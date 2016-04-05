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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 364365366367>
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 10:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wild2006 написав:Получается по всей остальной стране 17 единиц?

Возможно есть неподтвержденные еще.
Это вообще задним числом нередко правится. Завтра узнают, что не 50, а 20 , и отминусуют. А вам будет казаться, что за крайние сутки никого не уничтожили, цифра стоит без изменений.

  vitaliian написав:готовлюсь к продолжительной осаде под бомбами, без света и воды.

Там Флаю есть чем поделиться. Он в мирное время почти так жил.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:02

  lapay написав:
  wild2006 написав:Как они заедали лгать, колонну значит из 200 единиц техники они раздолбали, а за сутки по всей стране только 300 врагов убили?

Арестович поточнив, що, з колони в 200 одиниць знищили 50, після огляду з безпілотника. Ніхто не може дати достовірні і точні цифри, під час війни, треба легше дивитись на цифри, як на приблизний результат. Тільки після війни все порахують, якщо не засекретять, то і ми взнаємо.

Надмірна "перемога" викликає розчарування і недовіру до наступної інформації і тих хто її поширює. Достатньо було б написати, що вогнем артилерії зупинено просування колони з 200 одиниць. Безповоротні втрати до 50 одиниць техніки. Угруповання тимчасово втратило боєздатність.
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

русские исправляют логистику + начали "пользоваться местными благами" так что черти уже не мерзнут и не голодают

http://www.kpnemo.eu/talkfest/page,1,46 ... raine.html
и мы ждем изменений в сознании их простых людей?

ректоры рос. ВУЗов подписали коллективное обращение в поддержку войны

это просто капец, что у них в головах (пропаганда, телевизор)
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но точных цифр не будет и после войны.


точные цифры есть на сайтах статистики: баскетбола/футбола/хоккея

а вам про войну? тогда читайте сводки генштаба и данные европейских/американских источников-где-то посредине будет истина
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:11

  Hotab написав:Флаю есть чем поделиться. Он в мирное время почти так жил.
на моих руках ещё отец, который почти не ходит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:18

  vitaliian написав:
  wild2006 написав:
  lapay написав:Арестович поточнив, що, з колони в 200 одиниць знищили 50, після огляду з безпілотника

Хорошо. Всей наземной техники за сутки уничтожили 67 единиц, в колоне - 50. Получается по всей остальной стране 17 единиц?
Все равно пахнет депутатами.

Лучше не читайте эти сводки, я помню в начале многие [url]говорили что нужно продержаться неделю - дней десять[/url], и враг сам умрет от холода, голода и одиночества. Наверное при дефиците лекарств такая инфа кого то убаюкивает и успокаивает, я лично перестал такое читать, вот например https://t.me/BerezaJuice/9825

Сам готовлюсь к продолжительной осаде под бомбами, без света и воды и перебоями в поставках продовольствия.


молодец :!:

а то что полностью нельзя верить нашим источникам-это зря

[url]говорили что нужно продержаться неделю - дней десять[/url]-и правильно говорили, мы выстояли, значит точно не проиграли...
да, до победы , возможно, еще не близко...но никто не давал нам и 96 часов (только 72)

убаюкивать никого не буду, детей тут нет и дети читают другое (многие, кто в безопасном месте, типа Мукачево (пример чисто фигуральный) до сих пор прибывают в инстаграме/тик-токе

запасайтесь водой/едой/бензином по возможности (даже если вы не окажетесь в оккупации -все равно пригодиться)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:26

  Hennady написав:русские исправляют логистику + начали "пользоваться местными благами" так что черти уже не мерзнут и не голодают

http://www.kpnemo.eu/talkfest/page,1,46 ... raine.html
и мы ждем изменений в сознании их простых людей?

ректоры рос. ВУЗов подписали коллективное обращение в поддержку войны

это просто капец, что у них в головах (пропаганда, телевизор)


ректоры рос.вузов абсолютно зависимые люди, почти что призывники

Ахеджакова говорит, что против войны подписали почти миллион человек, а ее собеседник уточняет-из 142млн? это меньше 1% населения
когда санкции наберут силу(и даже не это), когда ЗСУ наберут силу и начнут гнать орков к границам-вот тогда и % прозревших резко начнет расти

минимум 60-70к груз 200 переломит их зомби мировоззрение
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:26

Мариуполь с неба

vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:27

  vitaliian написав:
  Hotab написав:Флаю есть чем поделиться. Он в мирное время почти так жил.
на моих руках ещё отец, который почти не ходит.


на моих тоже,

родители -это важно, но на первом конечно дети, главное спасите(сохраните) детей
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:минимум 60-70к груз 200 переломит их зомби
они там друг друга ненавидят, чем больше 200х тем веселее. Имхо только пустой холодильник их отрезвит.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 бер, 2022 11:30, всього редагувалось 1 раз.
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