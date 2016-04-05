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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 353354355356357>
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 16:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не могу понять, зачем минировать ?
https://usm.media/nato-zayavila-o-minirovanii-severo-zapada-chernogo-morya/
Guineapig
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 16:40

  Guineapig написав:Не могу понять, зачем минировать ?
https://usm.media/nato-zayavila-o-minirovanii-severo-zapada-chernogo-morya/

Прикрыть побережье -- если вдруг корабли Штатов/Турции решат Мариуполю помочь или Ростов подравнять?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 16:48

По ракетам
Я прекрасно знаю як діяли Американці в Сербії - спочатку розгромили інфраструктуру( електростанції , засоби ППО , командні пункти) - і це правильно з точки зору воєнної
Я бачу як діють педераційники
Ракетні удари тільки по аеродромах, трошки по базах забезпечення...і 90% по цивільній інфраструктурі...
Так от
З пункту 3 випливає що педераційники використовують ракети не як військову зброю..а як елемент психологічного тиску.
Чому вони так роблять - спитайте в плешивого карлика..
В мене є своє пояснення цього феномену
Воно складається з двох частин
Перша частина - це з футболу - якщо команда перемогла то її склад не змінюють - тобто пуйло діє так як в Сірії..де він створив потік біженців в Європу і Європа прогнулась..тому в Україні це примамбашене створіння використовує випробувану тактику..
Але навіть в цьому випадку він прорахується - наших 3 млн біженців не створять в Європі проблем..ба більше вони
а - замістять робочі руки яких там не вистарчає
б - за рахунок того що з 3 млн - 2 млн діти - покращать демографічний стан старіючої Європи
Тобто пуйло цими ударами навіть допомагає Європі
Друга частина - ми не Сірія, і критичні пункти інфраструктури нами захищені і в Пуйла не вистарчає ракет щоб їх пробити...


Як бачите - це не оптимізм і не фантазії на вільну тему.
При цьому - я можу й помилятись ..бо я не генерал з повним доступом до інформації під грифом СС
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 16:58

  _hunter написав:
  Guineapig написав:Не могу понять, зачем минировать ?
https://usm.media/nato-zayavila-o-minirovanii-severo-zapada-chernogo-morya/

Прикрыть побережье -- если вдруг корабли Штатов/Турции решат Мариуполю помочь или Ростов подравнять?..

Зачем им Тамань?
Guineapig
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 17:01

  budivelnik написав:
  Hotab написав:Собственно меня зацепило изначально то, что "тааа, у нас армия сотни тысяч, а тут 30 смертей... Не хватит у них ракет по 1 млн долл. на всех."
Я не сволота і ціню життя наших соладат
З другого боку
Є море цивільних які панікують перед ракетами..
Навіть в себе в будинку приводив політінформацію по цьому питанню
Її суть була в наступному
1 В педераційників близько 1000 ракет
2 Пуск ракети може забрати з собою 10 військових
або 100 цивільних
3 З точки зору втрат - 1000 ракет не дадуть виграти війну бо втрати
1000 * 10 = 10 000 військових при
300 000 армії+300 000 резерв першої черги+2 000 000 резерв 2 черги+10млн військовозобовязаних
або
1000 * 100 цивільних при 35-40 млн населення

Це ні про що..
Тому ракети це такий собі психологічний тиск, який не дасть виграти війну противнику..але може створити панічні настрої...
І цей психологічний тиск діє на населення поки ці ракети ще є ( навіть якщо їх кількість вимірюється десятками) бо для людини з її родиною вистарчить і однієї

Це хоч зрозуміло?

Больше провокация НАТО, чем удар по ВСУ
Guineapig
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 17:02

  fler написав:
  Василь-Рівне написав:Зображення

Киньте, б-ласка, посилання на джерело цієї інформації.

Це скріншот з телеграм каналу : https://t.me/voyna_ukraine_news
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 17:07

  Guineapig написав:
  _hunter написав:
  Guineapig написав:Не могу понять, зачем минировать ?
https://usm.media/nato-zayavila-o-minirovanii-severo-zapada-chernogo-morya/

Прикрыть побережье -- если вдруг корабли Штатов/Турции решат Мариуполю помочь или Ростов подравнять?..

Зачем им Тамань?

А кто сказал что им Тамань нужна?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 17:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Керівники розвідувальної спільноти США заявили, що президент Росії Володимир Путін може продовжити ескалацію наступу в Україні, попри військові невдачі та спричинені санкціями економічні труднощі. Про це повідомляє «Голос Америки» та агенція Associated Press за підсумками слухань Комітету з розвідки Палати представників США.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-rozvidka-usa-putin-ukrayina/31743940.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 17:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:З пункту 3 випливає що педераційники використовують ракети не як військову зброю..а як елемент психологічного тиску.
Чому вони так роблять - спитайте в плешивого карлика

То у них така "точність".
Якщо томагавк попадає прямо в капонір/ангар з літаком, то тут цілять в ОДА (Харків) , а попадають в площу поряд.
президент Росії Володимир Путін може продовжити ескалацію

У нього нема вибору. І у нас: тільки наносити якнайбільші втрати і все.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 18:00

Можливо про той самий бій в Скибині.

https://texty.org.ua/fragments/105948/r ... uchasnyka/

Зверніть увагу на фразу "До речі, ракети добула сама, на цьому ж електромобілі вивезла у дві ходки 35 штук, перед тим, як авіація розбомбила завод."

Авіація, чи ракетами, але все це дуже погано.
Hotab
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