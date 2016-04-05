Всего за время операции выведено из строя 3687 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожено: 99 самолетов, 128 беспилотных летательных аппаратов, 1194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудия полевой артиллерии и минометов, 991 единица специальной военной автомобильной техники.
ЛАД написав:К тому же не вижу проблемы в вывозе и отправке в части готовой и остро необходимой продукции.
Думаю, что формальная сторона с оформлением бумаг через службу логистики командования СВ ЗСУ и поиском машины для отправки таки длиннее, чем приехать представителю части и забрать.
Несомненно. Возможно, у меня советские представления, но не могу себе представить ситуацию, когда приезжает на завод какой-то командир расчёта (даже не командир части!) на личной машине и ему спокойно отдают 35 ракет. А можно я приду на армейский склад и возьму себе всего один автомат и хотя бы цинк патронов? Ну и езда на электромобильчике и "дуже старому авто, тому, на якому мене вбивали під час Майдану, таранили на бориспільській трасі і яке пройшло Іловайськ і зараз ледь дихає" (не уверен, что это старый внедорожник", она, вроде, не миллионер) "по бездоріжжю" вызывает лёгкие сомнения.
ЛАД написав:По медкомиссии странно - в условиях нехватки самолётов и избытка пилотов
Ниже правильный ответ:
budivelnik написав:Тому лікарська комісія пропустить всіх бажаючих пілотів служити..а от літати будуть тільки найкращі
А лучшие - это нередко вчерашнеиспеченные пенсионеры. Максимальный опыт, но медкомиссии действующей у них уже нет. Здоровая молодежь с медкомиссией таки им уступает.
Подчёркнутое вполне реально. Но просто не в курсе - неужели пройти медкомиссию занимает так уж много времени?
⚡️Є гарна новина для гарного сну: 2,5 години тому під Василівкою (Запорізька область) вся техніка росіян, яку вони накопичували під Мелітополем (близько 200 машин) була вщент розбита нашою артилерією! 🇺🇦 И штаб с начальством орков под Мелитополем, над которым мучались два дня, тоже разнесли Разом до перемоги!💙💛
Hotab написав:Долярчик своєчасно покинув Яворівськтй полігон (думаю його там готували) і поїхав на фронт.
Не там.
Якраз з воєнкомату мене повезли туди - тож, був там 5 днів, а тоді нас забрали до тебе - боронити від бульбашів. А ще приблизно через 5 днів - нас повезли далеко від тебе(в ліс) - теж боронити від бульбашів, але вже так близько до них, що ближче до них лише прикордонники))