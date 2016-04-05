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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 13 бер, 2022 21:13
ЛАД написав:
lapay написав:
Ми взагалі сильно поступаємось і фінам, і чеченцям.
Хомякоид написав:
Вообще фины действовали более грамотно в войне против орды.
Вони б з такою армією за тиждень розібрались би. Підготовка до війни максимум на трійку, особливо на Півдні.
Добре, що ЗСУ виявились на висоті.
Как-то не стыкуется.
Такі армії можливо розбити на марші, що робили ЗСУ, чи відрізавши від постачання партизанами, що робили фіни, і не робимо ми. Коли вони окопаються і наладять постачання, їх вже не вибити, хіба що багатомісячною чи багаторічною партизанською війною на виснаження.
Ми погано підготувались до партизанської війни, тому не можемо їх дотиснути зараз і дорого заплатимо при визволені нашої землі потім.
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Додано: Нед 13 бер, 2022 21:16
Hotab написав: ЛАД написав:
Вы можете свободно заехать на оборонный завод, да ещё дважды и что-то оттуда вывезти?
Если уже идёт война и удары по военным объектам, я допускаю приказ максимально быстро разобрать по войскам то, что уже сделано и ждёт отправки в войска или на склады. Я думаю у барышни в словах здесь упор на то, что не было бюрократических проволочек, которые обычно бывают. Все предварительно решили "в телефоне". "Потом разберемся и оформим". Ей же это показалось, что это она пришла и взяла самостоятельно, без разрешения)).
Для примера, я в июле 14-го сел на Краматорск, и во время отдыха взял у пехоты цинк патронов и пошел в конец ВПП (там тир) и несколькими экипажами расстреляли за день цинк. Потренировались, ведь автоматчики из нас так себе. Собственно к чему я?? Никаких подписей никто не ставил. Ведомости инструктажа не было. Гильзы не сдавали))
А июле 2014 в Краматорске могли легко списать и больше.
В изложенном Вами варианте с продукцией очень сильно сомневаюсь (это чтобы не сказать не верю). Ну и, вообще, прочитав фамилию автора...
ЛАД написав:
Так убитые/раненые новобранцы или командиры танков?
Непонятен ваш вопрос. Я предположил, что погибнуть могли важные для боевой бригады бойцы. Определяющие боевую способность. Не юрыст, бухгалтер, деловод тыла и секретчик, а экипажи боевых машин.
У Будивельныка позже появился инсайд, что там были новобранцы. Мы обсудили оба варианта. Зачем вы у меня спрашиваете, так кто там был? Я не знаю, кто там был.
Вы не возразили на слова о новобранцах и месте расположения инструкторов и я решил, что это уже общеизвестный факт, а я просто прозевал новость. Поэтому задал вопрос Вам, просто чтобы не писать отдельный пост. Хотя, конечно правильнее было обратиться к Будивельныку.
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Додано: Нед 13 бер, 2022 21:23
ЛАД написав:
Вы не возразили на слова о новобранцах
А как я возражу, если я всего лишь предполагал, как можно потерять боеспособность бригады, утратив 170 человек из строя, а он сказал конкретно, кто там был.
А задавать вопросы об источнике в наше время ... Говорит уверенно, значит знает. Я так считаю.
изложенном Вами варианте с продукцией очень сильно сомневаюсь
Очень зря. Сейчас летают без медкомиссии (к слову, в 14-м такого не было) , без обязательных программ восстановления и проверок. Надо - летишь!! А вообще в УК за это есть статья 281.
Когда стоит вопрос сохранения страны - возможно все. Лишь бы стране на пользу.
Моя летная книжка в Киеве лежит в конторе. Может сгорит к черту под обстрелами. В Румынию перелетели и вернулись без загранпаспортов. Ни наши, ни румыны не возражали. По фото в телефоне (Дия что-то после обновления потеряла мой загран, хорошо фото было) всех устроило . Но это уже не важно. Война все простит. Надо страну сберечь , и желательно себя.
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Додано: Нед 13 бер, 2022 21:29
ЛАД написав:
Откуда данные о новобранцах и ударах по местам расположения амер/натовских инструкторов?
Від мене
А от звідки ця інформація в мене - нехай залишиться при мені...
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Додано: Нед 13 бер, 2022 21:30
lapay написав: ЛАД написав:
lapay написав:
.........Ми взагалі сильно поступаємось і фінам, і чеченцям.
