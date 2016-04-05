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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 362363364365>
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 08:40

  prodigy написав:......
вчера ЛАД заметил, что у него нет доверия к Тане Черновол (сопоставляя многие факты из ее биографии, я знаю, что она очень смелый человек (даже безбашенный), и именно такие люди проявляют героизм во время войн, поэтому я на 90% склонен к тому, что так могло быть фактически

С подчёркнутым согласен. Но безбашенность не гарантия правдивости.

Что касается СМИ, Вы всё верно написали.
Именно поэтому надо читать разные СМИ. Сопоставляя, можно попытаться сложить более-менее реальную картинку.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 08:43

  edvardd написав:⚡️Є гарна новина для гарного сну: 2,5 години тому під Василівкою (Запорізька область) вся техніка росіян, яку вони накопичували під Мелітополем (близько 200 машин) була вщент розбита нашою артилерією! 🇺🇦
И штаб с начальством орков под Мелитополем, над которым мучались два дня, тоже разнесли
Разом до перемоги!💙💛

Твит
Бандеро-Мобіль
@j_tuk_tuk_tuk
⚡️Є гарна новина для гарного сну: 2,5 години тому під Василівкою (Запорізька область) вся техніка росіян, яку вони накопичували під Мелітополем (близько 200 машин) була вщент розбита нашою артилерією! 🇺🇦💪
Разом до перемоги!💙💛
Олександр Клубук
9:31 AM · 4 мар. 2022 г.·Twitter for Android

https://mobile.twitter.com/j_tuk_tuk_tuk/status/1499648728692633604
И, вроде, в телеге пишут, что такое же сообщение было от Геращенко ещё 2 марта.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 08:54

  ЛАД написав:
  prodigy написав:......
вчера ЛАД заметил, что у него нет доверия к Тане Черновол (сопоставляя многие факты из ее биографии, я знаю, что она очень смелый человек (даже безбашенный), и именно такие люди проявляют героизм во время войн, поэтому я на 90% склонен к тому, что так могло быть фактически

С подчёркнутым согласен. Но безбашенность не гарантия правдивости.

Что касается СМИ, Вы всё верно написали.
Именно поэтому надо читать разные СМИ. Сопоставляя, можно попытаться сложить более-менее реальную картинку.


ЛАД, никто Вам не закрывает доступ к информации (у нас пока еще свободная страна, и за это свободу наши люди кладут сегодня свои жизни)

можете читать WP, NT, CNN, DW, Бернар-Анри Леви
https://platfor.ma/magazine/text-sq/re- ... enri-levy/
и др. уважаемых в мире журналистов и если вам так кортит даже смотреть Киселева/Симонян через vpn, но прошу в который раз-не надо сюда тащить российский наратив (никакой).
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 08:55

  prodigy написав:...........
настоятельно прошу вас не постить нарративы врагов, особенно ссылки на источники

буду просить банить вас за это, неужели совсем нет мозгов

даже если там произойдет сдвиг в сознании у 0,001% населения это абсолютно ничего не изменит в общей картине, вы тут выступаете "адвокатом дьявола", пытаете донести нашему узкому кругу форумчан, что и на рф есть нормальные люди? выглядит абсолютно одинаково, как хвалить немцев во времена Гитлера

Ваше право просить о чём угодно.
Вы никогда не слышали о Национальном комитете «Свободная Германия»?
О "Красной капелле"?
И ещё. Вы совершенно не поняли фильм "Убить дракона", о котором Вы пару дней назад вспоминали. Он совершенно не о Сталине и Хрущёве.
Вы хотите превратить Украину в Россию, только с некоторым изменением знаков. Фильм как раз об этом.
Я не хочу увидеть такую Украину.

можете читать WP, NT, CNN, DW, Бернар-Анри Леви
https://platfor.ma/magazine/text-sq/re- ... enri-levy/
и др. уважаемых в мире журналистов

Спасибо за разрешение. :)
Но Вы только что писали о том, что не существует абсолютно честных СМИ. :)

даже смотреть Киселева/Симонян через vpn, но прошу в который раз-не надо сюда тащить российский наратив (никакой).

Этих ребят я могу процитировать только как образчик наглой лжи и мерзкой пропаганды.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 14 бер, 2022 09:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 08:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Як нам деблокувати Маріуполь? Там просто жахлива гуманітарна ситуація. Якщо нам вдасться розімкнути кільце - кінець рашистам неминучий і на Півдні, і на Сході.
Там кожен день помирають сотні людей від голоду, спраги і обстрілив. Просто ...

І ще одне - чому Охтирці не дали звання місто-герой? Вони, не зважаючи на жахливі руйнування, з самого початку героїчно обороняються і досі тримають оборону. Першими витримали удар термобаричними бомбами, неодноразові атаки. Не справедливо залишились без пошани.
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 09:15

  ЛАД написав:
  prodigy написав:...........
настоятельно прошу вас не постить нарративы врагов, особенно ссылки на источники

буду просить банить вас за это, неужели совсем нет мозгов

даже если там произойдет сдвиг в сознании у 0,001% населения это абсолютно ничего не изменит в общей картине, вы тут выступаете "адвокатом дьявола", пытаете донести нашему узкому кругу форумчан, что и на рф есть нормальные люди? выглядит абсолютно одинаково, как хвалить немцев во времена Гитлера

Ваше право просить о чём угодно.
Вы никогда не слышали о Национальном комитете «Свободная Германия»?
О "Красной капелле"?
И ещё. Вы совершенно не поняли фильм "Убить дракона", о котором Вы пару дней назад вспоминали. Он совершенно не о Сталине и Хрущёве.
Вы хотите превратить Украину в Россию, только с некоторым изменением знаков. Фильм как раз об этом.
Я не хочу увидеть такую Украину.



