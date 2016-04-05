RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 351352353354>
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 14:56

Десятки людей присутствовали на похоронах в пятницу в российском городе Пермь трех полицейских, погибших во время спецоперации России в Украине.

Офицеры Денис Соколов, Евгений Лодочников и Антон Палкин из отряда милиции особого назначения ОМОН были похоронены на воинской панихиде в городе Пермь, на которой присутствовали первые лица города и сотрудники полиции.

Коллеги мужчин несли свои гробы, и во время похорон прозвучал ружейный залп.

Трое мужчин были посмертно награждены медалями за отвагу.

Губернатор Перми Дмитрий Манохин в заявлении, опубликованном 6 марта, подтвердил, что трое мужчин погибли «при исполнении служебного долга в рамках спецоперации на Донбассе».

Манохин призвал присутствующих на похоронах объединиться, чтобы сделать Россию сильной и независимой, чтобы «мужество этих людей не было напрасным».

https://www.euronews.com/2022/03/12/funerals-for-3-russian-police-officers-killed-in-uraine
Смысл посылать ОМОН на войну? Дебилизм? Просчёт? Реальная нехватка войск?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21761
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 14:56

  GALeon написав:
budivelnik написав:
  antey1969 написав:Дальше на Восток идут сравительно крохи, хотя именно там она нужнее, особенно продукты.
Причем отчет по гуманитарке от местных получить не представляется возможным.
Дурень якщо чогось не знає - то обовязково збреше...
Не хочу викладати фото... але щоденно на моїх очах перевантажується з ....іноземні номери на ....наші номери 20-30 тонн гуманітарки...щось видно що зібрали люди( різні коробки) , щось видно що йде з заводів(однотипні коробки і маркування)....
пс
точка перевантаження не спеціалізована..просто має можливість заїзду/виїзду довгої тяги і навіть не обладнана рампами
Запорізька область має запитання до обласної та райвлади

"Жителі с.Нестерянка отримали гуманітарну допомогу, про яку вже писали та вже видалили допис.
Моїй сестрі дісталася буханка хліба та рулон туалетного паперу. Тому, одразу виникає питання - таку допомогу давали всім, однакову? Це саме ця допомога приїхала з-за кордону? Чи враховується "особливий" підхід до кожного мешканця с.Нестерянка?
Дехто і не здогадувався про те, що приїхала машина з допомогою!!!! Люди повинні здогадуватися чи як!!!! Люди з дітьми вже два тижні держать оборону!!!! Вже закінчується і моральний, і фізичний дух!!!!
Будь ласка, налагодьте систему привозу допомоги, зробіть однакові пакети для кожного двора!!!!! НЕ НАЇДІТЬСЯ ВОНИ ТУАЛЕТНИМ ПАПЕРОМ!!" - пряма мова мешканців села
https://t.me/info_zp/3792

Продовження звернень щодо гуманітарки, яку мала розподіляти влада на місцях

В Новопавловкi в наборi був пакетик борошна, двi концерви, рулон паперу , маленька пачка макарон , пачка вологих серветок та 5 памперсiв. Вдячнi i за це

нас в Преображенке была помощь.Сначала говорят начальство перебрало, а остальное раздали людям, но не всем мало кто знал о помощи

Не знаю, кому яка допомога дісталася, але точно знаю, що одній бабусі з Оріхова дали 1 кг борошна і 2 мівіни

В Оріхова в школі видавали допомогу " по-своїм Ваням". Хай тому Вані, якого загукали в актовий зал і який через другі двері випер дві упаковки памперсів і дві повні упаковки туалетного паперу, срать по набраному!!!
Люди, які стільки сиділи без їжі, в холоді, без світла- і така гуманітарка!!! Соромно! Хоч би їжі гарячої організували! У старост є списки, хто в першу чергу потребує і чого саме! Це про Нестерянку!

соседи - старики по 80 год. Они сегодня пошли за гуманитаркой, простояли полдня и вернулись НИ С ЧЕМ!!! Кто получил гуманитарную помощь? Какая "вся громада"?

АГОВ, ВЛАДА, У ВАС ЛЮДИ ГОЛОДНІ!
https://t.me/info_zp/3793

Нафіга тут ваші містечкові трагедії? Яку владу там у себе обрали, таку й маєте. Не подобається - організуйтесь, беріть вила і наводіть лад, час такий, що жалітись і соплі жувати ніколи.
kotyk222
 
Повідомлень: 139
З нами з: 12.09.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 14:57

  Hotab написав:Это когда русня отказывается идти в бой и только своим примером можно повести.

Или вы думаете сбитый самолёт и плененный замкомбриг русни - то по какой-то другой причине??

Там вроде ниже комзвена вообще не торопятся в бой.


Если так то у них все очень плохо в этом плане.
Бо комполка это довольно большая должность.

