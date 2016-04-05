Посмотрел на карту. И внезапно обнаружил Копани возле Орехова.
Может пилот перепутал и бомбанул пару дней назад по ошибке Копани в Белоруссии?
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Додано: Пон 14 бер, 2022 00:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Посмотрел на карту. И внезапно обнаружил Копани возле Орехова.
Может пилот перепутал и бомбанул пару дней назад по ошибке Копани в Белоруссии?
Востаннє редагувалось Guineapig в Пон 14 бер, 2022 00:11, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 14 бер, 2022 00:06
В заключение дня.
Сегодня и Подоляк и член росс. делегации высказались относительно оптимистично о перспективах переговоров.
Удивительно, но факт.
Додано: Пон 14 бер, 2022 00:09
Додано: Пон 14 бер, 2022 00:11
Фантазеры
Цифра в разы превышающая фактическое наличие.
Додано: Пон 14 бер, 2022 00:14
Несомненно.
Возможно, у меня советские представления, но не могу себе представить ситуацию, когда приезжает на завод какой-то командир расчёта (даже не командир части!) на личной машине и ему спокойно отдают 35 ракет.
А можно я приду на армейский склад и возьму себе всего один автомат и хотя бы цинк патронов?
Ну и езда на электромобильчике и "дуже старому авто, тому, на якому мене вбивали під час Майдану, таранили на бориспільській трасі і яке пройшло Іловайськ і зараз ледь дихає" (не уверен, что это старый внедорожник", она, вроде, не миллионер) "по бездоріжжю" вызывает лёгкие сомнения.
Подчёркнутое вполне реально.
Но просто не в курсе - неужели пройти медкомиссию занимает так уж много времени?
P.s. Посмотрел укр. Вики. "Дуже старе авто" это Chevrolet Aveo.
За 2016 нашёл: "Chevrolet Aveo вартістю 50 тис. гривень і Mitsubishi Lancer за 246,75 тис. гривень." -
Додано: Пон 14 бер, 2022 06:22
⚡️Є гарна новина для гарного сну: 2,5 години тому під Василівкою (Запорізька область) вся техніка росіян, яку вони накопичували під Мелітополем (близько 200 машин) була вщент розбита нашою артилерією! 🇺🇦
И штаб с начальством орков под Мелитополем, над которым мучались два дня, тоже разнесли
Разом до перемоги!💙💛
Додано: Пон 14 бер, 2022 07:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 14 бер, 2022 07:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вы упорно игнорите тот момент, что , как я предположил, за нее "в телефоне" однозначно порешали предварительно. Сейчас много что решается именно так, без бумаг. "Война все спишет".
Ну тонкий намек волонтёрам : "надо бы мне внедорожник какой, я видите какая молодец" .
К-Х может откликнется. Для кого он горшочки ладошками греет.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 14 бер, 2022 07:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 14 бер, 2022 07:46
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
Якраз з воєнкомату мене повезли туди - тож, був там 5 днів, а тоді нас забрали до тебе - боронити від бульбашів.
А ще приблизно через 5 днів - нас повезли далеко від тебе(в ліс) - теж боронити від бульбашів, але вже так близько до них, що ближче до них лише прикордонники))
Додано: Пон 14 бер, 2022 07:50
Олександр Мариняк.
Всі звали його Марик.
Ми з ним пережили безліч пригод.
Купалися в атлантичному океані, пили розведений спирт, пальоний джин та віскарь, літали чорт-зна де, дратували командирів та начальників, курили у невстановлених місцях.
Марик літав на своїй улюбленій "двадцятьчетвірці" у Ліберії та Конго, трощив сєпарню у 2014-му на Сході. Саме Марик вів за собою ланку Ми-24 над Хрещатиком на минулорічному параді до Дня Незалежності.
Він був закоханий у небо та авіацію. І єдине, що він любив більше - це своїх дітей та дружину.
Марик звільнився з лав Збройних Сил минулої осені. Вислуга, пенсія, все нормально. Влаштувався у авіацію національної поліції, почав літати на Н-145.
Потім було 24 лютого.
І Марик повернувся у бригаду. І сів у кабіну своєї улюбленої "двадцятьчетвірки". І гасив моSSкальських покидьків.
8-го березня вертоліт підполковника Мариняка під час виконання бойового польоту був збитий під Києвом. Екіпаж загинув. Разом з Сашком поклав своє життя льотчик-оператор капітан Іван Беззуб.
Сьогодні Сашка поховали у Бродах.
Олександр Мариняк.
Марик.
Воїн. Офіцер. Льотчик.
Батько.
Чоловік.
Син.
Брат.
Друг.
Мені бракує слів.
Вічного польоту, друже!
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