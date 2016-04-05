Десятки людей присутствовали на похоронах в пятницу в российском городе Пермь трех полицейских, погибших во время спецоперации России в Украине.
Офицеры Денис Соколов, Евгений Лодочников и Антон Палкин из отряда милиции особого назначения ОМОН были похоронены на воинской панихиде в городе Пермь, на которой присутствовали первые лица города и сотрудники полиции.
Коллеги мужчин несли свои гробы, и во время похорон прозвучал ружейный залп.
Трое мужчин были посмертно награждены медалями за отвагу.
Губернатор Перми Дмитрий Манохин в заявлении, опубликованном 6 марта, подтвердил, что трое мужчин погибли «при исполнении служебного долга в рамках спецоперации на Донбассе».
Манохин призвал присутствующих на похоронах объединиться, чтобы сделать Россию сильной и независимой, чтобы «мужество этих людей не было напрасным».
antey1969 написав:Дальше на Восток идут сравительно крохи, хотя именно там она нужнее, особенно продукты. Причем отчет по гуманитарке от местных получить не представляется возможным.
Дурень якщо чогось не знає - то обовязково збреше... Не хочу викладати фото... але щоденно на моїх очах перевантажується з ....іноземні номери на ....наші номери 20-30 тонн гуманітарки...щось видно що зібрали люди( різні коробки) , щось видно що йде з заводів(однотипні коробки і маркування).... пс точка перевантаження не спеціалізована..просто має можливість заїзду/виїзду довгої тяги і навіть не обладнана рампами
Запорізька область має запитання до обласної та райвлади
"Жителі с.Нестерянка отримали гуманітарну допомогу, про яку вже писали та вже видалили допис. Моїй сестрі дісталася буханка хліба та рулон туалетного паперу. Тому, одразу виникає питання - таку допомогу давали всім, однакову? Це саме ця допомога приїхала з-за кордону? Чи враховується "особливий" підхід до кожного мешканця с.Нестерянка? Дехто і не здогадувався про те, що приїхала машина з допомогою!!!! Люди повинні здогадуватися чи як!!!! Люди з дітьми вже два тижні держать оборону!!!! Вже закінчується і моральний, і фізичний дух!!!! Будь ласка, налагодьте систему привозу допомоги, зробіть однакові пакети для кожного двора!!!!! НЕ НАЇДІТЬСЯ ВОНИ ТУАЛЕТНИМ ПАПЕРОМ!!" - пряма мова мешканців села https://t.me/info_zp/3792
Продовження звернень щодо гуманітарки, яку мала розподіляти влада на місцях
В Новопавловкi в наборi був пакетик борошна, двi концерви, рулон паперу , маленька пачка макарон , пачка вологих серветок та 5 памперсiв. Вдячнi i за це
нас в Преображенке была помощь.Сначала говорят начальство перебрало, а остальное раздали людям, но не всем мало кто знал о помощи
Не знаю, кому яка допомога дісталася, але точно знаю, що одній бабусі з Оріхова дали 1 кг борошна і 2 мівіни
В Оріхова в школі видавали допомогу " по-своїм Ваням". Хай тому Вані, якого загукали в актовий зал і який через другі двері випер дві упаковки памперсів і дві повні упаковки туалетного паперу, срать по набраному!!! Люди, які стільки сиділи без їжі, в холоді, без світла- і така гуманітарка!!! Соромно! Хоч би їжі гарячої організували! У старост є списки, хто в першу чергу потребує і чого саме! Це про Нестерянку!
соседи - старики по 80 год. Они сегодня пошли за гуманитаркой, простояли полдня и вернулись НИ С ЧЕМ!!! Кто получил гуманитарную помощь? Какая "вся громада"?
На этой недели в мой город поступила гуманитарка из Европы пару ж/д вагонов, помогал перегружать. Как сообщили она рассчитана на всю область. Через новостные ресурсы уведомили о наличии помощи для детей и по всем вопросам обращаться в горисполком. Её быстро разобрали. Часть помощи, скорее всего, пойдёт и для эвакуированных с фронотовых городов.
Про поступление помощи старались явно не афишировать. Подозреваю, что может увеличится внимание "русского мира" к городу...
ps В целях безопасности информация о городе и области не разглашена.
По гуманитарке в Харькове ничего не скажу, ни разу не ходил за ней. Но, в принципе, то, о чем пишет antey1969 вполне возможно. У меня, например, сильные подозрения, что куриные окорочка, кот. я покупал в Росте по 140 грн (упаковка 2,5 кг), из гуманитарки. Но, возможно, и нет.
ЛАД написав:Надеюсь, у нас не единственный танковый батальон
Вы знаете, здесь принципиальный момент не должности людей, а то, что боевая часть. Если бы увалили по казарме (общаге) курсантов юридического или финансового факультета ВИКНУ имени Шевченка, материнских слез было бы море, но с точки зрения ценности для предстоящих следующие несколько месяцев ибоёв - это вообще ниочем. Боевая бригада - это величина. Она может в обороне накрошить орков несколько тысяч. Или навсегда отбить желание у белорусских офицеров, попавших первый раз под ее грады, заходить в Украину. Собственно меня зацепило изначально то, что "тааа, у нас армия сотни тысяч, а тут 30 смертей... Не хватит у них ракет по 1 млн долл. на всех."
Впрочем, при оценке рашистов совершали подобную ошибку. Когда 100 тыс орков делили на 1000 человек (примерный состав БТГр) и насчитали 100 БТГр. А куда дели части всяческого (медицина, тыл) обеспечения (не входят в ударные БТГр), куда дели СОБР и прочие росгвардии. Или таки не 100 БТГр, или участвует куда больше 100 тыс.
ЛАД написав:Смысл посылать ОМОН на войну? Дебилизм? Просчёт? Реальная нехватка войск?
Они же не в атаку шли. Колонну на подходе к условному Херсону накрыли и все. А в Херсоне без них народ не сломать. Эти солдатики не умеют разгонять митинги. Впрочем росгвардия тоже прячется и только толпой умеет квартиры шмонать. Ночью. Во время комендантского часа.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 13 бер, 2022 15:24, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Смысл посылать ОМОН на войну? Дебилизм? Просчёт? Реальная нехватка войск?
Смысл в том, что полиция (жандармы, ОМОН, называй как хочешь) должны идти сразу за военными для установления и поддержания порядка на только что окупированной территории. Поэтому данные менты скорее всего попали под раздачу, так как шли слишком близко за армией. Но вариант что ими могли затыкать дыру на направлении нашей контратаки тоже имеет место быть.