Вони б з такою армією за тиждень розібрались би. Підготовка до війни максимум на трійку, особливо на Півдні.
Добре, що ЗСУ виявились на висоті.
Как-то не стыкуется.
Такі армії можливо розбити на марші, що робили ЗСУ, чи відрізавши від постачання партизанами, що робили фіни, і не робимо ми. Коли вони окопаються і наладять постачання, їх вже не вибити, хіба що багатомісячною чи багаторічною партизанською війною на виснаження.
Ми погано підготувались до партизанської війни, тому не можемо їх дотиснути зараз і дорого заплатимо при визволені нашої землі потім.
То, что Вы пишете о финнах, это работа диверсионных групп. Очевидно, их у нас не хватает (как, в общем, их относительно немного во всех армиях). Финнам их было легче создать даже на ходу - практически все хорошие лыжники (во всяком случае, тогда) + много охотников. И они (насколько читал, возможно, ошибаюсь) не столько даже перерезали пути снабжения, а хорошо щипали боевые подразделения и тыловые части, совершая ночные налёты.
Могу с Вами согласиться в том, что, учитывая преимущества росс. армии, возможно, нам следовало обратить больше внимания этому вопросу.
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Додано: Нед 13 бер, 2022 21:34
Доброго вечора, МИ з України!
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Додано: Нед 13 бер, 2022 21:37
Hotab написав:
........
изложенном Вами варианте с продукцией очень сильно сомневаюсь
Очень зря. Сейчас летают без медкомиссии (к слову, в 14-м такого не было) , без обязательных программ восстановления и проверок. Надо - летишь!! А вообще в УК за это есть статья 281.
Когда стоит вопрос сохранения страны - возможно все. ...
Возможно очень многое, но не всё. К тому же не вижу проблемы в вывозе и отправке в части готовой и остро необходимой продукции.
По медкомиссии странно - в условиях нехватки самолётов и избытка пилотов.
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Додано: Нед 13 бер, 2022 21:43
ЛАД написав:
По медкомиссии странно - в условиях нехватки самолётов и избытка пилотов.
Військові пілоти - це одна з найвищих і закритих каст у ЗСУ...Можна закінчити Вольське училище тилу, потім командувати піхотною ротою ...і завершити карьєру командиром Штурмової Бригади ВДВ...
А пілоти то тільки пілот , в крпайньому випадку спишуть на якусь технічну посаду...
Тому лікарська комісія пропустить всіх бажаючих пілотів служити..а от літати будуть тільки найкращі...
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Додано: Нед 13 бер, 2022 21:46
Только что посмотрел Киселева, и знаете он меня почти убедил про нацистов в Украине, бактериологическое оружие и пр. бред. Что вы хотите от россиян? Я удивляюсь от всех этих отчаяных взываниях к россиянам. Всему чему научились в оркостане, это феноменально зомбировать людей. Ждать что в раше произойдут изменения из внутри бесполезно.
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Додано: Нед 13 бер, 2022 21:55
Hotab написав: Хомякоид написав:
ообще фины действовали более грамотно в войне против орды
Вам надо понять, чем сильнее вооружение и техника уходит в высокие технологии и дороговизну, тем меньше в войне роль обычного человека.
Не являясь сильным пехотным тактиком (ну по крайней мере я точно слабее командира мехбата), я хочу сказать, что сейчас в атаку предварительно идёт разведывательный БПЛА. (причем это не только "глаза", оптика, но это ещё и технические средства, которые видят смартфон долярчика и на планшет оператора показывает скопление солдат как в густом лесу, так и в здании казармы, светятся "светлячки-смартфоны"). Сейчас у воинов есть тепловизор и прибор ночного видения. Все это очень сильно уменьшает значение спрятавшихся в засаде в лесу снайперов, дрг и т.д. Сегодня воюют высокие технологии и деньги. Они дают возможность уничтожать друг друга далеко на расстоянии , где калаш и СВД никому и не нужны. Ну а в городе надо воевать калашами. Тут наши шансы с орками сильно возрастают.
Оно то в теории и так, но как посмотришь на тех солдат которые здаються в плен мне кажеться у них кроме автоматов и формы больше ничего нет.
Тепловизор и приб.ночного видения стоит не одну тыс. дларов, не верю что орки могут своих солдат таким обеспечить.
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