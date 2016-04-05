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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 354355356357>
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 18:02

Это е#**нуться(

Ситуация в Мариуполе.

"За 24 часа город бомбардировали 22 раза. На него сбросили уже около 100 авиабомб. От атак уже погибло 2187 мариупольцев"
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 18:03

  Hotab написав:
  budivelnik написав:З пункту 3 випливає що педераційники використовують ракети не як військову зброю..а як елемент психологічного тиску.
Чому вони так роблять - спитайте в плешивого карлика

То у них така "точність".
Якщо томагавк попадає прямо в капонір/ангар з літаком, то тут цілять в ОДА (Харків) , а попадають в площу поряд.
президент Росії Володимир Путін може продовжити ескалацію

У нього нема вибору. І у нас: тільки наносити якнайбільші втрати і все.

Тогда или война на измор или Путин пойдет на повышние ставок, точнее на провоцирование НАТО с целью вовлечения явно в вооруженный конфликт. Зачем задевать НАТО, пока-что мне непонятно. Скорее всего "проверка на вшивость". Но, думаю, что при переходе за красные флажки получит по наглой роже, вместо выражения озабочености.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 18:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Guineapig написав:НАТО с целью вовлечения явно в вооруженный конфликт

Думаю про угрозу для НАТО фраерок уже даже не мечтает. Эти бомжи только мародерить по селам умеют (в Шестовице под Черниговом даже мясо из морозилку забирают, взломали гараж и бензогенератор отобрали для жизни). Это у Украины нет нормальной авиации, ракет, чтоб по зубам наотмашь давать. А НАТО быстро покажет этим оборванцам пятый угол.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 18:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав: А НАТО быстро покажет этим оборванцам пятый угол.
)))
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 18:26

  Hotab написав:То у них така "точність".
Якщо томагавк попадає прямо в капонір/ангар з літаком, то тут цілять в ОДА (Харків) , а попадають в площу поряд.
По точності удару
1 Попали в місце де раніше розміщували інструктора....
2 Шість ракет( це крім підбитих) явно забагато для цієї задачі
3 Інструкторів немає там вже з днів 20....
4 Основні втрати серед людей які ще не пройшли навіть присягу...( цим пояснюється така велика кількість втрат )

Тепер роздуми
Якщо били і думали що бють по інструкторам НАТО - тоді зрозуміло чому така кількість ракет , але не зрозуміло навіщо
Плешивий що точно хоче розвязати війну з НАТО ?

Якщо ж били по місцю збору призивників,які ще ні разу не вистрелили - то навіщо така кількість ракет ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 18:40

  budivelnik написав:
Тепер роздуми
Якщо били і думали що бють по інструкторам НАТО - тоді зрозуміло чому така кількість ракет , але не зрозуміло навіщо
Плешивий що точно хоче розвязати війну з НАТО ?

Якщо ж били по місцю збору призивників,які ще ні разу не вистрелили - то навіщо така кількість ракет ?
Одна з його задач розрушить инфраструктуру. Яворив одна из таких целей. Говорить здесь надо о другом. Явно был корректировщик. И вообще СБУ сработало отвратительно. Столько агентуры заброшено, а они сопли жевали.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 18:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Якщо ж били по місцю збору призивників,які ще ні разу не вистрелили - то навіщо така кількість ракет ?

Бо їх почали збивати. Де ділись ті пакетні 8, про які писали позавчора?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 18:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Говорить здесь надо о другом. Явно был корректировщик


Не факт. Спутник и БПЛА (вряд ли, сбили бы) мог помочь. Во Львове вчера и позавчера было ярко и солнечно. Спутник все мог показать.
А то, что попали в новобранцев, возможно задача сорвать призыв добровольцев.
А сознании рашасвиней возможно это сработало. Они не понимают,что наш народ таким не остановить.

  otg написав:И вообще СБУ сработало отвратительно.

Силы СБУ не всесильны. И многие силы отправлены в зону БД. И там показывают высокий профессионализм.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 18:53

  Starikan написав:prodigyпутин может сделать все что угодно - вплоть до применения ЯО по Украине, Прибалтике или даже провокации по своему городу.
Повторюсь: не забывайте о его ультиматуме в адрес стран НАТО в крайне резком тоне и отказ от обсуждения, выходящего за рамки ультиматума.


пусть НАТО боится его ультиматумов

нас, украинцам , на срать на Путина

155ю ОБМП (Владивосток) 600 морпехов груз 200

СЛАВА УКРАЇНІ!
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 18:56

  Hotab написав:
  otg написав:Говорить здесь надо о другом. Явно был корректировщик


Не факт. Спутник и БПЛА (вряд ли, сбили бы) мог помочь. Во Львове вчера и позавчера было ярко и солнечно. Спутник все мог показать.
А то, что попали в новобранцев, возможно задача сорвать призыв добровольцев.
А сознании рашасвиней возможно это сработало. Они не понимают,что наш народ таким не остановить.
Мог, но учитывая сколько ловили корректировщиков в перыве дни войны, могли быть и они.

Силы СБУ не всесильны. И многие силы отправлены в зону БД. И там показывают высокий профессионализм.
Этим нужно было заниматься до войны. Кроме того не все отправлены. Например я Вам могу рассказать о направлении по какому ничего не делается, а следовало б. У нас в оркостане работало кучу заробитчан. У многих были проблемы с Законом, от элементарной просрочки пребывания до более серьезных. 100% гарантирую что многих могли завербовать. Им нужно было, хотя бы, уже сейчас, проверить всех кто прибыл в Украину в период с Октября по Февраль. Сидят сопли жуют. Честно говороя, с начала войны, не верил в нашу армию, но они оказались на порядки професиональнее чем спецслужбы.
otg
 
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