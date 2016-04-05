Додано: Нед 13 бер, 2022 15:47

Хоча в Києві заявили, що всі мирні жителі, які хочуть покинути Маріуполь, зможуть вийти з нього гуманітарним коридору, кількість людей (які втекли з Маріуполя) мінімальна, тому що неонацистські батальйони стріляють їм у спину, якщо помітять їх", - пише сербське проурядове видання у матеріалі, автор якого дописує у Москві.У Сербії проурядове видання розповідає про "українських нацистів", які "бомблять Маріуполь"Одне з найпопулярніших видань Сербії, таблоїд Вечерње новости, яке є гранично лояльним до правлячої партії та просуває партійну лінію, веде антиукраїнську пропаганду із поширенням найбрудніших російських фейків щодо подій під час війни в Україні.Про це повідомляє "Європейська правда" за підсумками аналізу публікацій видання.До прикладу, у недільному номері Новости розповідають про проблеми у Маріуполі і стверджують, що "українські неонацисти" розстрілами змушують людей лишатися у місті."Хоча в Києві заявили, що всі мирні жителі, які хочуть покинути Маріуполь, зможуть вийти з нього гуманітарним коридору, кількість людей (які втекли з Маріуполя) мінімальна, тому що неонацистські батальйони стріляють їм у спину, якщо помітять їх", - пише сербське проурядове видання у матеріалі, автор якого дописує у Москві.У попередньому номері видання зробило головним матеріалом російський фейк про розробку в Україні вірусу, що вражатиме росіян за етнічною ознакою.Іноді видання подає також матеріали від ЗСУ, але "своєрідним" чином. Так, Новости опублікувало фото знищення колони російських танків, які потрапили у засідку та були розбиті ЗСУ, але подало його сербським читачам у матеріалі за назвою "Армія ДНР знищує ворога" та з відповідним змістом.Видання Вечерње новости раніше було державним медіа, зараз входить до медіахолдингу, який контролює проурядовий та гранично лояльний до партії влади бізнесмен Бобан Ражич.У Сербії регулярно відбуваються велелюдні мітинги на підтримку Росії у війні проти України.Сербія потребує підтримки РФ, у тому числі у впливі на свої сусідів по регіону.