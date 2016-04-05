wild2006 написав:Получается по всей остальной стране 17 единиц?
Возможно есть неподтвержденные еще. Это вообще задним числом нередко правится. Завтра узнают, что не 50, а 20 , и отминусуют. А вам будет казаться, что за крайние сутки никого не уничтожили, цифра стоит без изменений.
vitaliian написав:готовлюсь к продолжительной осаде под бомбами, без света и воды.
Там Флаю есть чем поделиться. Он в мирное время почти так жил.
wild2006 написав:Как они заедали лгать, колонну значит из 200 единиц техники они раздолбали, а за сутки по всей стране только 300 врагов убили?
Арестович поточнив, що, з колони в 200 одиниць знищили 50, після огляду з безпілотника. Ніхто не може дати достовірні і точні цифри, під час війни, треба легше дивитись на цифри, як на приблизний результат. Тільки після війни все порахують, якщо не засекретять, то і ми взнаємо.
Надмірна "перемога" викликає розчарування і недовіру до наступної інформації і тих хто її поширює. Достатньо було б написати, що вогнем артилерії зупинено просування колони з 200 одиниць. Безповоротні втрати до 50 одиниць техніки. Угруповання тимчасово втратило боєздатність.
lapay написав:Арестович поточнив, що, з колони в 200 одиниць знищили 50, після огляду з безпілотника
Хорошо. Всей наземной техники за сутки уничтожили 67 единиц, в колоне - 50. Получается по всей остальной стране 17 единиц? Все равно пахнет депутатами.
Лучше не читайте эти сводки, я помню в начале многие [url]говорили что нужно продержаться неделю - дней десять[/url], и враг сам умрет от холода, голода и одиночества. Наверное при дефиците лекарств такая инфа кого то убаюкивает и успокаивает, я лично перестал такое читать, вот например https://t.me/BerezaJuice/9825
Сам готовлюсь к продолжительной осаде под бомбами, без света и воды и перебоями в поставках продовольствия.
молодец
а то что полностью нельзя верить нашим источникам-это зря
[url]говорили что нужно продержаться неделю - дней десять[/url]-и правильно говорили, мы выстояли, значит точно не проиграли... да, до победы , возможно, еще не близко...но никто не давал нам и 96 часов (только 72)
убаюкивать никого не буду, детей тут нет и дети читают другое (многие, кто в безопасном месте, типа Мукачево (пример чисто фигуральный) до сих пор прибывают в инстаграме/тик-токе
запасайтесь водой/едой/бензином по возможности (даже если вы не окажетесь в оккупации -все равно пригодиться)
ректоры рос. ВУЗов подписали коллективное обращение в поддержку войны
это просто капец, что у них в головах (пропаганда, телевизор)
ректоры рос.вузов абсолютно зависимые люди, почти что призывники
Ахеджакова говорит, что против войны подписали почти миллион человек, а ее собеседник уточняет-из 142млн? это меньше 1% населения когда санкции наберут силу(и даже не это), когда ЗСУ наберут силу и начнут гнать орков к границам-вот тогда и % прозревших резко начнет расти
минимум 60-70к груз 200 переломит их зомби мировоззрение