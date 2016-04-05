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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 359360361362
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 00:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://dozor.com.ua/news/region/1235917.html
Посмотрел на карту. И внезапно обнаружил Копани возле Орехова.
Может пилот перепутал и бомбанул пару дней назад по ошибке Копани в Белоруссии?
Востаннє редагувалось Guineapig в Пон 14 бер, 2022 00:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 00:06

В заключение дня.
Сегодня и Подоляк и член росс. делегации высказались относительно оптимистично о перспективах переговоров.
Удивительно, но факт.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 00:09

  ЛАД написав:В заключение дня.
Сегодня и Подоляк и член росс. делегации высказались относительно оптимистично о перспективах переговоров.
Удивительно, но факт.

Как минимум, хорошо бы удержать Мариуполь к тому времени.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 00:11

Фантазеры

Всего за время операции выведено из строя 3687 объектов военной инфраструктуры Украины.
Уничтожено: 99 самолетов, 128 беспилотных летательных аппаратов, 1194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудия полевой артиллерии и минометов, 991 единица специальной военной автомобильной техники.


Цифра в разы превышающая фактическое наличие.
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 00:14

  Hotab написав:
  ЛАД написав:К тому же не вижу проблемы в вывозе и отправке в части готовой и остро необходимой продукции.

Думаю, что формальная сторона с оформлением бумаг через службу логистики командования СВ ЗСУ и поиском машины для отправки таки длиннее, чем приехать представителю части и забрать.

Несомненно.
Возможно, у меня советские представления, но не могу себе представить ситуацию, когда приезжает на завод какой-то командир расчёта (даже не командир части!) на личной машине и ему спокойно отдают 35 ракет.
А можно я приду на армейский склад и возьму себе всего один автомат и хотя бы цинк патронов? :)
Ну и езда на электромобильчике и "дуже старому авто, тому, на якому мене вбивали під час Майдану, таранили на бориспільській трасі і яке пройшло Іловайськ і зараз ледь дихає" (не уверен, что это старый внедорожник", она, вроде, не миллионер) "по бездоріжжю" вызывает лёгкие сомнения.

  ЛАД написав:По медкомиссии странно - в условиях нехватки самолётов и избытка пилотов

Ниже правильный ответ:
  budivelnik написав:Тому лікарська комісія пропустить всіх бажаючих пілотів служити..а от літати будуть тільки найкращі

А лучшие - это нередко вчерашнеиспеченные пенсионеры. Максимальный опыт, но медкомиссии действующей у них уже нет.
Здоровая молодежь с медкомиссией таки им уступает.

Подчёркнутое вполне реально.
Но просто не в курсе - неужели пройти медкомиссию занимает так уж много времени?

P.s. Посмотрел укр. Вики. "Дуже старе авто" это Chevrolet Aveo.
За 2016 нашёл: "Chevrolet Aveo вартістю 50 тис. гривень і Mitsubishi Lancer за 246,75 тис. гривень." - https://www.rbc.ua/ukr/news/chornovol-ukazala-e-deklaratsii-dva-avtomobilya-1477712941.html. Свежую декларацию не смог посмотреть - на реестре "Технічні роботи"
ЛАД
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