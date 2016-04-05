Ситуация в Мариуполе.
"За 24 часа город бомбардировали 22 раза. На него сбросили уже около 100 авиабомб. От атак уже погибло 2187 мариупольцев"
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Додано: Нед 13 бер, 2022 18:02
Это е#**нуться(
Ситуация в Мариуполе.
"За 24 часа город бомбардировали 22 раза. На него сбросили уже около 100 авиабомб. От атак уже погибло 2187 мариупольцев"
Додано: Нед 13 бер, 2022 18:03
Тогда или война на измор или Путин пойдет на повышние ставок, точнее на провоцирование НАТО с целью вовлечения явно в вооруженный конфликт. Зачем задевать НАТО, пока-что мне непонятно. Скорее всего "проверка на вшивость". Но, думаю, что при переходе за красные флажки получит по наглой роже, вместо выражения озабочености.
Додано: Нед 13 бер, 2022 18:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Думаю про угрозу для НАТО фраерок уже даже не мечтает. Эти бомжи только мародерить по селам умеют (в Шестовице под Черниговом даже мясо из морозилку забирают, взломали гараж и бензогенератор отобрали для жизни). Это у Украины нет нормальной авиации, ракет, чтоб по зубам наотмашь давать. А НАТО быстро покажет этим оборванцам пятый угол.
Додано: Нед 13 бер, 2022 18:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
)))
Додано: Нед 13 бер, 2022 18:26
По точності удару
1 Попали в місце де раніше розміщували інструктора....
2 Шість ракет( це крім підбитих) явно забагато для цієї задачі
3 Інструкторів немає там вже з днів 20....
4 Основні втрати серед людей які ще не пройшли навіть присягу...( цим пояснюється така велика кількість втрат )
Тепер роздуми
Якщо били і думали що бють по інструкторам НАТО - тоді зрозуміло чому така кількість ракет , але не зрозуміло навіщо
Плешивий що точно хоче розвязати війну з НАТО ?
Якщо ж били по місцю збору призивників,які ще ні разу не вистрелили - то навіщо така кількість ракет ?
Додано: Нед 13 бер, 2022 18:40
Одна з його задач розрушить инфраструктуру. Яворив одна из таких целей. Говорить здесь надо о другом. Явно был корректировщик. И вообще СБУ сработало отвратительно. Столько агентуры заброшено, а они сопли жевали.
Додано: Нед 13 бер, 2022 18:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 13 бер, 2022 18:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не факт. Спутник и БПЛА (вряд ли, сбили бы) мог помочь. Во Львове вчера и позавчера было ярко и солнечно. Спутник все мог показать.
А то, что попали в новобранцев, возможно задача сорвать призыв добровольцев.
А сознании рашасвиней возможно это сработало. Они не понимают,что наш народ таким не остановить.
Силы СБУ не всесильны. И многие силы отправлены в зону БД. И там показывают высокий профессионализм.
Додано: Нед 13 бер, 2022 18:53
пусть НАТО боится его ультиматумов
нас, украинцам , на срать на Путина
155ю ОБМП (Владивосток) 600 морпехов груз 200
СЛАВА УКРАЇНІ!
Додано: Нед 13 бер, 2022 18:56
Мог, но учитывая сколько ловили корректировщиков в перыве дни войны, могли быть и они.
Этим нужно было заниматься до войны. Кроме того не все отправлены. Например я Вам могу рассказать о направлении по какому ничего не делается, а следовало б. У нас в оркостане работало кучу заробитчан. У многих были проблемы с Законом, от элементарной просрочки пребывания до более серьезных. 100% гарантирую что многих могли завербовать. Им нужно было, хотя бы, уже сейчас, проверить всех кто прибыл в Украину в период с Октября по Февраль. Сидят сопли жуют. Честно говороя, с начала войны, не верил в нашу армию, но они оказались на порядки професиональнее чем спецслужбы.
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