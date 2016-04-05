Додано: Пон 14 бер, 2022 09:16

ЛАД написав: Этих ребят я могу процитировать только как образчик наглой лжи и мерзкой пропаганды. Этих ребят я могуи мерзкой пропаганды.

спасибо, не стоита Макаревича-стоитЕсли ты раздражён и обижен,Не ругайся, не брызгай слюной,Лучше будь благородно возвышен -Не живи с нелюбимой странойСобери аккуратно вещички,Не реви, не скандаль и не ной,Прояви перед быдлом величие -Не живи с нелюбимой странойИ владея элитной машиной,Не тоскуй за рублёвской стенойБез любви жить нельзя, будь мужчиной -Не живи с нелюбимой странойУлетай, уплывай, мир огромен,Ты достоин красотки иной/Что ты ходишь насуплен и тёмен?Не живи с нелюбимой страной/ - 2 разаНе желай ей расплаты и смерти,Злые козни не строй за спинойНе судись за хрущёвские метры,Не живи с нелюбимой странойВсё не так - и дороги, и песни,И народец какой-то дрянной,Ты же весь из себя европейский,Не живи с нелюбимой странойНо тебя ведь не выгонишь, сволочь,Поседевший несчастный больнойВсем назло, завывая и ссорясь,ты живёшь с нелюбимой странойТолерантный насквозь, либеральный,Вновь под юбку ей лезешь хмельной/И, воспряв от подачки банальной,Снова спишь с нелюбимой страной/ - 2 разаОттого ты весь бледный и мутный,Взгляд болотный и облик чумной/Ни себя, ни её ты не мучай -Не живи с нелюбимой страной/ - 2 раза