Додано: Пон 14 бер, 2022 08:27

Damien написав: yanyura написав: "Фонтанка" чуть ли не единственный сайт, который снабжает своих читателей относительно полной информацией о введенных санкциях для расеи и о том, как это уже сказывается на их гражданах . Т.е. то, что вы не найдете на других расеянских сайтах, кстати и комменты там тоже интересны, практически к каждой новости есть проукраинские , а, как вы знаете, капли камни точат.



! "Фонтанка", который снабжает своих читателей относительно полной информацией ои о том, как это уже. Т.е. то, что вына других расеянских сайтах, кстати и комменты там тоже интересны,, а, как вы знаете, капли камни точат.

meduza.io есть еще

То, что ее заблокировали в рф как бы дает понять, что явно не рф-пропаганда meduza.io есть ещеТо, что ее заблокировали в рф как бы дает понять, что явно не рф-пропаганда

не ведитесь...нет честных СМИ и никогда не было в мордере (ни НоваяГазета, ни ЭхоМосквы, ни Дождь-у них если даже 80% "правды", то 20% ложь),и нет хуже ничего , чем полу-правда (доверяя сперва их "правде", вы потом не сможете распознать ложь и в этом секрет успеха (так работают зомбоящики во всем мире, ведь население планеты очень доверяет СМИ (не даром они 4я власть)я сам долгие годы доверял этим "раша-СМИ", один человек год назад открыл глазаи еще одно, то чтосейчас война, многие думают, что война все спишетвот для вашего внимание, хочу напомнить что у нас творилось все пару месяцев назадразговор о СМИ не имеет прямого отношения к теме напрямую, хотя доверие к информациипервостепенно во время тяжелых испытаний (сразу приходит на ум число 12 тысяч орков, я уверен в этой цифре на 90%, и если там не 12к а только 11,5к я тоже не возражаю)вчера ЛАД заметил, что у него нет доверия к(сопоставляя многие факты из ее биографии, я знаю, что она очень смелый человек (даже безбашенный), и именно такие люди проявляют героизм во время войн, поэтому я на 90% склонен к тому, что так могло быть фактически