Додано: Пон 14 бер, 2022 00:14

Hotab написав: ЛАД написав: К тому же не вижу проблемы в вывозе и отправке в части готовой и остро необходимой продукции. К тому же не вижу проблемы в вывозе и отправке в части готовой и остро необходимой продукции.

Думаю, что формальная сторона с оформлением бумаг через службу логистики командования СВ ЗСУ и поиском машины для отправки таки длиннее, чем приехать представителю части и забрать. Думаю, что формальная сторона с оформлением бумаг через службу логистики командования СВ ЗСУ и поиском машины для отправки таки длиннее, чем приехать представителю части и забрать.

внедорожник",

ЛАД написав: По медкомиссии странно - в условиях нехватки самолётов и избытка пилотов По медкомиссии странно - в условиях нехватки самолётов и избытка пилотов

Ниже правильный ответ:

budivelnik написав: Тому лікарська комісія пропустить всіх бажаючих пілотів служити..а от літати будуть тільки найкращі Тому лікарська комісія пропустить всіх бажаючих пілотів служити..а от літати будуть тільки найкращі

А лучшие - это нередко вчерашнеиспеченные пенсионеры. Максимальный опыт, но медкомиссии действующей у них уже нет.

Здоровая молодежь с медкомиссией таки им уступает. Ниже правильный ответ:Максимальный опыт, но медкомиссии действующей у них уже нет.

Несомненно.Возможно, у меня советские представления, но не могу себе представить ситуацию, когда приезжает на завод какой-то командир расчёта (даже не командир части!) на личной машине и ему спокойно отдают 35 ракет.А можно я приду на армейский склад и возьму себе всего один автомат и хотя бы цинк патронов?Ну и езда на электромобильчике и "дуже старому авто, тому, на якому мене вбивали під час Майдану, таранили на бориспільській трасі і яке пройшло Іловайськ і зараз ледь дихає" (не уверен, что это старыйона, вроде, не миллионер) "по бездоріжжю" вызывает лёгкие сомнения.Подчёркнутое вполне реально.Но просто не в курсе - неужели пройти медкомиссию занимает так уж много времени?P.s. Посмотрел укр. Вики. "Дуже старе авто" это Chevrolet Aveo.За 2016 нашёл: "Chevrolet Aveo вартістю 50 тис. гривень і Mitsubishi Lancer за 246,75 тис. гривень." -. Свежую декларацию не смог посмотреть - на реестре "Технічні роботи"