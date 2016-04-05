Додано: Нед 13 бер, 2022 15:20

ЛАД написав: Надеюсь, у нас не единственный танковый батальон Надеюсь, у нас не единственный танковый батальон

ЛАД написав: Смысл посылать ОМОН на войну? Дебилизм? Просчёт? Реальная нехватка войск? Смысл посылать ОМОН на войну? Дебилизм? Просчёт? Реальная нехватка войск?

Вы знаете, здесь принципиальный момент не должности людей, а то, что боевая часть. Если бы увалили по казарме (общаге) курсантов юридического или финансового факультета ВИКНУ имени Шевченка, материнских слез было бы море, но с точки зрения ценности для предстоящих следующие несколько месяцев ибоёв - это вообще ниочем.Боевая бригада - это величина. Она может в обороне накрошить орков несколько тысяч. Или навсегда отбить желание у белорусских офицеров, попавших первый раз под ее грады, заходить в Украину.Собственно меня зацепило изначально то, что "тааа, у нас армия сотни тысяч, а тут 30 смертей... Не хватит у них ракет по 1 млн долл. на всех."Впрочем, при оценке рашистов совершали подобную ошибку. Когда 100 тыс орков делили на 1000 человек (примерный состав БТГр) и насчитали 100 БТГр.А куда дели части всяческого (медицина, тыл) обеспечения (не входят в ударные БТГр), куда дели СОБР и прочие росгвардии.Или таки не 100 БТГр, или участвует куда больше 100 тыс.Они же не в атаку шли. Колонну на подходе к условному Херсону накрыли и все. А в Херсоне без них народ не сломать. Эти солдатики не умеют разгонять митинги.Впрочем росгвардия тоже прячется и только толпой умеет квартиры шмонать. Ночью. Во время комендантского часа.