я преркасно понял этот один из самых лучших советских фильмов , когда видеокассету привезли на судно в 1989г-этот фильм посмотрели по 5-6 раз и разобрали его на цитаты и
наш старпом постоянно повторял их в отношении нас (штурманов), он был маленький толстяк и примерял на себя роль бургомистра (Евгения Ленова)
Фильм о свободе (которой нет и никогда не было в СССР даже во времена оттепели) поэтому я никогда не хотел бы вернуться в "свое счастнивое детство"

-я не хочу превращать Украину в мордер

-национальный комитет (туфта), красная капелла (агенты НКВД и сотрудники коминтерна)-отрицательное отношение к коминтерну как террористической организании , созданной с СССР

-читал другие книги о сопротивлении
1/The Secret War Against Hitler
2/До горького конца. Записки заговорщика (Гизевиус) (о плане Ханса Остера)

завязываем дискуссию- раша сми тут недоречні
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 09:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Этих ребят я могу процитировать только как образчик наглой лжи и мерзкой пропаганды.


спасибо, не стоит

а Макаревича-стоит

Не живи с нелюбимой страной

Если ты раздражён и обижен,
Не ругайся, не брызгай слюной,
Лучше будь благородно возвышен -
Не живи с нелюбимой страной


Собери аккуратно вещички,
Не реви, не скандаль и не ной,
Прояви перед быдлом величие -
Не живи с нелюбимой страной

И владея элитной машиной,
Не тоскуй за рублёвской стеной
Без любви жить нельзя, будь мужчиной -
Не живи с нелюбимой страной

Улетай, уплывай, мир огромен,
Ты достоин красотки иной
/Что ты ходишь насуплен и тёмен?
Не живи с нелюбимой страной/ - 2 раза

Не желай ей расплаты и смерти,
Злые козни не строй за спиной
Не судись за хрущёвские метры,
Не живи с нелюбимой страной

Всё не так - и дороги, и песни,
И народец какой-то дрянной,
Ты же весь из себя европейский,
Не живи с нелюбимой страной

Но тебя ведь не выгонишь, сволочь,
Поседевший несчастный больной
Всем назло, завывая и ссорясь,
ты живёшь с нелюбимой страной

Толерантный насквозь, либеральный,
Вновь под юбку ей лезешь хмельной
/И, воспряв от подачки банальной,
Снова спишь с нелюбимой страной/ - 2 раза

Оттого ты весь бледный и мутный,
Взгляд болотный и облик чумной
/Ни себя, ни её ты не мучай -
Не живи с нелюбимой страной/ - 2 раза

https://www.facebook.com/10000020556474 ... 4690392943
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 14 бер, 2022 09:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 09:24

  lapay написав:Як нам деблокувати Маріуполь? Там просто жахлива гуманітарна ситуація. Якщо нам вдасться розімкнути кільце - кінець рашистам неминучий і на Півдні, і на Сході.
Там кожен день помирають сотні людей від голоду, спраги і обстрілив. Просто ...

І ще одне - чому Охтирці не дали звання місто-герой? Вони, не зважаючи на жахливі руйнування, з самого початку героїчно обороняються і досі тримають оборону. Першими витримали удар термобаричними бомбами, неодноразові атаки. Не справедливо залишились без пошани.



1) на даний момент нет никакой возможности,
имеющихся резервов не достаточно для деблокирования, там местность открытаю-все как на ладони -положим ребят за зря

пока что свою задачу Мариуполь выполняет (как сталинград), несмотря на все трудности он держится и сковывает огромные силы противника, иначе они бы высвободились и были перекинуты на Запорожье, Кривой Рог и Днепр

2)звание города- героя будет еще у Охтырки, после победы никого не забудут

с утра хорошая новость:
ЗСУ пішли у контратаку під Ізюмом! На цьому напрямку внаслідок активних наступальних дій українських захисників противник зазнав втрат в районі населених пунктів Топольське, Шпаківка, Донецьке та відступив"
https://www.unian.ua/war/novini-harkivs ... 42481.html
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 09:32

ЗСУ знищили колону російської техніки: момент потрапив на відео

https://www.unian.ua/war/zsu-znishchili ... 42490.html
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 09:42

  lapay написав:Як нам деблокувати Маріуполь? Там просто жахлива гуманітарна ситуація. Якщо нам вдасться розімкнути кільце - кінець рашистам неминучий і на Півдні, і на Сході.
Там кожен день помирають сотні людей від голоду, спраги і обстрілив. Просто ...

І ще одне - чому Охтирці не дали звання місто-герой? Вони, не зважаючи на жахливі руйнування, з самого початку героїчно обороняються і досі тримають оборону. Першими витримали удар термобаричними бомбами, неодноразові атаки. Не справедливо залишились без пошани.

Бо мабуть охтирці приберегли звання місто супер-герой. Який же зеля тупий совок
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