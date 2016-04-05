А вы умный? Или ватан? Вам нормально вроде объяснили, что в условиях войны верховного главкома надо поддерживать во всем. Что сделали даже его политические противники. А у вас что не выходит?? И да, за Зелю ни разу не голосовал.
А вы умный? Или ватан? Вам нормально вроде объяснили, что в условиях войны верховного главкома надо поддерживать во всем. Что сделали даже его политические противники. А у вас что не выходит?? И да, за Зелю ни разу не голосовал.
Умний чи ні але дію від власного імені і державу не представляю. А підтримувати в усьому, в будь якій дурні - означає роздувати і так непомірне его артиста. Мусить відчувати землю під ногами і зв'язок з дійсністю, інакше почне мир в очах шукати і підписувати невідомо що.
Загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 14 березня:
особового складу – понад 12 тис. осіб (до +300 за добу); танків – 389 (+15); бойових броньованих машин (ББМ) – 1 249 (+23); артилерійських систем – 150 (+10); реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 64 (+2); засобів протиповітряної оборони – 34 (+0); літаків – 77 (+3); гелікоптерів – 90 (+4); автомобільної техніки – 617 (+17); легких швидкісних катерів/кораблів – 3 (+0); цистерн з паливом – 60 (+0); безпілотників оперативно-тактичного рівня – 8 (+1).
greenozon написав:Загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 14 березня:
особового складу – понад 12 тис. осіб (до +300 за добу); танків – 389 (+15); бойових броньованих машин (ББМ) – 1 249 (+23); артилерійських систем – 150 (+10); реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 64 (+2); засобів протиповітряної оборони – 34 (+0); літаків – 77 (+3); гелікоптерів – 90 (+4); автомобільної техніки – 617 (+17); легких швидкісних катерів/кораблів – 3 (+0); цистерн з паливом – 60 (+0); безпілотників оперативно-тактичного рівня – 8 (+1).
Как они заедали лгать, колонну значит из 200 единиц техники они раздолбали, а за сутки по всей стране только 300 врагов убили? Все эти цифры чистая ложь, удалил почти все каналы из телеги, верить своим - уже нельзя.
greenozon написав:Загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 14 березня:
особового складу – понад 12 тис. осіб (до +300 за добу); танків – 389 (+15); бойових броньованих машин (ББМ) – 1 249 (+23); артилерійських систем – 150 (+10); реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 64 (+2); засобів протиповітряної оборони – 34 (+0); літаків – 77 (+3); гелікоптерів – 90 (+4); автомобільної техніки – 617 (+17); легких швидкісних катерів/кораблів – 3 (+0); цистерн з паливом – 60 (+0); безпілотників оперативно-тактичного рівня – 8 (+1).
Как они заедали лгать, колонну значит из 200 единиц техники они раздолбали, а за сутки по всей стране только 300 врагов убили? Все эти цифры чистая ложь, удалил почти все каналы из телеги, верить своим - уже нельзя.
у вас на данный момент второй этап психологического надлома
пс. не поклонник АА, но когда его мысли созвучны с моим...
wild2006 написав:Как они заедали лгать, колонну значит из 200 единиц техники они раздолбали, а за сутки по всей стране только 300 врагов убили?
Арестович поточнив, що, з колони в 200 одиниць знищили 50, після огляду з безпілотника. Ніхто не може дати достовірні і точні цифри, під час війни, треба легше дивитись на цифри, як на приблизний результат. Тільки після війни все порахують, якщо не засекретять, то і ми взнаємо.
wild2006 написав:Как они заедали лгать, колонну значит из 200 единиц техники они раздолбали, а за сутки по всей стране только 300 врагов убили?
Арестович поточнив, що, з колони в 200 одиниць знищили 50, після огляду з безпілотника. Ніхто не може дати достовірні і точні цифри, під час війни, треба легше дивитись на цифри, як на приблизний результат. Тільки після війни все порахують, якщо не засекретять, то і ми взнаємо.
Вы меня опередили насчёт 50 единиц. Но точных цифр не будет и после войны.
lapay написав:Арестович поточнив, що, з колони в 200 одиниць знищили 50, після огляду з безпілотника
Хорошо. Всей наземной техники за сутки уничтожили 67 единиц, в колоне - 50. Получается по всей остальной стране 17 единиц? Все равно пахнет депутатами.
Лучше не читайте эти сводки, я помню в начале многие говорили что нужно продержаться неделю - дней десять, и враг сам умрет от холода, голода и одиночества. Наверное при дефиците лекарств такая инфа кого то убаюкивает и успокаивает, я лично перестал такое читать, вот например https://t.me/BerezaJuice/9825
Сам готовлюсь к продолжительной осаде под бомбами, без света и воды и перебоями в поставках продовольствия.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 бер, 2022 10:49, всього редагувалось 2 разів.