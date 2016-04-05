Додано: Нед 13 бер, 2022 21:23

ЛАД написав: Вы не возразили на слова о новобранцах Вы не возразили на слова о новобранцах

изложенном Вами варианте с продукцией очень сильно сомневаюсь



А как я возражу, если я всего лишь предполагал, как можно потерять боеспособность бригады, утратив 170 человек из строя, а он сказал конкретно, кто там был.А задавать вопросы об источнике в наше время ... Говорит уверенно, значит знает. Я так считаю.Очень зря. Сейчас летают без медкомиссии (к слову, в 14-м такого не было) , без обязательных программ восстановления и проверок. Надо - летишь!! А вообще в УК за это есть статья 281.Когда стоит вопрос сохранения страны - возможно все. Лишь бы стране на пользу.Моя летная книжка в Киеве лежит в конторе. Может сгорит к черту под обстрелами. В Румынию перелетели и вернулись без загранпаспортов. Ни наши, ни румыны не возражали. По фото в телефоне (Дия что-то после обновления потеряла мой загран, хорошо фото было) всех устроило . Но это уже не важно. Война все простит. Надо страну сберечь , и желательно себя.