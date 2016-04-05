Додано: Нед 13 бер, 2022 20:57

ЛАД написав: Вы можете свободно заехать на оборонный завод, да ещё дважды и что-то оттуда вывезти? Вы можете свободно заехать на оборонный завод, да ещё дважды и что-то оттуда вывезти?

ЛАД написав: Так убитые/раненые новобранцы или командиры танков? Так убитые/раненые новобранцы или командиры танков?

Если уже идёт война и удары по военным объектам, я допускаю приказ максимально быстро разобрать по войскам то, что уже сделано и ждёт отправки в войска или на склады. Я думаю у барышни в словах здесь упор на то, что не было бюрократических проволочек, которые обычно бывают. Все предварительно решили "в телефоне". "Потом разберемся и оформим". Ей же это показалось, что это она пришла и взяла самостоятельно, без разрешения)).Для примера, я в июле 14-го сел на Краматорск, и во время отдыха взял у пехоты цинк патронов и пошел в конец ВПП (там тир) и несколькими экипажами расстреляли за день цинк. Потренировались, ведь автоматчики из нас так себе. Собственно к чему я?? Никаких подписей никто не ставил. Ведомости инструктажа не было. Гильзы не сдавали))Непонятен ваш вопрос. Я предположил, что погибнуть могли важные для боевой бригады бойцы. Определяющие боевую способность. Не юрыст, бухгалтер, деловод тыла и секретчик, а экипажи боевых машин.У Будивельныка позже появился инсайд, что там были новобранцы. Мы обсудили оба варианта. Зачем вы у меня спрашиваете, так кто там был? Я не знаю, кто там был.