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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 364365366367
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:30

  vitaliian написав:
  wild2006 написав:
  lapay написав:Арестович поточнив, що, з колони в 200 одиниць знищили 50, після огляду з безпілотника

Хорошо. Всей наземной техники за сутки уничтожили 67 единиц, в колоне - 50. Получается по всей остальной стране 17 единиц?
Все равно пахнет депутатами.

Лучше не читайте эти сводки, я помню в начале многие говорили что нужно продержаться неделю - дней десять, и враг сам умрет от холода, голода и одиночества. Наверное при дефиците лекарств такая инфа кого то убаюкивает и успокаивает, я лично перестал такое читать, вот например https://t.me/BerezaJuice/9825

Сам готовлюсь к продолжительной осаде под бомбами, без света и воды и перебоями в поставках продовольствия.

Тут такие настроения не приветствуются.
Надо писать "перемога буде завтра".
А на следующий день снова "я же говорил - буде завтра".
Как в анекдоте о приеме на работу.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Guineapig написав:Тут такие настроения не приветствуются.
Надо писать шо перемога буде завтра.
я не говорил что завтра перемоги не будет)), я призываю не читать излишне оптимистичные источники, чтобы не делать ошибок,

Сам в начале войны обчитался что все закончится примерно через 10 дней в результате потерял ценное время для мобилизации жизненно важных ресурсов.

Тут тонкий баланс, скажи народу что окупация надолго и полгода будут бомбежки а возможно и голод, получишь панику на ЖД вокзале и массовую истерику.

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Куреневка
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 бер, 2022 11:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:42

  vitaliian написав:
  Guineapig написав:Тут такие настроения не приветствуются.
Надо писать шо перемога буде завтра.
я не говорил что завтра перемоги не будет)), я призываю не читать излишне оптимистичные источники, чтобы не делать ошибок,

Сам в начале войны обчитался что все закончится примерно через 10 дней в результате потерял ценное время для мобилизации жизненно важных ресурсов.

Тут тонкий баланс, скажи народу что окупация надолго и полгода будут бомбежки а возможно и голод, получишь панику на ЖД вокзале и массовую истерику.

Поэтому Арестович и говорит что Киев может спать спокойно. Не уточняя что проснутся не все.

Никто не знает насколько. Готовиться надо к худшему, а надеяться на лучшее.
Думаю, что одна из пропагандистких целей - уничтожить "Азов". Тогда могут отчитаться о денацификации ВСУ.
Читаем требования ультиматума и думаем, как оно может трансформироваться в предмет переговоров о мире.
Востаннє редагувалось Guineapig в Пон 14 бер, 2022 11:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:45

  vitaliian написав:https://vimeo.com/687861604


огромный по территории город-166 км² - обороняется как Сталинград

был в Мариуполе всего один раз в 1988г (насколько помню, там огромный одно/двух этажный частный сектор* на тот момент)

для сравнения самые большие города страны по площади:
Київ Площа: 839 км²
Днепр 409,7 км²
Харків Площа: 350 км²
Мариуполь:166 км²
Одеса Площа: 162 км²
Львів 149 км²
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:47

  prodigy написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/687861604


огромный по территории город-166 км² - обороняется как Сталинград
был в Мариуполе всего один раз в 1988г

для сравнения самые большие города страны по площади:
Київ Площа: 839 км²
Днепр 409,7 км²
Харків Площа: 350 км²
Мариуполь:166 км²
Одеса Площа: 162 км²
Львів 149 км²

Азовсталь по площади как Левобережный район.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:47

  Guineapig написав:Читаем требования ультиматума и думаем, как оно может трансформироваться в предмет переговоров о мире.
не пытайтесь верить пуйлу, в шкуру денацификации можно завернуть любого динозавра. Ему нужна именно война и не беда что поводы надуманные. Выполните одни требования он вывалит другие. Я здесь возможности для компромисса вообще не вижу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 бер, 2022 11:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:48

  vitaliian написав:
  Guineapig написав:Читаем требования ультиматума и думаем, как оно может трансформироваться в предмет переговоров о мире.
не пытайтесь верить пуйлу, в шкуру денацификации можно завернуть любого динозавра. Ему нужна именно война и не беда что поводы надуманные.


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