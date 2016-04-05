По ракетам Я прекрасно знаю як діяли Американці в Сербії - спочатку розгромили інфраструктуру( електростанції , засоби ППО , командні пункти) - і це правильно з точки зору воєнної Я бачу як діють педераційники Ракетні удари тільки по аеродромах, трошки по базах забезпечення...і 90% по цивільній інфраструктурі... Так от З пункту 3 випливає що педераційники використовують ракети не як військову зброю..а як елемент психологічного тиску. Чому вони так роблять - спитайте в плешивого карлика.. В мене є своє пояснення цього феномену Воно складається з двох частин Перша частина - це з футболу - якщо команда перемогла то її склад не змінюють - тобто пуйло діє так як в Сірії..де він створив потік біженців в Європу і Європа прогнулась..тому в Україні це примамбашене створіння використовує випробувану тактику.. Але навіть в цьому випадку він прорахується - наших 3 млн біженців не створять в Європі проблем..ба більше вони а - замістять робочі руки яких там не вистарчає б - за рахунок того що з 3 млн - 2 млн діти - покращать демографічний стан старіючої Європи Тобто пуйло цими ударами навіть допомагає Європі Друга частина - ми не Сірія, і критичні пункти інфраструктури нами захищені і в Пуйла не вистарчає ракет щоб їх пробити...
Як бачите - це не оптимізм і не фантазії на вільну тему. При цьому - я можу й помилятись ..бо я не генерал з повним доступом до інформації під грифом СС
Hotab написав:Собственно меня зацепило изначально то, что "тааа, у нас армия сотни тысяч, а тут 30 смертей... Не хватит у них ракет по 1 млн долл. на всех."
Я не сволота і ціню життя наших соладат З другого боку Є море цивільних які панікують перед ракетами.. Навіть в себе в будинку приводив політінформацію по цьому питанню Її суть була в наступному 1 В педераційників близько 1000 ракет 2 Пуск ракети може забрати з собою 10 військових або 100 цивільних 3 З точки зору втрат - 1000 ракет не дадуть виграти війну бо втрати 1000 * 10 = 10 000 військових при 300 000 армії+300 000 резерв першої черги+2 000 000 резерв 2 черги+10млн військовозобовязаних або 1000 * 100 цивільних при 35-40 млн населення
Це ні про що.. Тому ракети це такий собі психологічний тиск, який не дасть виграти війну противнику..але може створити панічні настрої... І цей психологічний тиск діє на населення поки ці ракети ще є ( навіть якщо їх кількість вимірюється десятками) бо для людини з її родиною вистарчить і однієї
Керівники розвідувальної спільноти США заявили, що президент Росії Володимир Путін може продовжити ескалацію наступу в Україні, попри військові невдачі та спричинені санкціями економічні труднощі. Про це повідомляє «Голос Америки» та агенція Associated Press за підсумками слухань Комітету з розвідки Палати представників США.