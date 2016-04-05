Додано: Нед 13 бер, 2022 16:48

По ракетам

Я прекрасно знаю як діяли Американці в Сербії - спочатку розгромили інфраструктуру( електростанції , засоби ППО , командні пункти) - і це правильно з точки зору воєнної

Я бачу як діють педераційники

Ракетні удари тільки по аеродромах, трошки по базах забезпечення...і 90% по цивільній інфраструктурі...

Так от

З пункту 3 випливає що педераційники використовують ракети не як військову зброю..а як елемент психологічного тиску.

Чому вони так роблять - спитайте в плешивого карлика..

В мене є своє пояснення цього феномену

Воно складається з двох частин

Перша частина - це з футболу - якщо команда перемогла то її склад не змінюють - тобто пуйло діє так як в Сірії..де він створив потік біженців в Європу і Європа прогнулась..тому в Україні це примамбашене створіння використовує випробувану тактику..

Але навіть в цьому випадку він прорахується - наших 3 млн біженців не створять в Європі проблем..ба більше вони

а - замістять робочі руки яких там не вистарчає

б - за рахунок того що з 3 млн - 2 млн діти - покращать демографічний стан старіючої Європи

Тобто пуйло цими ударами навіть допомагає Європі

Друга частина - ми не Сірія, і критичні пункти інфраструктури нами захищені і в Пуйла не вистарчає ракет щоб їх пробити...





Як бачите - це не оптимізм і не фантазії на вільну тему.

При цьому - я можу й помилятись ..бо я не генерал з повним доступом до інформації під грифом СС