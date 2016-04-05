Ума у него нет, а выбор есть. Надо уметь признавать свои ошибки.
психика диктатора или тирана является специфической формой психических нарушений и во многом соответствует установленным в психиатрии чертам психопата: — бессердечность, нетерпимость, патологическая подлость и супернарциссизм;
— патологическая эгоцентричность и органическая неспособность любить других людей или проявлять к ним сочувствие, полное безразличие к боли других людей;
— абсолютная неспособность к сожалению или ощущению вины за совершаемые злодейства;
— неадекватное восприятие действительности;
— безответственность, непредсказуемость и непонимание последствий своих импульсивных действий;
— патологические коварство, ложь, отсутствие каких-либо моральных устоев;
В глубине души невзрачного существа таится животный страх слабака — исключительная подозрительность, доходящая до паранойи, и садистская жестокость, сопровождаемая полным отсутствием чувства вины и раскаяния;
— неспособность адекватной самооценки, отсутствие способности видеть себя глазами другого человека. Вместо того, чтобы осознать свою вину за содеянные непотребства, психопат ищет причину неудач в конспирологических мифах и обвиняет в своих неудачах исключительно «вражеское окружение»; — органическая неспособность признавать собственные просчеты и ошибки.
Вообще фины действовали более грамотно в войне против орды. За всю войну фины убили около 150 тыс. ордынцев, то есть убивали около 50 тыс. в месяц. Особо отличались снайперы. Вот один фин. Убил больше 500 советских солдат. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 1%85%D0%B0 Вообще по итогам этой войны нужно будет кардинально пересматривать подготовку гражданского населения в плане военных действий. Каждый должен уметь стрелять и закладывать мины.
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний видав наказ, який затверджує алгоритм взаємодії зі ЗМІ в період дії воєнного стану.
Зокрема, ЗМІ категорично заборонено висвітлювати:
найменування частин і підрозділів, а також їхнє розташування; кількість військових у частинах і підрозділах; кількість озброєння та техніки, їхній стан і місце зберігання; умовні позначки обʼєктів.
Заборонено висвітнювати будь-яку інформацію про:
операції, які проводять або планують; систему охорони й оборони військових частин; наявне озброєння та техніку (крім видимих або очевидно виражених); порядок залучення сил (військових) і засобів (озброєння); збір розвідувальних даних; переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути); військові частини та їхню тактику, методи дій; унікальні операції та спосіб їх виконання; ефективність радіоелектронної боротьби противника; відкладені або скасовані операції; зниклий або збитий літак, корабель та операції з пошуку і порятунку; плани щодо безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія); інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують; пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
Документом визначено алгоритм дій командувачів видів (сил), командирів військових частин і підрозділів Збройних Сил України під час роботи з представниками цивільних ЗМІ. Також, визначено порядок акредитації журналістів національних та іноземних медіа, правила роботи представника засобу масової інформації у районі ведення бойових дій.
Хомякоид написав:Вообще фины действовали более грамотно в войне против орды. За всю войну фины убили около 150 тыс. ордынцев, то есть убивали около 50 тыс. в месяц. Особо отличались снайперы. Вот один фин. Убил больше 500 советских солдат. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 1%85%D0%B0 Вообще по итогам этой войны нужно будет кардинально пересматривать подготовку гражданского населения в плане военных действий. Каждый должен уметь стрелять и закладывать мины.
казалось, что на пике своего развития у человечества масса других задач (чем убивать друг друга) не будь рядом "страны непуганых идиотов" и их плешивого карлика многие военные навыки не пригодились бы еще не одно поколение.
на планете есть еще пару миллионов исламских религиозных фанатиков, остальные враги человечества-это болезни и испорченная экология (воздух, особенно вода)