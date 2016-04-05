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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 363364365366367>
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 09:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  kotyk222 написав:Який же зеля тупий совок

А вы умный? Или ватан? Вам нормально вроде объяснили, что в условиях войны верховного главкома надо поддерживать во всем. Что сделали даже его политические противники. А у вас что не выходит??
И да, за Зелю ни разу не голосовал.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 09:55

  Hotab написав:
  kotyk222 написав:Який же зеля тупий совок

А вы умный? Или ватан? Вам нормально вроде объяснили, что в условиях войны верховного главкома надо поддерживать во всем. Что сделали даже его политические противники. А у вас что не выходит??
И да, за Зелю ни разу не голосовал.

Умний чи ні але дію від власного імені і державу не представляю. А підтримувати в усьому, в будь якій дурні - означає роздувати і так непомірне его артиста. Мусить відчувати землю під ногами і зв'язок з дійсністю, інакше почне мир в очах шукати і підписувати невідомо що.
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 10:03

Загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 14 березня:

особового складу – понад 12 тис. осіб (до +300 за добу);
танків – 389 (+15);
бойових броньованих машин (ББМ) – 1 249 (+23);
артилерійських систем – 150 (+10);
реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 64 (+2);
засобів протиповітряної оборони – 34 (+0);
літаків – 77 (+3);
гелікоптерів – 90 (+4);
автомобільної техніки – 617 (+17);
легких швидкісних катерів/кораблів – 3 (+0);
цистерн з паливом – 60 (+0);
безпілотників оперативно-тактичного рівня – 8 (+1).
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 10:20

  greenozon написав:Загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 14 березня:

особового складу – понад 12 тис. осіб (до +300 за добу);
танків – 389 (+15);
бойових броньованих машин (ББМ) – 1 249 (+23);
артилерійських систем – 150 (+10);
реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 64 (+2);
засобів протиповітряної оборони – 34 (+0);
літаків – 77 (+3);
гелікоптерів – 90 (+4);
автомобільної техніки – 617 (+17);
легких швидкісних катерів/кораблів – 3 (+0);
цистерн з паливом – 60 (+0);
безпілотників оперативно-тактичного рівня – 8 (+1).


Как они заедали лгать, колонну значит из 200 единиц техники они раздолбали, а за сутки по всей стране только 300 врагов убили?
Все эти цифры чистая ложь, удалил почти все каналы из телеги, верить своим - уже нельзя.
wild2006
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 10:25

  wild2006 написав:
  greenozon написав:Загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 14 березня:

особового складу – понад 12 тис. осіб (до +300 за добу);
танків – 389 (+15);
бойових броньованих машин (ББМ) – 1 249 (+23);
артилерійських систем – 150 (+10);
реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 64 (+2);
засобів протиповітряної оборони – 34 (+0);
літаків – 77 (+3);
гелікоптерів – 90 (+4);
автомобільної техніки – 617 (+17);
легких швидкісних катерів/кораблів – 3 (+0);
цистерн з паливом – 60 (+0);
безпілотників оперативно-тактичного рівня – 8 (+1).


Как они заедали лгать, колонну значит из 200 единиц техники они раздолбали, а за сутки по всей стране только 300 врагов убили?
Все эти цифры чистая ложь, удалил почти все каналы из телеги, верить своим - уже нельзя.


у вас на данный момент второй этап психологического надлома



пс. не поклонник АА, но когда его мысли созвучны с моим...
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 10:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wild2006 написав:Как они заедали лгать, колонну значит из 200 единиц техники они раздолбали, а за сутки по всей стране только 300 врагов убили?

Арестович поточнив, що, з колони в 200 одиниць знищили 50, після огляду з безпілотника. Ніхто не може дати достовірні і точні цифри, під час війни, треба легше дивитись на цифри, як на приблизний результат. Тільки після війни все порахують, якщо не засекретять, то і ми взнаємо.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 10:28

«Прокуратура Гааги просит всех, кто имеет документальные свидетельства возможных военных преступлений России в Украине, передавать эти материалы на электронную почту otp.informationdesk@icc-cpi.int.

Это могут быть фото, видео, документы, показания очевидцев. В прокуратуре ждут доказательств следующих фактов:

- убийства мирных жителей,
- ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по больницам, школам, жилым домам и другим гражданским объектам.

Писать можно на любом языке.»
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 10:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Арестович поточнив, що, з колони в 200 одиниць знищили 50, після огляду з безпілотника

Хорошо. Всей наземной техники за сутки уничтожили 67 единиц, в колоне - 50. Получается по всей остальной стране 17 единиц?
Все равно пахнет депутатами.
wild2006
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 10:42

  lapay написав:
  wild2006 написав:Как они заедали лгать, колонну значит из 200 единиц техники они раздолбали, а за сутки по всей стране только 300 врагов убили?

Арестович поточнив, що, з колони в 200 одиниць знищили 50, після огляду з безпілотника. Ніхто не може дати достовірні і точні цифри, під час війни, треба легше дивитись на цифри, як на приблизний результат. Тільки після війни все порахують, якщо не засекретять, то і ми взнаємо.

Вы меня опередили насчёт 50 единиц. :)
Но точных цифр не будет и после войны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 10:47

  wild2006 написав:
  lapay написав:Арестович поточнив, що, з колони в 200 одиниць знищили 50, після огляду з безпілотника

Хорошо. Всей наземной техники за сутки уничтожили 67 единиц, в колоне - 50. Получается по всей остальной стране 17 единиц?
Все равно пахнет депутатами.

Лучше не читайте эти сводки, я помню в начале многие говорили что нужно продержаться неделю - дней десять, и враг сам умрет от холода, голода и одиночества. Наверное при дефиците лекарств такая инфа кого то убаюкивает и успокаивает, я лично перестал такое читать, вот например https://t.me/BerezaJuice/9825

Сам готовлюсь к продолжительной осаде под бомбами, без света и воды и перебоями в поставках продовольствия.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 бер, 2022 10:49, всього редагувалось 2 разів.
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