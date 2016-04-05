Посмотрел на карту. И внезапно обнаружил Копани возле Орехова.
Может пилот перепутал и бомбанул пару дней назад по ошибке Копани в Белоруссии?
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Додано: Пон 14 бер, 2022 00:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Посмотрел на карту. И внезапно обнаружил Копани возле Орехова.
Может пилот перепутал и бомбанул пару дней назад по ошибке Копани в Белоруссии?
Востаннє редагувалось Guineapig в Пон 14 бер, 2022 00:11, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 14 бер, 2022 00:06
В заключение дня.
Сегодня и Подоляк и член росс. делегации высказались относительно оптимистично о перспективах переговоров.
Удивительно, но факт.
Додано: Пон 14 бер, 2022 00:09
Додано: Пон 14 бер, 2022 00:11
Фантазеры
Цифра в разы превышающая фактическое наличие.
Додано: Пон 14 бер, 2022 00:14
Несомненно.
Возможно, у меня советские представления, но не могу себе представить ситуацию, когда приезжает на завод какой-то командир расчёта (даже не командир части!) на личной машине и ему спокойно отдают 35 ракет.
А можно я приду на армейский склад и возьму себе всего один автомат и хотя бы цинк патронов?
Ну и езда на электромобильчике и "дуже старому авто, тому, на якому мене вбивали під час Майдану, таранили на бориспільській трасі і яке пройшло Іловайськ і зараз ледь дихає" (не уверен, что это старый внедорожник", она, вроде, не миллионер) "по бездоріжжю" вызывает лёгкие сомнения.
Подчёркнутое вполне реально.
Но просто не в курсе - неужели пройти медкомиссию занимает так уж много времени?
P.s. Посмотрел укр. Вики. "Дуже старе авто" это Chevrolet Aveo.
За 2016 нашёл: "Chevrolet Aveo вартістю 50 тис. гривень і Mitsubishi Lancer за 246,75 тис. гривень." -
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