормить надежды отсидеться в Львове. Многие уже переехали с Донбасса в Киев, теперь с Киева в Львов. Львовские пока рады открывшимся "возможностям"...
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