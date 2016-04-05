budivelnik написав:ЛАД 1 Якщо Ви в прифронтовій зоні маєте можливість хоча б купити - це плюс чи мінус? 2 Якщо Ви не звертаєтесь за гуманітаркою - це плюс чи мінус 3 Зібрали в ЄС курині окорочка...завантажили машини які доїхали до Львова(і оплатили паливо)...а з Львова до Харкова - 1300 км..... Навіть якщо частину зібраного в Німеччині-продали в Харкові, щоб оплатити доставку до Харкова в 10-20 разів більше вантажів - це плюс чи мінус?
Тому ще раз прошу 1 У нас гуманітарку не крадуть...ми її самі відправляємо , може не в таких обсягах як можуть собі дозволити в багатій Європі..але все ж... 2 Коли з Полтави приїхала жіночка з маленькою дитиною і попросила знайти візок для дитини..то моя дочка у вайбері, в групі села знайшла людину..яка той візок просто подарувала...
То може не треба підспівувати європейським ватникам,які виходять з прапораси СРСР і РФ з пропозицією заборонити Німеччині приймати українських біженців..(пс - при чому ці рускогаварящіє челюсті були також біженцями просто в 1990 і їх прийняли..а тепер вони проти)
1. + 2. +. Но, скорее, мне. Тут государство не при чём. 3. Сильно сомневаюсь, что продавали окорочка по 140 грн. для того, чтобы оплатить доставку гуманитарки из Львова в Харьков.
Теперь мои пункты. 1. Есть очень много честных и порядочных людей. Есть люди, кот. человеку в нужде и последнюю рубашку отдадут. И я в этом не сомневаюсь. Но при этом есть и мародёры, и люди, способные красть гуманитарку и, пользуясь ситуацией, продавать её по очень высоким ценам. 2. Можете не сомневаться в том, что сбор гуманитарки в Германии организовывают, как минимум, и (если не в основном?) русскоговорящие. А мерзавцы и искренне заблуждающиеся есть во всех нациях и среди говорящих на всех языках. 3. Уже неоднократно писал, что воруют во время войны и наживаются на войне во всех странах и во все времена. Не сомневаюсь, что это есть/будет и у нас. Поэтому надо очень строго следить в частности за распределением гуманитарки. Зачем было редактировать мой пост и удалять фразу о том, что возможно я покупал в магазине по высокой цене "гуманитарные" окорочка? Похоже, модераторы решили быть "святее Папы Римского". Это подтверждается и банами.
Хомякоид написав:ообще фины действовали более грамотно в войне против орды
Вам надо понять, чем сильнее вооружение и техника уходит в высокие технологии и дороговизну, тем меньше в войне роль обычного человека. Не являясь сильным пехотным тактиком (ну по крайней мере я точно слабее командира мехбата), я хочу сказать, что сейчас в атаку предварительно идёт разведывательный БПЛА. (причем это не только "глаза", оптика, но это ещё и технические средства, которые видят смартфон долярчика и на планшет оператора показывает скопление солдат как в густом лесу, так и в здании казармы, светятся "светлячки-смартфоны"). Сейчас у воинов есть тепловизор и прибор ночного видения. Все это очень сильно уменьшает значение спрятавшихся в засаде в лесу снайперов, дрг и т.д. Сегодня воюют высокие технологии и деньги. Они дают возможность уничтожать друг друга далеко на расстоянии , где калаш и СВД никому и не нужны. Ну а в городе надо воевать калашами. Тут наши шансы с орками сильно возрастают.
Зверніть увагу на фразу "До речі, ракети добула сама, на цьому ж електромобілі вивезла у дві ходки 35 штук, перед тим, як авіація розбомбила завод."
Авіація, чи ракетами, але все це дуже погано.
Я бы не сильно доверял автору: "ракети добула сама, на цьому ж електромобілі вивезла у дві ходки 35 штук". Как Вы себе это представляете? Вы можете свободно заехать на оборонный завод, да ещё дважды и что-то оттуда вывезти?
otg написав:Говорить здесь надо о другом. Явно был корректировщик
Не факт. Спутник и БПЛА (вряд ли, сбили бы) мог помочь. Во Львове вчера и позавчера было ярко и солнечно. Спутник все мог показать. А то, что попали в новобранцев, возможно задача сорвать призыв добровольцев. ....
Так убитые/раненые новобранцы или командиры танков? Откуда данные о новобранцах и ударах по местам расположения амер/натовских инструкторов?