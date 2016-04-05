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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 354355356357
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 18:57

  budivelnik написав:lapay
В 1999 Україна передала Росії в якості оплати за поставку природного газу 575 ракет Х-55 і Х-55СМ.
Цікаво - скільки дожило до 2022?


тем ракетам минимум 30лет (если 1991г),их давно использовали (и на учения в том числе)
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 18:59

  Hotab написав:У нього нема вибору.


Ума у него нет, а выбор есть. Надо уметь признавать свои ошибки.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 19:10

  fler написав:
  Hotab написав:У нього нема вибору.


Ума у него нет, а выбор есть. Надо уметь признавать свои ошибки.


психика диктатора или тирана является специфической формой психических нарушений и во многом соответствует установленным в психиатрии чертам психопата:
— бессердечность, нетерпимость, патологическая подлость и супернарциссизм;

— патологическая эгоцентричность и органическая неспособность любить других людей или проявлять к ним сочувствие, полное безразличие к боли других людей;

— абсолютная неспособность к сожалению или ощущению вины за совершаемые злодейства;

— неадекватное восприятие действительности;

— безответственность, непредсказуемость и непонимание последствий своих импульсивных действий;

— патологические коварство, ложь, отсутствие каких-либо моральных устоев;

В глубине души невзрачного существа таится животный страх слабака
— исключительная подозрительность, доходящая до паранойи, и садистская жестокость, сопровождаемая полным отсутствием чувства вины и раскаяния;

— неспособность адекватной самооценки, отсутствие способности видеть себя глазами другого человека. Вместо того, чтобы осознать свою вину за содеянные непотребства, психопат ищет причину неудач в конспирологических мифах и обвиняет в своих неудачах исключительно «вражеское окружение»;

— органическая неспособность признавать собственные просчеты и ошибки.


Психоанализ для Путина. (2016 год!!!!)
https://nv.ua/opinion/psihoanaliz-dlja- ... 06422.html
Hotab
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  #<1 ... 354355356357
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