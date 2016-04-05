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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 363364365366367 ... 369>
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД

точные цифры есть на сайтах статистики: баскетбола/футбола/хоккея

а вам про войну? тогда читайте сводки генштаба и данные европейских/американских источников-где-то посредине будет истина
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:11

  Hotab написав:Флаю есть чем поделиться. Он в мирное время почти так жил.
на моих руках ещё отец, который почти не ходит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:18

а то что полностью нельзя верить нашим источникам-это зря

[url]говорили что нужно продержаться неделю - дней десять[/url]-и правильно говорили, мы выстояли, значит точно не проиграли...
да, до победы , возможно, еще не близко...но никто не давал нам и 96 часов (только 72)

убаюкивать никого не буду, детей тут нет и дети читают другое (многие, кто в безопасном месте, типа Мукачево (пример чисто фигуральный) до сих пор прибывают в инстаграме/тик-токе

запасайтесь водой/едой/бензином по возможности (даже если вы не окажетесь в оккупации -все равно пригодиться)
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:26

  Hennady написав:русские исправляют логистику + начали "пользоваться местными благами" так что черти уже не мерзнут и не голодают

http://www.kpnemo.eu/talkfest/page,1,46 ... raine.html
и мы ждем изменений в сознании их простых людей?

ректоры рос. ВУЗов подписали коллективное обращение в поддержку войны

это просто капец, что у них в головах (пропаганда, телевизор)


ректоры рос.вузов абсолютно зависимые люди, почти что призывники

Ахеджакова говорит, что против войны подписали почти миллион человек, а ее собеседник уточняет-из 142млн? это меньше 1% населения
когда санкции наберут силу(и даже не это), когда ЗСУ наберут силу и начнут гнать орков к границам-вот тогда и % прозревших резко начнет расти

минимум 60-70к груз 200 переломит их зомби мировоззрение
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:26

Мариуполь с неба

vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:27

  vitaliian написав:
  Hotab написав:Флаю есть чем поделиться. Он в мирное время почти так жил.
на моих руках ещё отец, который почти не ходит.


на моих тоже,

родители -это важно, но на первом конечно дети, главное спасите(сохраните) детей
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:минимум 60-70к груз 200 переломит их зомби
они там друг друга ненавидят, чем больше 200х тем веселее. Имхо только пустой холодильник их отрезвит.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 бер, 2022 11:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Guineapig
я не говорил что завтра перемоги не будет)), я призываю не читать излишне оптимистичные источники, чтобы не делать ошибок,

Сам в начале войны обчитался что все закончится примерно через 10 дней в результате потерял ценное время для мобилизации жизненно важных ресурсов.

Тут тонкий баланс, скажи народу что окупация надолго и полгода будут бомбежки а возможно и голод, получишь панику на ЖД вокзале и массовую истерику.

Зображення

Куреневка
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 бер, 2022 11:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:42

Никто не знает насколько. Готовиться надо к худшему, а надеяться на лучшее.
Думаю, что одна из пропагандистких целей - уничтожить "Азов".
Востаннє редагувалось Guineapig в Пон 14 бер, 2022 11:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:45

  vitaliian написав:https://vimeo.com/687861604


огромный по территории город-166 км² - обороняется как Сталинград

был в Мариуполе всего один раз в 1988г (насколько помню, там огромный одно/двух этажный частный сектор* на тот момент)

для сравнения самые большие города страны по площади:
Київ Площа: 839 км²
Днепр 409,7 км²
Харків Площа: 350 км²
Мариуполь:166 км²
Одеса Площа: 162 км²
Львів 149 км²
prodigy
 
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