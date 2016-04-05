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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 355356357358>
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 18:57

  budivelnik написав:lapay
В 1999 Україна передала Росії в якості оплати за поставку природного газу 575 ракет Х-55 і Х-55СМ.
Цікаво - скільки дожило до 2022?


тем ракетам минимум 30лет (если 1991г),их давно использовали (и на учения в том числе)
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 18:59

  Hotab написав:У нього нема вибору.


Ума у него нет, а выбор есть. Надо уметь признавать свои ошибки.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 19:10

  fler написав:
  Hotab написав:У нього нема вибору.


Ума у него нет, а выбор есть. Надо уметь признавать свои ошибки.


психика диктатора или тирана является специфической формой психических нарушений и во многом соответствует установленным в психиатрии чертам психопата:
— бессердечность, нетерпимость, патологическая подлость и супернарциссизм;

— патологическая эгоцентричность и органическая неспособность любить других людей или проявлять к ним сочувствие, полное безразличие к боли других людей;

— абсолютная неспособность к сожалению или ощущению вины за совершаемые злодейства;

— неадекватное восприятие действительности;

— безответственность, непредсказуемость и непонимание последствий своих импульсивных действий;

— патологические коварство, ложь, отсутствие каких-либо моральных устоев;

В глубине души невзрачного существа таится животный страх слабака
— исключительная подозрительность, доходящая до паранойи, и садистская жестокость, сопровождаемая полным отсутствием чувства вины и раскаяния;

— неспособность адекватной самооценки, отсутствие способности видеть себя глазами другого человека. Вместо того, чтобы осознать свою вину за содеянные непотребства, психопат ищет причину неудач в конспирологических мифах и обвиняет в своих неудачах исключительно «вражеское окружение»;

— органическая неспособность признавать собственные просчеты и ошибки.


Психоанализ для Путина. (2016 год!!!!)
https://nv.ua/opinion/psihoanaliz-dlja- ... 06422.html
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 19:18

  _hunter написав:
  Guineapig написав:Не могу понять, зачем минировать ?
https://usm.media/nato-zayavila-o-minirovanii-severo-zapada-chernogo-morya/

Прикрыть побережье -- если вдруг корабли Штатов/Турции решат Мариуполю помочь или Ростов подравнять?..



думаю, что никакого минирования нет...это деза для кораблей НАТО (которые и так сюда не собираются)
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 19:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

otg написав:... И вообще СБУ сработало отвратительно. Столько агентуры заброшено, а они сопли жевали.
Зеленский своим указом сменил главу СБУ во Львовской области. Новым начальником стал Артем Бондаренко. До этого он был заместителем своего предшественника Ивана Осипчука.
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 19:29

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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 19:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вообще фины действовали более грамотно в войне против орды.
За всю войну фины убили около 150 тыс. ордынцев, то есть убивали около 50 тыс. в месяц.
Особо отличались снайперы.
Вот один фин. Убил больше 500 советских солдат.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 1%85%D0%B0
Вообще по итогам этой войны нужно будет кардинально пересматривать подготовку гражданского населения в плане военных действий.
Каждый должен уметь стрелять и закладывать мины.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 19:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:Вообще фины действовали более грамотно в войне против орды.

Ми взагалі сильно поступаємось і фінам, і чеченцям. Вони б з такою армією за тиждень розібрались би. Підготовка до війни максимум на трійку, особливо на Півдні.
Добре, що ЗСУ виявились на висоті.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 19:57

Напомню тем, кто забыл:
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний видав наказ, який затверджує алгоритм взаємодії зі ЗМІ в період дії воєнного стану.

Зокрема, ЗМІ категорично заборонено висвітлювати:

найменування частин і підрозділів, а також їхнє розташування;
кількість військових у частинах і підрозділах;
кількість озброєння та техніки, їхній стан і місце зберігання;
умовні позначки обʼєктів.

Заборонено висвітнювати будь-яку інформацію про:

операції, які проводять або планують;
систему охорони й оборони військових частин;
наявне озброєння та техніку (крім видимих або очевидно виражених);
порядок залучення сил (військових) і засобів (озброєння);
збір розвідувальних даних;
переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути);
військові частини та їхню тактику, методи дій;
унікальні операції та спосіб їх виконання;
ефективність радіоелектронної боротьби противника;
відкладені або скасовані операції;
зниклий або збитий літак, корабель та операції з пошуку і порятунку;
плани щодо безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія);
інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують;
пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.

Документом визначено алгоритм дій командувачів видів (сил), командирів військових частин і підрозділів Збройних Сил України під час роботи з представниками цивільних ЗМІ. Також, визначено порядок акредитації журналістів національних та іноземних медіа, правила роботи представника засобу масової інформації у районі ведення бойових дій.

Повний текст наказу https://www.mil.gov.ua/content/mou_orde ... 050322.pdf

https://detector.media/infospace/articl ... vacha-zsu/

Хотя finance.ua и не подчиняется МОУ, а форумчане не военнослужащие МОУ, но запреты должны соблюдать все:
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 19:58

  Хомякоид написав:Вообще фины действовали более грамотно в войне против орды.
За всю войну фины убили около 150 тыс. ордынцев, то есть убивали около 50 тыс. в месяц.
Особо отличались снайперы.
Вот один фин. Убил больше 500 советских солдат.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 1%85%D0%B0
Вообще по итогам этой войны нужно будет кардинально пересматривать подготовку гражданского населения в плане военных действий.
Каждый должен уметь стрелять и закладывать мины.


казалось, что на пике своего развития у человечества масса других задач (чем убивать друг друга) не будь рядом "страны непуганых идиотов" и их плешивого карлика многие военные навыки не пригодились бы еще не одно поколение.

на планете есть еще пару миллионов исламских религиозных фанатиков, остальные враги человечества-это болезни и испорченная экология (воздух, особенно вода)
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