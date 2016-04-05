ЛАД написав:когда приезжает на завод какой-то командир расчёта
Вы упорно игнорите тот момент, что , как я предположил, за нее "в телефоне" однозначно порешали предварительно. Сейчас много что решается именно так, без бумаг. "Война все спишет".
Да я не игнорю, просто она-то об этом ни слова. Если ей какое-нибудь более-менее высокое начальство сказало: "Едь, получи там столько-то ракет, там всё договорено", то возможно. Но она-то такого не пишет ("ракети добула сама"). И то, что она рассказывает о машинах... Да и ещё некоторые моменты в рассказе... вызывают сомнения. Как-то напоминает рассказы рыбаков. Как- то не внушает мне девушка доверия.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 14 бер, 2022 07:57, всього редагувалось 1 раз.
Да, позавчера похоронили. Вася умеет написать. Если кому понравилось, у него книга в прошлом году вышла. Вроде ещё штучно есть в продаже. У Марика был пару месяцев назад в гостях дома. Только-только завершил классный 2 эт. дом, наполнил мебелью и техникой, купил пару квадроциклов (сын тоже любит это дело) , жить и жить бы.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 14 бер, 2022 07:57, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид написав: Оно то в теории и так, но как посмотришь на тех солдат которые здаються в плен мне кажеться у них кроме автоматов и формы больше ничего нет. Тепловизор и приб.ночного видения стоит не одну тыс. дларов, не верю что орки могут своих солдат таким обеспечить.
Только что смотрел у Киселева хвастались что все это есть у их алигатора, да и еще что Стингеры их не берут
может хватит тут кидать на вентилятор про киселева...подумай, не время и не место
Сын художника Никаса Сафронова Лука приковал себя наручниками у входа в McDonald’s на Пушкинской площади в Москве и потребовал от сети не закрывать рестораны.
«Они 30 лет кормили нас этой едой, говорили, что они это любят, и мы должны это любить, а теперь они нас бросают», — декларировал Сафронов 13 марта.
Как он объяснил в опубликованном в своём Telegram-канале 13 марта «манифесте», он весит более 270 кг, и это его выбор — американцы приучили его к боди-позитиву и свободному мышлению. А сегодня его этого лишают. ....
О Яворовском полигоне рашапропашанда:
официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, высокоточным оружием большой дальности был нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский.
В сообщении ведомства говорится, что на обстрелянных объектах размещались «пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников», а также «база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники». В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранного вооружения, заявил представитель Минобороны.
Льотчик із Черкащини загинув у повітряному бою під Житомиром 13 березня 2022, 17:59 Новини Черкас та області / Черкаські новини
Євген Лисенко загинув у повітряному бою під Житомиром. Він керував винищувачем МіГ-29 і в протистоянні з двома російськими літаками устиг збити один з них, але загинув від ворожих систем ППО.
За місяць до військового вторгнення, Євгена призначили командиром.
«У свої 28 років Женя вже був льотчиком-інструктором. Йому зовсім мало лишалось польотів до присвоєння кваліфікації льотчика 1-го класу, - згадує свого друга військовий побратим і однокурсник Олексій. – Там був непростий бій і він летів самовіддано.
Майор Євген Лисенко був командиром Севастопольської бригади тактичної авіації ім. Покришкіна. Це одна з двох бригад, що відмовилися переходити на сторону Росії ще в 2014 році, і перебазувалася на Миколаївщину, а згодом на територію Західної України.
Євген родом із села Ротмистрівка Смілянського району Черкаської області. Закінчив Суворовське військове училище, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба та одразу потрапив на службу в ЗСУ.
«У 12 років вирішив, що буде військовим. А з першого курсу училища визначився, що льотчиком. І від мрії своєї не відступив, - розповідає мама загиблого Світлана Лисенко. – Казала йому: давай ще подамо кудись документи, раптом не пройдеш. А він: нікуди більше. Як не пройду – наступного року знову вступатиму на льотчика».
У Євгена залишилася дружина Катерина та двоє маленьких дітей – Єлизавета і Єгор.
«Потрібно захистити тих дітей, які вже стали сиротами!» - останні слова, які Женя сказав матері.
yanyura написав:"Фонтанка" чуть ли не единственный сайт, который снабжает своих читателей относительно полной информацией о введенных санкциях для расеи и о том, как это уже сказывается на их гражданах. Т.е. то, что вы не найдете на других расеянских сайтах, кстати и комменты там тоже интересны, практически к каждой новости есть проукраинские, а, как вы знаете, капли камни точат.
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meduza.io есть еще То, что ее заблокировали в рф как бы дает понять, что явно не рф-пропаганда
не ведитесь...
нет честных СМИ и никогда не было в мордере (ни НоваяГазета, ни ЭхоМосквы, ни Дождь-у них если даже 80% "правды", то 20% ложь),и нет хуже ничего , чем полу-правда (доверяя сперва их "правде", вы потом не сможете распознать ложь и в этом секрет успеха (так работают зомбоящики во всем мире, ведь население планеты очень доверяет СМИ (не даром они 4я власть)
я сам долгие годы доверял этим "раша-СМИ", один человек год назад открыл глаза и еще одно, то что там нет честных сми , их нет и у нас
сейчас война, многие думают, что война все спишет вот для вашего внимание, хочу напомнить что у нас творилось все пару месяцев назад
разговор о СМИ не имеет прямого отношения к теме напрямую, хотя доверие к информации первостепенно во время тяжелых испытаний (сразу приходит на ум число 12 тысяч орков, я уверен в этой цифре на 90%, и если там не 12к а только 11,5к я тоже не возражаю)
вчера ЛАД заметил, что у него нет доверия к Тане Черновол (сопоставляя многие факты из ее биографии, я знаю, что она очень смелый человек (даже безбашенный), и именно такие люди проявляют героизм во время войн, поэтому я на 90% склонен к тому, что так могло быть фактически
edvardd написав:⚡️Є гарна новина для гарного сну: 2,5 години тому під Василівкою (Запорізька область) вся техніка росіян, яку вони накопичували під Мелітополем (близько 200 машин) була вщент розбита нашою артилерією! 🇺🇦 И штаб с начальством орков под Мелитополем, над которым мучались два дня, тоже разнесли Разом до перемоги!💙💛
Твит Бандеро-Мобіль @j_tuk_tuk_tuk ⚡️Є гарна новина для гарного сну: 2,5 години тому під Василівкою (Запорізька область) вся техніка росіян, яку вони накопичували під Мелітополем (близько 200 машин) була вщент розбита нашою артилерією! 🇺🇦💪 Разом до перемоги!💙💛 Олександр Клубук 9:31 AM · 4 мар. 2022 г.·Twitter for Android
Ну і? Харьків бомблять а деякі продовжують читати та розмножувати раша пропоганду
Обратите внимание, любая новость что на Фонтанке, что на Росбалте предваряется записью:
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
настоятельно прошу вас не постить нарративы врагов, особенно ссылки на источники
буду просить банить вас за это, неужели совсем нет мозгов
даже если там произойдет сдвиг в сознании у 0,001% населения это абсолютно ничего не изменит в общей картине, вы тут выступаете "адвокатом дьявола", пытаете донести нашему узкому кругу форумчан, что и на рф есть нормальные люди? выглядит абсолютно одинаково, как хвалить немцев во времена Гитлера
Всего за время операции выведено из строя 3687 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожено: 99 самолетов, 128 беспилотных летательных аппаратов, 1194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудия полевой артиллерии и минометов, 991 единица специальной военной автомобильной техники.