Как говорили в давние времена:
- Есть "ей полковник", а есть "товарищ полковник".
Комполка из вторых будет.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3769
З нами з: 24.06.15
Подякував: 76 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 15:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На этой недели в мой город поступила гуманитарка из Европы пару ж/д вагонов, помогал перегружать. Как сообщили она рассчитана на всю область. Через новостные ресурсы уведомили о наличии помощи для детей и по всем вопросам обращаться в горисполком. Её быстро разобрали.
Часть помощи, скорее всего, пойдёт и для эвакуированных с фронотовых городов.

Про поступление помощи старались явно не афишировать. Подозреваю, что может увеличится внимание "русского мира" к городу...

ps В целях безопасности информация о городе и области не разглашена.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4354
З нами з: 08.03.18
Подякував: 480 раз.
Подякували: 811 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 15:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Aps написав:Как говорили в давние времена:
- Есть "ей полковник", а есть "товарищ полковник".
Комполка из вторых будет

Да, это величина. И возможно так случилось, потому что комбатов побило ранее. В любом случае это очень хорошо.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7339
З нами з: 15.02.09
Подякував: 509 раз.
Подякували: 1774 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 15:03

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Командиры танков спят в отдельной казарме?

Танковый батальон мехбригады в отдельной казарме. Там около 40 экипажей танков.

Надеюсь, у нас не единственный танковый батальон. Хотя да, в таком варианте потеря существенная. Но тогда надо говорить не о потере командиров танков, а о потере экипажей.
Так она и низкая. Без авторитетного начальника "там все чисто, разведка все выяснила, поехали !" никто не сдвигается с места.

Не знаю, возможно и так.
Но, вообще-то, разведка на марше элементарное требование на войне. Нарушение этого может приводить к печальным последствиям.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21761
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 15:11

По гуманитарке в Харькове ничего не скажу, ни разу не ходил за ней.
Но, в принципе, то, о чем пишет antey1969 вполне возможно.
У меня, например, сильные подозрения, что куриные окорочка, кот. я покупал в Росте по 140 грн (упаковка 2,5 кг), из гуманитарки. Но, возможно, и нет.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21761
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 15:16

  ЛАД написав:Смысл посылать ОМОН на войну? Дебилизм? Просчёт? Реальная нехватка войск?


А что не понятно то?
Планы были захватить за пару дней.
Омон что б майдан в Киеве разогнать.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3769
З нами з: 24.06.15
Подякував: 76 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 15:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Надеюсь, у нас не единственный танковый батальон

Вы знаете, здесь принципиальный момент не должности людей, а то, что боевая часть. Если бы увалили по казарме (общаге) курсантов юридического или финансового факультета ВИКНУ имени Шевченка, материнских слез было бы море, но с точки зрения ценности для предстоящих следующие несколько месяцев ибоёв - это вообще ниочем.
Боевая бригада - это величина. Она может в обороне накрошить орков несколько тысяч. Или навсегда отбить желание у белорусских офицеров, попавших первый раз под ее грады, заходить в Украину.
Собственно меня зацепило изначально то, что "тааа, у нас армия сотни тысяч, а тут 30 смертей... Не хватит у них ракет по 1 млн долл. на всех."


Впрочем, при оценке рашистов совершали подобную ошибку. Когда 100 тыс орков делили на 1000 человек (примерный состав БТГр) и насчитали 100 БТГр.
А куда дели части всяческого (медицина, тыл) обеспечения (не входят в ударные БТГр), куда дели СОБР и прочие росгвардии.
Или таки не 100 БТГр, или участвует куда больше 100 тыс.

  ЛАД написав:Смысл посылать ОМОН на войну? Дебилизм? Просчёт? Реальная нехватка войск?

Они же не в атаку шли. Колонну на подходе к условному Херсону накрыли и все. А в Херсоне без них народ не сломать. Эти солдатики не умеют разгонять митинги.
Впрочем росгвардия тоже прячется и только толпой умеет квартиры шмонать. Ночью. Во время комендантского часа.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 13 бер, 2022 15:24, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7339
З нами з: 15.02.09
Подякував: 509 раз.
Подякували: 1774 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 15:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Смысл посылать ОМОН на войну? Дебилизм? Просчёт? Реальная нехватка войск?

Смысл в том, что полиция (жандармы, ОМОН, называй как хочешь) должны идти сразу за военными для установления и поддержания порядка на только что окупированной территории. Поэтому данные менты скорее всего попали под раздачу, так как шли слишком близко за армией. Но вариант что ими могли затыкать дыру на направлении нашей контратаки тоже имеет место быть.
comandante
 
Повідомлень: 44
З нами з: 21.02.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 351352353354>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, lapay і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 91347
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 445164
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2424
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (382)
13.03.2022 15:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.