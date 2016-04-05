RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 352353354355>
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 15:27

ЛАД
1 Якщо Ви в прифронтовій зоні маєте можливість хоча б купити - це плюс чи мінус?
2 Якщо Ви не звертаєтесь за гуманітаркою - це плюс чи мінус
3 Зібрали в ЄС курині окорочка...завантажили машини які доїхали до Львова(і оплатили паливо)...а з Львова до Харкова - 1300 км.....
Навіть якщо частину зібраного в Німеччині-продали в Харкові, щоб оплатити доставку до Харкова в 10-20 разів більше вантажів - це плюс чи мінус?

Тому ще раз прошу
1 У нас гуманітарку не крадуть...ми її самі відправляємо , може не в таких обсягах як можуть собі дозволити в багатій Європі..але все ж...
2 Коли з Полтави приїхала жіночка з маленькою дитиною і попросила знайти візок для дитини..то моя дочка у вайбері, в групі села знайшла людину..яка той візок просто подарувала...

То може не треба підспівувати європейським ватникам,які виходять з прапораси СРСР і РФ з пропозицією заборонити Німеччині приймати українських біженців..(пс - при чому ці рускогаварящіє челюсті були також біженцями просто в 1990 і їх прийняли..а тепер вони проти)
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25533
З нами з: 15.01.09
Подякував: 246 раз.
Подякували: 2888 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 15:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Собственно меня зацепило изначально то, что "тааа, у нас армия сотни тысяч, а тут 30 смертей... Не хватит у них ракет по 1 млн долл. на всех."
Я не сволота і ціню життя наших соладат
З другого боку
Є море цивільних які панікують перед ракетами..
Навіть в себе в будинку приводив політінформацію по цьому питанню
Її суть була в наступному
1 В педераційників близько 1000 ракет
2 Пуск ракети може забрати з собою 10 військових
або 100 цивільних
3 З точки зору втрат - 1000 ракет не дадуть виграти війну бо втрати
1000 * 10 = 10 000 військових при
300 000 армії+300 000 резерв першої черги+2 000 000 резерв 2 черги+10млн військовозобовязаних
або
1000 * 100 цивільних при 35-40 млн населення

Це ні про що..
Тому ракети це такий собі психологічний тиск, який не дасть виграти війну противнику..але може створити панічні настрої...
І цей психологічний тиск діє на населення поки ці ракети ще є ( навіть якщо їх кількість вимірюється десятками) бо для людини з її родиною вистарчить і однієї

Це хоч зрозуміло?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 13 бер, 2022 15:36, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25533
З нами з: 15.01.09
Подякував: 246 раз.
Подякували: 2888 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 15:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Долярчик своєчасно покинув Яворівськтй полігон (думаю його там готували) і поїхав на фронт.

Не там.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5536
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6172 раз.
Подякували: 2744 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 15:39

І ще по ракетам
Офіційно випустили 751 штуку( станом на 10-03-2022)
Наші втрати
1300 військових
і приблизно 5000 цивільних( офіційно 800+..але деякі голови Держадміністрацій заявляють про 1400+ тільки в їх області)

Рахуйте самі наскільки ефективні ракетні удари ворога..

ПС
Це не закидування шапками
Це для тих , хто в стані аналізувати з холодною головою і гарячим серцем - без емоцій.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25533
З нами з: 15.01.09
Подякував: 246 раз.
Подякували: 2888 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 15:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Офіційно випустили 751 штуку( станом на 10-03-2022)
Наші втрати
1300 військових
і приблизно 5000

Я не можу зрозуміти, чому ви вимірюєте лише кількістю життів. Ракетами нищать склади гсм, які щодня палають. Нищать склади озброєння (сподіваюсь найцінніше іноземне хоч під землею глибоко) , нищать заводи, які могли б повертати легко пошкоджену техніку на фронт, авіатехніку (якщо знаходять, де вона сіла ) . Не 200 калашів воюють!! А 10 Градів (по 3 чоловіка), 50 танків по 3 чоловіка, та паливо і боєприпаси (радянської, не натівської номенклатури). "це хоч зрозуміло"??? (с)
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 13 бер, 2022 15:48, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7341
З нами з: 15.02.09
Подякував: 509 раз.
Подякували: 1774 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 15:47

Re: Хто є ху

Хоча в Києві заявили, що всі мирні жителі, які хочуть покинути Маріуполь, зможуть вийти з нього гуманітарним коридору, кількість людей (які втекли з Маріуполя) мінімальна, тому що неонацистські батальйони стріляють їм у спину, якщо помітять їх", - пише сербське проурядове видання у матеріалі, автор якого дописує у Москві. 

