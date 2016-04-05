Додано: Нед 13 бер, 2022 18:56

Hotab написав: otg написав: Говорить здесь надо о другом. Явно был корректировщик Говорить здесь надо о другом. Явно был корректировщик



Не факт. Спутник и БПЛА (вряд ли, сбили бы) мог помочь. Во Львове вчера и позавчера было ярко и солнечно. Спутник все мог показать.

А то, что попали в новобранцев, возможно задача сорвать призыв добровольцев.

А сознании рашасвиней возможно это сработало. Они не понимают,что наш народ таким не остановить. Не факт. Спутник и БПЛА (вряд ли, сбили бы) мог помочь. Во Львове вчера и позавчера было ярко и солнечно. Спутник все мог показать.А то, что попали в новобранцев, возможно задача сорвать призыв добровольцев.А сознании рашасвиней возможно это сработало. Они не понимают,что наш народ таким не остановить.

Силы СБУ не всесильны. И многие силы отправлены в зону БД. И там показывают высокий профессионализм.

Мог, но учитывая сколько ловили корректировщиков в перыве дни войны, могли быть и они.Этим нужно было заниматься до войны. Кроме того не все отправлены. Например я Вам могу рассказать о направлении по какому ничего не делается, а следовало б. У нас в оркостане работало кучу заробитчан. У многих были проблемы с Законом, от элементарной просрочки пребывания до более серьезных. 100% гарантирую что многих могли завербовать. Им нужно было, хотя бы, уже сейчас, проверить всех кто прибыл в Украину в период с Октября по Февраль. Сидят сопли жуют. Честно говороя, с начала войны, не верил в нашу армию, но они оказались на порядки професиональнее чем спецслужбы.