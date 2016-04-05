Hotab написав:Кілька днів тому бтгр в Скибині дезорієнтувалась, вихватила дюлей і втікла (хто встиг), бо першим пострілом розбили ведучий танк з комполка. Якби там вбили ще пару ротних, то бійці з піднятими руками вийшли б і віддали нашим всю техніку. Це вам про кількість і якість втрат.
Комполка в ведущем танке - это что за стратегия такая странная?
Это когда русня отказывается идти в бой и только своим примером можно повести.
Или вы думаете сбитый самолёт и плененный замкомбриг русни - то по какой-то другой причине??
Там вроде ниже комзвена вообще не торопятся в бой.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 13 бер, 2022 14:14, всього редагувалось 1 раз.
Ясно , що втрати рахують по різному... Але ми все таки воюємо а не з рогаток стріляємо..Тому втрата приблизно 200 чоловік(35 +135 тимчасово ) - створить проблеми БТГ..але надіюсь що у нас це не єдина.. ПС Дочка розповідала Зараз в госпіталях багато іномовних лікарів.... Коли почали везти поранених , то їх сортують кого в яке відділення Наші сортування проводять перекладанням на носилки різних кольорів... Західні лікарі-волонтери це питання спростили на раз /два..з допомогою міток фломастерами різних кольорів на лобі поранених... Розсортували вмить...
Здавалось би яка дрібниця(ноші чи фломастери) а для когось ці виграні хвилини могли вартувати життя...
budivelnik написав:Шість ракет по 1 млн баксів і 36 смертей - це по Вашому багато?
Це оцінюють інакше: бригада втратила боєздатність.На деякий час. ..... Бо крім 36 загиблих , є ще 100+ поранених (більшість з яких не повернеться в стрій або зовсім, або найближчі кілька місяців)....... Крім того , невідомо кого там втратили загиблими і пораненими. Якщо умовного долярчика, який нічого не вміє, то завтра на його місце прийде "успіх" і дирку закриє. А якщо це мехвод бмп чи командир танку, який наїздив/настріляв кілька місяців - це зовсім інша історія.
Кілька днів тому бтгр в Скибині дезорієнтувалась, вихватила дюлей і втікла (хто встиг), бо першим пострілом розбили ведучий танк з комполка. Якби там вбили ще пару ротних, то бійці з піднятими руками вийшли б і віддали нашим всю техніку. Це вам про кількість і якість втрат.
1. Простите, если бригада из нескольких тысяч человек теряет боеспособность при потере даже 200 человек... 2. Потеря комполка в бою и на полигоне - несколько разные вещи. И даже в бою - если замкомполка или начштаба не способны его заменить, то это уже не полк, а... не знаю что.
Hotab написав:Кілька днів тому бтгр в Скибині дезорієнтувалась, вихватила дюлей і втікла (хто встиг), бо першим пострілом розбили ведучий танк з комполка. Якби там вбили ще пару ротних, то бійці з піднятими руками вийшли б і віддали нашим всю техніку. Це вам про кількість і якість втрат.
Комполка в ведущем танке - это что за стратегия такая странная?
Это когда русня отказывается идти в бой и только своим примером можно повести.
Или вы думаете сбитый самолёт и плененный замкомбриг русни - то по какой-то другой причине??
Там вроде ниже комзвена вообще не торопятся в бой.
Эта ситуация скорее говорит о низком моральном духе части, чем о роли комполка. "Там вроде ниже комзвена вообще не торопятся в бой" - тут важно "вроде". То ли так, то ли нет. Если так, то количество росс. авиации в зоне боевых действий можно, по-вашему считать меньше списочного состава в 3-4 раза?
Управление гражданской авиации Бермудских островов заявило о приостановке сертификатов летной годности самолётов, которые эксплуатируются в России. Без них судам запрещено подниматься в воздух.
Как сообщило управление в ночь на 13 марта на своём сайте, «международные санкции в отношении авиационного сектора оказали значительное влияние на способность осуществлять надзор за безопасностью самолетов, эксплуатируемых Россией», а «система летной годности была ограничена до такой степени, что управление гражданской авиации Бермудских островов не может с уверенностью утверждать, что эти самолеты годны к полетам».
Поэтому с 23:59 12 марта ведомство временно приостановило действие всех сертификатов летной годности зарегистрированных на Бермудах самолетов из России.
Как уточняет «Интерфакс», по данным консалтингового агентства IBA, на Бермудах зарегистрировано 745 самолетов российских перевозчиков. Росавиация уже призвала российские авиакомпании не принимать решение о приостановлении полетов без её подтверждения.
antey1969 написав:Дальше на Восток идут сравительно крохи, хотя именно там она нужнее, особенно продукты. Причем отчет по гуманитарке от местных получить не представляется возможным.
Дурень якщо чогось не знає - то обовязково збреше... Не хочу викладати фото... але щоденно на моїх очах перевантажується з ....іноземні номери на ....наші номери 20-30 тонн гуманітарки...щось видно що зібрали люди( різні коробки) , щось видно що йде з заводів(однотипні коробки і маркування).... пс точка перевантаження не спеціалізована..просто має можливість заїзду/виїзду довгої тяги і навіть не обладнана рампами
Этот "дурень" за две прошедших недели дважды вместе с сыном как раз и отправлял гуманитарку из Германии. Фасовал ее по коробкам крупы к крупам, макароны к макаронам, памперсы к памперсам - дойчи несут это из домов в сумках вперемешку. Но он же ж в понимании хамовитого пыхатого будивельника дурень набитый. Никому в Германии нафиг не нужны картинки с пришедшей на ваши склады гуманитаркой. Растерявшие наивность немцы хотят видеть ее конечных получателей. А вот с этим как раз и есть самая большая проблема. Все подобные просьбы тупо игнорятся, зачастую с неподдельным возмущением.
antey1969 написав:Растерявшие наивность немцы хотят видеть ее конечных получателей. А вот с этим как раз и есть самая большая проблема.
Які проблеми Хочуть подивитись - нехай піднімають дупи і їдуть в Харків чи Київ... А по приїзду - нехай обовязково побють морду тому хто заявляє що в нас гуманітарка крадеться....
Для всіх інших... Гуманітакрка це як правило хороші..але дешеві речі або попередніх років випуску, або ношені+ крипи і так далі якщо по харчуванню.. Тому коли деякі зажравшісь буржуїни думають що хтось тут ласий на крупу чи ношені шкарпетки.. - то вони дурні.... А дурні тому, що виявляється те що вони (360 млн мешканців ЄС) зібрали - в Україні зжерли якісь міфічні споживачі крупи і ношених речей...
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 13 бер, 2022 14:58, всього редагувалось 1 раз.