У Сербії проурядове видання розповідає про "українських нацистів", які "бомблять Маріуполь"

Одне з найпопулярніших видань Сербії, таблоїд Вечерње новости, яке є гранично лояльним до правлячої партії та просуває партійну лінію, веде антиукраїнську пропаганду  із поширенням найбрудніших російських фейків щодо подій під час війни в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" за підсумками аналізу публікацій видання.

До прикладу, у недільному номері Новости розповідають про проблеми у Маріуполі і стверджують, що "українські неонацисти" розстрілами змушують людей лишатися у місті.

"Хоча в Києві заявили, що всі мирні жителі, які хочуть покинути Маріуполь, зможуть вийти з нього гуманітарним коридору, кількість людей (які втекли з Маріуполя) мінімальна, тому що неонацистські батальйони стріляють їм у спину, якщо помітять їх", - пише сербське проурядове видання у матеріалі, автор якого дописує у Москві. 

У попередньому номері видання зробило головним матеріалом російський фейк про розробку в Україні вірусу, що вражатиме росіян за етнічною ознакою.

Іноді видання подає також матеріали від ЗСУ, але "своєрідним" чином. Так, Новости  опублікувало фото знищення колони російських танків, які потрапили у засідку та були розбиті ЗСУ, але подало його сербським читачам у матеріалі за назвою "Армія ДНР знищує ворога" та з відповідним змістом.

Видання Вечерње новости раніше було державним медіа, зараз входить до медіахолдингу, який контролює проурядовий та гранично лояльний до партії влади бізнесмен Бобан Ражич.

У Сербії регулярно відбуваються велелюдні  мітинги на підтримку Росії у війні проти України.

Сербія потребує підтримки РФ, у тому числі у впливі на свої сусідів по регіону.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7135862/
lapay
 
Повідомлень: 12965
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1200 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 15:48

Воскресенье 13.03.2022г, в утреннем отчете президенту кацапов хyйлy безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 11619 свинособак. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 11 марта это 3419 погибших. Итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 18 марта. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6940
З нами з: 20.11.08
Подякував: 122 раз.
Подякували: 1810 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 15:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:11619 свинособак

Гарна цифра, якщо правда. Поранених ще 30-40 т.

Не 200 калашів воюють!!

Це ази,які дають у військовому НЗ.
Ракета на початку , середині та кінці впп - і полк кілька днів на землі. А це безнаказанно працює авіація противника, наземні колони противника ніхто не нищить. Хоча не загинув ніхто від 3 ворожих ракет.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7341
З нами з: 15.02.09
Подякував: 509 раз.
Подякували: 1774 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 16:05

  budivelnik написав:
  antey1969 написав:Растерявшие наивность немцы хотят видеть ее конечных получателей. А вот с этим как раз и есть самая большая проблема.
Які проблеми
Хочуть подивитись - нехай піднімають дупи і їдуть в Харків чи Київ...
А по приїзду - нехай обовязково побють морду тому хто заявляє що в нас гуманітарка крадеться....



Пане Будівельнік,
Нажаль, вимушений підтвердити, що діййсно пи..ть.
При том так нагло, что многие компании уже просто организовывают свои параллельные процессы и не хотят работать со Львовской таможней и т.д.
Я тоже не верил, пока не пообщался с людьми, которые этим занимаются и которым я верю.

Так что если вы имеете к этому какое-то отношение - рекомендую проверить и усилить контроль
Amat
 
Повідомлень: 2074
З нами з: 21.12.11
Подякував: 97 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 16:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Frant написав:прошу забанити

То зайве. Надлишковий оптимізм - то краще ніж , ніж зайвий песимізм. Але реалізм таки ще краще. Для тих, хто вміє тримати удар і не панікує від реальної інформації. Якщо не вміє, то заради збереження психічного здоров'я можно стелити і далі солоденьким.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7341
З нами з: 15.02.09
Подякував: 509 раз.
Подякували: 1774 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 352353354355>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 91358
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 445169
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2425
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1804)
13.03.2022 17:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.