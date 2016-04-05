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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 355356357358
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 20:27

  budivelnik написав:ЛАД
1 Якщо Ви в прифронтовій зоні маєте можливість хоча б купити - це плюс чи мінус?
2 Якщо Ви не звертаєтесь за гуманітаркою - це плюс чи мінус
3 Зібрали в ЄС курині окорочка...завантажили машини які доїхали до Львова(і оплатили паливо)...а з Львова до Харкова - 1300 км.....
Навіть якщо частину зібраного в Німеччині-продали в Харкові, щоб оплатити доставку до Харкова в 10-20 разів більше вантажів - це плюс чи мінус?

Тому ще раз прошу
1 У нас гуманітарку не крадуть...ми її самі відправляємо , може не в таких обсягах як можуть собі дозволити в багатій Європі..але все ж...
2 Коли з Полтави приїхала жіночка з маленькою дитиною і попросила знайти візок для дитини..то моя дочка у вайбері, в групі села знайшла людину..яка той візок просто подарувала...

То може не треба підспівувати європейським ватникам,які виходять з прапораси СРСР і РФ з пропозицією заборонити Німеччині приймати українських біженців..(пс - при чому ці рускогаварящіє челюсті були також біженцями просто в 1990 і їх прийняли..а тепер вони проти)

1. +
2. +. Но, скорее, мне. :) Тут государство не при чём.
3. Сильно сомневаюсь, что продавали окорочка по 140 грн. для того, чтобы оплатить доставку гуманитарки из Львова в Харьков.

Теперь мои пункты.
1. Есть очень много честных и порядочных людей. Есть люди, кот. человеку в нужде и последнюю рубашку отдадут. И я в этом не сомневаюсь.
Но при этом есть и мародёры, и люди, способные красть гуманитарку и, пользуясь ситуацией, продавать её по очень высоким ценам.
2. Можете не сомневаться в том, что сбор гуманитарки в Германии организовывают, как минимум, и (если не в основном?) русскоговорящие. А мерзавцы и искренне заблуждающиеся есть во всех нациях и среди говорящих на всех языках.
3. Уже неоднократно писал, что воруют во время войны и наживаются на войне во всех странах и во все времена. Не сомневаюсь, что это есть/будет и у нас. Поэтому надо очень строго следить в частности за распределением гуманитарки.
Зачем было редактировать мой пост и удалять фразу о том, что возможно я покупал в магазине по высокой цене "гуманитарные" окорочка?
Похоже, модераторы решили быть "святее Папы Римского".
Это подтверждается и банами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 20:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Уже неоднократно писал, что воруют во время войны и наживаются на войне во всех странах и во все времена.
Наявність однієї падалі серед 1000 нормальних - говорить якраз про якість населення і не говорить про протухлість ...
Тому треба хвалити 99,99%..а питання протухлості 0,01% - залишити спецслужбам...

Гляньте на свій пункт2...
Чому Ви в питанні мародерства - наголошуєте на наявності в Україгі мародерів
А в питанні гуманітарної допомоги - кажете що не треба звертати на дурнів які заблуждаються?

Подумайте - це допоможе Вам не ретранслювати ворожі посили.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 20:36

  Hotab написав:
  budivelnik написав:З пункту 3 випливає що педераційники використовують ракети не як військову зброю..а як елемент психологічного тиску.
Чому вони так роблять - спитайте в плешивого карлика

То у них така "точність".
Якщо томагавк попадає прямо в капонір/ангар з літаком, то тут цілять в ОДА (Харків) , а попадають в площу поряд. ....

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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 20:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:ообще фины действовали более грамотно в войне против орды

Вам надо понять, чем сильнее вооружение и техника уходит в высокие технологии и дороговизну, тем меньше в войне роль обычного человека.
Не являясь сильным пехотным тактиком (ну по крайней мере я точно слабее командира мехбата), я хочу сказать, что сейчас в атаку предварительно идёт разведывательный БПЛА. (причем это не только "глаза", оптика, но это ещё и технические средства, которые видят смартфон долярчика и на планшет оператора показывает скопление солдат как в густом лесу, так и в здании казармы, светятся "светлячки-смартфоны"). Сейчас у воинов есть тепловизор и прибор ночного видения. Все это очень сильно уменьшает значение спрятавшихся в засаде в лесу снайперов, дрг и т.д. Сегодня воюют высокие технологии и деньги. Они дают возможность уничтожать друг друга далеко на расстоянии , где калаш и СВД никому и не нужны. Ну а в городе надо воевать калашами. Тут наши шансы с орками сильно возрастают.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 20:44

  Hotab написав:Можливо про той самий бій в Скибині.

https://texty.org.ua/fragments/105948/r ... uchasnyka/

Зверніть увагу на фразу "До речі, ракети добула сама, на цьому ж електромобілі вивезла у дві ходки 35 штук, перед тим, як авіація розбомбила завод."

Авіація, чи ракетами, але все це дуже погано.

Я бы не сильно доверял автору: "ракети добула сама, на цьому ж електромобілі вивезла у дві ходки 35 штук".
Как Вы себе это представляете? Вы можете свободно заехать на оборонный завод, да ещё дважды и что-то оттуда вывезти?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 20:49

  Hotab написав:
  otg написав:Говорить здесь надо о другом. Явно был корректировщик


Не факт. Спутник и БПЛА (вряд ли, сбили бы) мог помочь. Во Львове вчера и позавчера было ярко и солнечно. Спутник все мог показать.
А то, что попали в новобранцев, возможно задача сорвать призыв добровольцев.
....

Так убитые/раненые новобранцы или командиры танков?
Откуда данные о новобранцах и ударах по местам расположения амер/натовских инструкторов?
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 20:55

  lapay написав:
  Хомякоид написав:Вообще фины действовали более грамотно в войне против орды.

Ми взагалі сильно поступаємось і фінам, і чеченцям. Вони б з такою армією за тиждень розібрались би. Підготовка до війни максимум на трійку, особливо на Півдні.
Добре, що ЗСУ виявились на висоті.

:?:
Как-то не стыкуется.
ЛАД
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  #<1 ... 355356357358
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