lapay написав:Арестович поточнив, що, з колони в 200 одиниць знищили 50, після огляду з безпілотника
Хорошо. Всей наземной техники за сутки уничтожили 67 единиц, в колоне - 50. Получается по всей остальной стране 17 единиц? Все равно пахнет депутатами.
Лучше не читайте эти сводки, я помню в начале многие говорили что нужно продержаться неделю - дней десять, и враг сам умрет от холода, голода и одиночества. Наверное при дефиците лекарств такая инфа кого то убаюкивает и успокаивает, я лично перестал такое читать, вот например https://t.me/BerezaJuice/9825
Сам готовлюсь к продолжительной осаде под бомбами, без света и воды и перебоями в поставках продовольствия.
Тут такие настроения не приветствуются. Надо писать "перемога буде завтра". А на следующий день снова "я же говорил - буде завтра". Как в анекдоте о приеме на работу.
Guineapig написав:Тут такие настроения не приветствуются. Надо писать шо перемога буде завтра.
я не говорил что завтра перемоги не будет)), я призываю не читать излишне оптимистичные источники, чтобы не делать ошибок,
Сам в начале войны обчитался что все закончится примерно через 10 дней в результате потерял ценное время для мобилизации жизненно важных ресурсов.
Тут тонкий баланс, скажи народу что окупация надолго и полгода будут бомбежки а возможно и голод, получишь панику на ЖД вокзале и массовую истерику.
Поэтому Арестович и говорит что Киев может спать спокойно. Не уточняя что проснутся не все.
Никто не знает насколько. Готовиться надо к худшему, а надеяться на лучшее. Думаю, что одна из пропагандистких целей - уничтожить "Азов". Тогда могут отчитаться о денацификации ВСУ. Читаем требования ультиматума и думаем, как оно может трансформироваться в предмет переговоров о мире.
Востаннє редагувалось Guineapig в Пон 14 бер, 2022 11:45, всього редагувалось 1 раз.
Guineapig написав:Читаем требования ультиматума и думаем, как оно может трансформироваться в предмет переговоров о мире.
не пытайтесь верить пуйлу, в шкуру денацификации можно завернуть любого динозавра. Ему нужна именно война и не беда что поводы надуманные. Выполните одни требования он вывалит другие. Я здесь возможности для компромисса вообще не вижу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 бер, 2022 11:50, всього редагувалось 2 разів.