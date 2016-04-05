тем ракетам минимум 30лет (если 1991г),их давно использовали (и на учения в том числе)
|
|
|
Додано: Нед 13 бер, 2022 18:57
Додано: Нед 13 бер, 2022 18:59
Додано: Нед 13 бер, 2022 19:10
психика диктатора или тирана является специфической формой психических нарушений и во многом соответствует установленным в психиатрии чертам психопата:
— бессердечность, нетерпимость, патологическая подлость и супернарциссизм;
— патологическая эгоцентричность и органическая неспособность любить других людей или проявлять к ним сочувствие, полное безразличие к боли других людей;
— абсолютная неспособность к сожалению или ощущению вины за совершаемые злодейства;
— неадекватное восприятие действительности;
— безответственность, непредсказуемость и непонимание последствий своих импульсивных действий;
— патологические коварство, ложь, отсутствие каких-либо моральных устоев;
В глубине души невзрачного существа таится животный страх слабака
— исключительная подозрительность, доходящая до паранойи, и садистская жестокость, сопровождаемая полным отсутствием чувства вины и раскаяния;
— неспособность адекватной самооценки, отсутствие способности видеть себя глазами другого человека. Вместо того, чтобы осознать свою вину за содеянные непотребства, психопат ищет причину неудач в конспирологических мифах и обвиняет в своих неудачах исключительно «вражеское окружение»;
— органическая неспособность признавать собственные просчеты и ошибки.
Психоанализ для Путина. (2016 год!!!!)
|