ЛАД 1 Якщо Ви в прифронтовій зоні маєте можливість хоча б купити - це плюс чи мінус? 2 Якщо Ви не звертаєтесь за гуманітаркою - це плюс чи мінус 3 Зібрали в ЄС курині окорочка...завантажили машини які доїхали до Львова(і оплатили паливо)...а з Львова до Харкова - 1300 км..... Навіть якщо частину зібраного в Німеччині-продали в Харкові, щоб оплатити доставку до Харкова в 10-20 разів більше вантажів - це плюс чи мінус?
Тому ще раз прошу 1 У нас гуманітарку не крадуть...ми її самі відправляємо , може не в таких обсягах як можуть собі дозволити в багатій Європі..але все ж... 2 Коли з Полтави приїхала жіночка з маленькою дитиною і попросила знайти візок для дитини..то моя дочка у вайбері, в групі села знайшла людину..яка той візок просто подарувала...
То може не треба підспівувати європейським ватникам,які виходять з прапораси СРСР і РФ з пропозицією заборонити Німеччині приймати українських біженців..(пс - при чому ці рускогаварящіє челюсті були також біженцями просто в 1990 і їх прийняли..а тепер вони проти)
Hotab написав:Собственно меня зацепило изначально то, что "тааа, у нас армия сотни тысяч, а тут 30 смертей... Не хватит у них ракет по 1 млн долл. на всех."
Я не сволота і ціню життя наших соладат З другого боку Є море цивільних які панікують перед ракетами.. Навіть в себе в будинку приводив політінформацію по цьому питанню Її суть була в наступному 1 В педераційників близько 1000 ракет 2 Пуск ракети може забрати з собою 10 військових або 100 цивільних 3 З точки зору втрат - 1000 ракет не дадуть виграти війну бо втрати 1000 * 10 = 10 000 військових при 300 000 армії+300 000 резерв першої черги+2 000 000 резерв 2 черги+10млн військовозобовязаних або 1000 * 100 цивільних при 35-40 млн населення
Це ні про що.. Тому ракети це такий собі психологічний тиск, який не дасть виграти війну противнику..але може створити панічні настрої... І цей психологічний тиск діє на населення поки ці ракети ще є ( навіть якщо їх кількість вимірюється десятками) бо для людини з її родиною вистарчить і однієї
Це хоч зрозуміло?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 13 бер, 2022 15:36, всього редагувалось 1 раз.
І ще по ракетам Офіційно випустили 751 штуку( станом на 10-03-2022) Наші втрати 1300 військових і приблизно 5000 цивільних( офіційно 800+..але деякі голови Держадміністрацій заявляють про 1400+ тільки в їх області)
Рахуйте самі наскільки ефективні ракетні удари ворога..
ПС Це не закидування шапками Це для тих , хто в стані аналізувати з холодною головою і гарячим серцем - без емоцій.
budivelnik написав:Офіційно випустили 751 штуку( станом на 10-03-2022) Наші втрати 1300 військових і приблизно 5000
Я не можу зрозуміти, чому ви вимірюєте лише кількістю життів. Ракетами нищать склади гсм, які щодня палають. Нищать склади озброєння (сподіваюсь найцінніше іноземне хоч під землею глибоко) , нищать заводи, які могли б повертати легко пошкоджену техніку на фронт, авіатехніку (якщо знаходять, де вона сіла ) . Не 200 калашів воюють!! А 10 Градів (по 3 чоловіка), 50 танків по 3 чоловіка, та паливо і боєприпаси (радянської, не натівської номенклатури). "це хоч зрозуміло"??? (с)
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 13 бер, 2022 15:48, всього редагувалось 1 раз.
Хоча в Києві заявили, що всі мирні жителі, які хочуть покинути Маріуполь, зможуть вийти з нього гуманітарним коридору, кількість людей (які втекли з Маріуполя) мінімальна, тому що неонацистські батальйони стріляють їм у спину, якщо помітять їх", - пише сербське проурядове видання у матеріалі, автор якого дописує у Москві.
У Сербії проурядове видання розповідає про "українських нацистів", які "бомблять Маріуполь"
Одне з найпопулярніших видань Сербії, таблоїд Вечерње новости, яке є гранично лояльним до правлячої партії та просуває партійну лінію, веде антиукраїнську пропаганду із поширенням найбрудніших російських фейків щодо подій під час війни в Україні.
Про це повідомляє "Європейська правда" за підсумками аналізу публікацій видання.
До прикладу, у недільному номері Новости розповідають про проблеми у Маріуполі і стверджують, що "українські неонацисти" розстрілами змушують людей лишатися у місті.
"Хоча в Києві заявили, що всі мирні жителі, які хочуть покинути Маріуполь, зможуть вийти з нього гуманітарним коридору, кількість людей (які втекли з Маріуполя) мінімальна, тому що неонацистські батальйони стріляють їм у спину, якщо помітять їх", - пише сербське проурядове видання у матеріалі, автор якого дописує у Москві.
У попередньому номері видання зробило головним матеріалом російський фейк про розробку в Україні вірусу, що вражатиме росіян за етнічною ознакою.
Іноді видання подає також матеріали від ЗСУ, але "своєрідним" чином. Так, Новости опублікувало фото знищення колони російських танків, які потрапили у засідку та були розбиті ЗСУ, але подало його сербським читачам у матеріалі за назвою "Армія ДНР знищує ворога" та з відповідним змістом.
Видання Вечерње новости раніше було державним медіа, зараз входить до медіахолдингу, який контролює проурядовий та гранично лояльний до партії влади бізнесмен Бобан Ражич.
У Сербії регулярно відбуваються велелюдні мітинги на підтримку Росії у війні проти України.
Воскресенье 13.03.2022г, в утреннем отчете президенту кацапов хyйлy безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 11619 свинособак. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 11 марта это 3419 погибших. Итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 18 марта. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Це ази,які дають у військовому НЗ. Ракета на початку , середині та кінці впп - і полк кілька днів на землі. А це безнаказанно працює авіація противника, наземні колони противника ніхто не нищить. Хоча не загинув ніхто від 3 ворожих ракет.
antey1969 написав:Растерявшие наивность немцы хотят видеть ее конечных получателей. А вот с этим как раз и есть самая большая проблема.
Які проблеми Хочуть подивитись - нехай піднімають дупи і їдуть в Харків чи Київ... А по приїзду - нехай обовязково побють морду тому хто заявляє що в нас гуманітарка крадеться....
Пане Будівельнік, Нажаль, вимушений підтвердити, що діййсно пи..ть. При том так нагло, что многие компании уже просто организовывают свои параллельные процессы и не хотят работать со Львовской таможней и т.д. Я тоже не верил, пока не пообщался с людьми, которые этим занимаются и которым я верю.
Так что если вы имеете к этому какое-то отношение - рекомендую проверить и усилить контроль
То зайве. Надлишковий оптимізм - то краще ніж , ніж зайвий песимізм. Але реалізм таки ще краще. Для тих, хто вміє тримати удар і не панікує від реальної інформації. Якщо не вміє, то заради збереження психічного здоров'я можно стелити і далі солоденьким.