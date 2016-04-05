С подчёркнутым согласен. Но безбашенность не гарантия правдивости.
Что касается СМИ, Вы всё верно написали.
Именно поэтому надо читать разные СМИ. Сопоставляя, можно попытаться сложить более-менее реальную картинку.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 08:40
С подчёркнутым согласен. Но безбашенность не гарантия правдивости.
Что касается СМИ, Вы всё верно написали.
Именно поэтому надо читать разные СМИ. Сопоставляя, можно попытаться сложить более-менее реальную картинку.
Додано: Пон 14 бер, 2022 08:43
И, вроде, в телеге пишут, что такое же сообщение было от Геращенко ещё 2 марта.
Додано: Пон 14 бер, 2022 08:54
ЛАД, никто Вам не закрывает доступ к информации (у нас пока еще свободная страна, и за это свободу наши люди кладут сегодня свои жизни)
можете читать WP, NT, CNN, DW, Бернар-Анри Леви
и др. уважаемых в мире журналистов и если вам так кортит даже смотреть Киселева/Симонян через vpn, но прошу в который раз-не надо сюда тащить российский наратив (никакой).
Додано: Пон 14 бер, 2022 08:55
Ваше право просить о чём угодно.
Вы никогда не слышали о Национальном комитете «Свободная Германия»?
О "Красной капелле"?
И ещё. Вы совершенно не поняли фильм "Убить дракона", о котором Вы пару дней назад вспоминали. Он совершенно не о Сталине и Хрущёве.
Вы хотите превратить Украину в Россию, только с некоторым изменением знаков. Фильм как раз об этом.
Я не хочу увидеть такую Украину.
Спасибо за разрешение.
Но Вы только что писали о том, что не существует абсолютно честных СМИ.
Этих ребят я могу процитировать только как образчик наглой лжи и мерзкой пропаганды.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 14 бер, 2022 09:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 14 бер, 2022 08:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Як нам деблокувати Маріуполь? Там просто жахлива гуманітарна ситуація. Якщо нам вдасться розімкнути кільце - кінець рашистам неминучий і на Півдні, і на Сході.
Там кожен день помирають сотні людей від голоду, спраги і обстрілив. Просто ...
І ще одне - чому Охтирці не дали звання місто-герой? Вони, не зважаючи на жахливі руйнування, з самого початку героїчно обороняються і досі тримають оборону. Першими витримали удар термобаричними бомбами, неодноразові атаки. Не справедливо залишились без пошани.
Додано: Пон 14 бер, 2022 09:15
я преркасно понял этот один из самых лучших советских фильмов , когда видеокассету привезли на судно в 1989г-этот фильм посмотрели по 5-6 раз и разобрали его на цитаты и
наш старпом постоянно повторял их в отношении нас (штурманов), он был маленький толстяк и примерял на себя роль бургомистра (Евгения Ленова)
Фильм о свободе (которой нет и никогда не было в СССР даже во времена оттепели) поэтому я никогда не хотел бы вернуться в "свое счастнивое детство"
-я не хочу превращать Украину в мордер
-национальный комитет (туфта), красная капелла (агенты НКВД и сотрудники коминтерна)-отрицательное отношение к коминтерну как террористической организании , созданной с СССР
-читал другие книги о сопротивлении
1/The Secret War Against Hitler
2/До горького конца. Записки заговорщика (Гизевиус) (о плане Ханса Остера)
завязываем дискуссию- раша сми тут недоречні
Додано: Пон 14 бер, 2022 09:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
спасибо, не стоит
а Макаревича-стоит
Не живи с нелюбимой страной
Если ты раздражён и обижен,
Не ругайся, не брызгай слюной,
Лучше будь благородно возвышен -
Не живи с нелюбимой страной
Собери аккуратно вещички,
Не реви, не скандаль и не ной,
Прояви перед быдлом величие -
Не живи с нелюбимой страной
И владея элитной машиной,
Не тоскуй за рублёвской стеной
Без любви жить нельзя, будь мужчиной -
Не живи с нелюбимой страной
Улетай, уплывай, мир огромен,
Ты достоин красотки иной
/Что ты ходишь насуплен и тёмен?
Не живи с нелюбимой страной/ - 2 раза
Не желай ей расплаты и смерти,
Злые козни не строй за спиной
Не судись за хрущёвские метры,
Не живи с нелюбимой страной
Всё не так - и дороги, и песни,
И народец какой-то дрянной,
Ты же весь из себя европейский,
Не живи с нелюбимой страной
Но тебя ведь не выгонишь, сволочь,
Поседевший несчастный больной
Всем назло, завывая и ссорясь,
ты живёшь с нелюбимой страной
Толерантный насквозь, либеральный,
Вновь под юбку ей лезешь хмельной
/И, воспряв от подачки банальной,
Снова спишь с нелюбимой страной/ - 2 раза
Оттого ты весь бледный и мутный,
Взгляд болотный и облик чумной
/Ни себя, ни её ты не мучай -
Не живи с нелюбимой страной/ - 2 раза
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 14 бер, 2022 09:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 14 бер, 2022 09:24
1) на даний момент нет никакой возможности,
имеющихся резервов не достаточно для деблокирования, там местность открытаю-все как на ладони -положим ребят за зря
пока что свою задачу Мариуполь выполняет (как сталинград), несмотря на все трудности он держится и сковывает огромные силы противника, иначе они бы высвободились и были перекинуты на Запорожье, Кривой Рог и Днепр
2)звание города- героя будет еще у Охтырки, после победы никого не забудут
с утра хорошая новость:
ЗСУ пішли у контратаку під Ізюмом! На цьому напрямку внаслідок активних наступальних дій українських захисників противник зазнав втрат в районі населених пунктів Топольське, Шпаківка, Донецьке та відступив"
Додано: Пон 14 бер, 2022 09:32
ЗСУ знищили колону російської техніки: момент потрапив на відео
Додано: Пон 14 бер, 2022 09:42
Бо мабуть охтирці приберегли звання місто супер-герой. Який же зеля тупий совок
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