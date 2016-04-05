Сын художника Никаса Сафронова Лука приковал себя наручниками у входа в McDonald’s на Пушкинской площади в Москве и потребовал от сети не закрывать рестораны.
«Они 30 лет кормили нас этой едой, говорили, что они это любят, и мы должны это любить, а теперь они нас бросают», — декларировал Сафронов 13 марта.
Как он объяснил в опубликованном в своём Telegram-канале 13 марта «манифесте», он весит более 270 кг, и это его выбор — американцы приучили его к боди-позитиву и свободному мышлению. А сегодня его этого лишают. ....
О Яворовском полигоне рашапропашанда:
официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, высокоточным оружием большой дальности был нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский.
В сообщении ведомства говорится, что на обстрелянных объектах размещались «пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников», а также «база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники». В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранного вооружения, заявил представитель Минобороны.
fler написав:......... Розумним людям важко "промити мізки", нав'язати потрібну ідеологію тощо, тобто ура-патріотами вони не стануть.
Напрасно Вы так считаете. Были и нацистские учёные.
"Важко" не означає "неможливо". Ясно, что в семье не без урода. Нацистские ученые были в большинстве среди ученых? Отож.
Насчёт большинства не скажу, статистикой не владею. Но то, что достаточно многие, точно. Это подтверждается довольно успешной работой над атомной бомбой. К большому счастью не успели. Частично благодаря ошибкам руководства государства.
официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, высокоточным оружием большой дальности был нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. В сообщении ведомства говорится, что на обстрелянных объектах размещались «пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников», а также «база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники». В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранного вооружения, заявил представитель Минобороны.
Хотів написати що педераційники заявлять про удар і розгром іноземних воєнспеців... Але не захотів виглядати кепочевидністю....
Для тутешніх.. Якщо я знаю як сортували поранених по видам поранень і складності з допомогою фломастерів - то напевно не складно зрозуміти , що я знаю й про рівень їх військової підготовкиа а також коли і з яких місцевостей їх призвали....
Ну і? Харьків бомблять а деякі продовжують читати та розмножувати раша пропоганду
"Фонтанка" чуть ли не единственный сайт, который снабжает своих читателей относительно полной информацией о введенных санкциях для расеи и о том, как это уже сказывается на их гражданах. Т.е. то, что вы не найдете на других расеянских сайтах, кстати и комменты там тоже интересны, практически к каждой новости есть проукраинские, а, как вы знаете, капли камни точат.
Хотя и они даже не замечают вранья своей миннападения (смотрим на время публикации):
Минобороны: ВС России продвинулись на 14 километров, сбит Су-24 13.03.2022 10:27
Министр юстиции Республики Польша Збигнев Збиоро считает, что Евросоюз "умывает руки" от реальной помощи украинским беженцам, снабжая их лишь незначительными ресурсами. Помощь реальна только благодаря участию миллионов польских волонтеров и самоорганизации общества. Об этом он рассказал изданию rmf24.pl.
«Избирательные и щадящие санкции, особенно со стороны Германии, уничтожают наши усилия. Похожая ситуация была и после аннексии Крыма», – заявил он.
Министр считает, что пока Европу с Россией будут объединять общие дела, война никогда не закончится. Россия должна быть заблокирована.
yanyura написав:"Фонтанка" чуть ли не единственный сайт, который снабжает своих читателей относительно полной информацией о введенных санкциях для расеи и о том, как это уже сказывается на их гражданах. Т.е. то, что вы не найдете на других расеянских сайтах, кстати и комменты там тоже интересны, практически к каждой новости есть проукраинские, а, как вы знаете, капли камни точат.
!
meduza.io есть еще То, что ее заблокировали в рф как бы дает понять, что явно не рф-пропаганда
Новый пакет военной помощи США Украине включает стрелковое оружие, противотанковые и зенитные комплексы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена.
По информации агентства, Вашингтон предоставит Киеву пакет «немедленной военной помощи» в размере $200 млн. Помимо оборонных изделий и услуг, американская сторона обеспечит военным на Украине поддержку в обучении.
В Хельсинки перед зданием посольства России на ул. Техтаанкату появилась табличка «Zelenskyinkatu» (ул. Зеленского). Как сообщает портал Yle, табличку повесили на ограждение перед зданием посольства. ...... Ранее в двух европейских столицах — Риге и Вильнюсе — переименовали улицы, на которых расположены посольства РФ. «Отныне адрес посольства России становится улицей Независимости Украины, дом 2. Так решил Рижский городской совет», — сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
Также глава Кузбасса Сергей Цивилев 2 марта заявил о переименовании региона на КуZбасс. В Telegram-канале Цивилева было написано: «Z — в первую очередь знак поддержки наших бойцов и символ солидарности нашего общества».
Нашли оправдание:
Военная операция на Украине идет «не так быстро, как хотелось бы», заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.
«Но это лишь потому, что нацисты прячутся за спинами мирных граждан, за спинами стариков, женщин, детей, устраивают огневые позиции в детских садах, школах, в жилых домах», — сказал генерал, слова которого приводит РБК.
Жители Башкирии массово жалуются главе республики Радию Хабирову во «ВКонтакте» на рост цен на продукты в магазинах и дефицит элементарных продуктов.
Как передает издание «Пруфы», жители жалуются на спекуляцию, отсутствие роста зарплаты, и дефицит таких простых продуктов как сахар, гречка, соль.
Лёгкая паника:
Жители Волгограда стремительно скупают сахар, муку и дешевое подсолнечное масло.
Как рассказали читатели изданию V1.RU, в магазине «Магнит» на 7-й Гвардейской улице муки в больших упаковках уже практически не осталось. Есть только маленькие полукилограммовые пачки и те — экзотические, типа рисовой или блинной. «В „Пятерочке“ мука еще есть, но не в таком объеме, как было неделю назад. Видно, что разбирают», — рассказывают волгоградцы.
Один из продавцов магазина «Пятерочка» говорит, что «люди сметают все».
Большинство жителей Чехии — более 70% — считают, что требование России к Украине о ее неприсоединении к НАТО не должно быть удовлетворено.
Об этом сообщает CzechRadio со ссылкой на результаты опроса агентства Kantar CZ.
Около 20% населения республики придерживаются противоположной точки зрения.
Аналогичный опрос агентство провело в середине прошлого месяца, до того, как Россия начала военную спецоперацию на Украине. Тогда за требования РФ высказались около 30% опрошенных, примерно 25% воздержались, а категорически против оказались всего 35% чехов.
Ну і? Харьків бомблять а деякі продовжують читати та розмножувати раша пропоганду
Обратите внимание, любая новость что на Фонтанке, что на Росбалте предваряется записью:
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.