Додано: Нед 13 бер, 2022 20:27

budivelnik написав: ЛАД

1 Якщо Ви в прифронтовій зоні маєте можливість хоча б купити - це плюс чи мінус?

2 Якщо Ви не звертаєтесь за гуманітаркою - це плюс чи мінус

3 Зібрали в ЄС курині окорочка...завантажили машини які доїхали до Львова(і оплатили паливо)...а з Львова до Харкова - 1300 км.....

Навіть якщо частину зібраного в Німеччині-продали в Харкові, щоб оплатити доставку до Харкова в 10-20 разів більше вантажів - це плюс чи мінус?



Тому ще раз прошу

1 У нас гуманітарку не крадуть...ми її самі відправляємо , може не в таких обсягах як можуть собі дозволити в багатій Європі..але все ж...

2 Коли з Полтави приїхала жіночка з маленькою дитиною і попросила знайти візок для дитини..то моя дочка у вайбері, в групі села знайшла людину..яка той візок просто подарувала...



То може не треба підспівувати європейським ватникам,які виходять з прапораси СРСР і РФ з пропозицією заборонити Німеччині приймати українських біженців..(пс - при чому ці рускогаварящіє челюсті були також біженцями просто в 1990 і їх прийняли..а тепер вони проти) ЛАД1 Якщо Ви в прифронтовій зоні маєте можливість хоча б купити - це плюс чи мінус?2 Якщо Ви не звертаєтесь за гуманітаркою - це плюс чи мінус3 Зібрали в ЄС курині окорочка...завантажили машини які доїхали до Львова(і оплатили паливо)...а з Львова до Харкова - 1300 км.....Навіть якщо частину зібраного в Німеччині-продали в Харкові, щоб оплатити доставку до Харкова в 10-20 разів більше вантажів - це плюс чи мінус?Тому ще раз прошу1 У нас гуманітарку не крадуть...ми її самі відправляємо , може не в таких обсягах як можуть собі дозволити в багатій Європі..але все ж...2 Коли з Полтави приїхала жіночка з маленькою дитиною і попросила знайти візок для дитини..то моя дочка у вайбері, в групі села знайшла людину..яка той візок просто подарувала...То може не треба підспівувати європейським ватникам,які виходять з прапораси СРСР і РФ з пропозицією заборонити Німеччині приймати українських біженців..(пс - при чому ці рускогаварящіє челюсті були також біженцями просто в 1990 і їх прийняли..а тепер вони проти)

1. +2. +. Но, скорее, мне.Тут государство не при чём.3. Сильно сомневаюсь, что продавали окорочка по 140 грн. для того, чтобы оплатить доставку гуманитарки из Львова в Харьков.Теперь мои пункты.1. Есть очень много честных и порядочных людей. Есть люди, кот. человеку в нужде и последнюю рубашку отдадут. И я в этом не сомневаюсь.Но при этом есть и мародёры, и люди, способные красть гуманитарку и, пользуясь ситуацией, продавать её по очень высоким ценам.2. Можете не сомневаться в том, что сбор гуманитарки в Германии организовывают, как минимум,(если не в основном?) русскоговорящие. А мерзавцы и искренне заблуждающиеся есть вои среди говорящих3. Уже неоднократно писал, что воруют во время войны и наживаются на войне во всех странах и во все времена. Не сомневаюсь, что это есть/будет и у нас. Поэтому надо очень строго следить в частности за распределением гуманитарки.Зачем было редактировать мой пост и удалять фразу о том, чтоя покупал в магазине по высокой цене "гуманитарные" окорочка?Похоже, модераторы решили быть "святее Папы Римского".Это подтверждается и банами.