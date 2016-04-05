ЛАД
точные цифры есть на сайтах статистики: баскетбола/футбола/хоккея
а вам про войну? тогда читайте сводки генштаба и данные европейских/американских источников-где-то посредине будет истина
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Додано: Пон 14 бер, 2022 11:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ЛАД
точные цифры есть на сайтах статистики: баскетбола/футбола/хоккея
а вам про войну? тогда читайте сводки генштаба и данные европейских/американских источников-где-то посредине будет истина
Додано: Пон 14 бер, 2022 11:11
Додано: Пон 14 бер, 2022 11:18
а то что полностью нельзя верить нашим источникам-это зря
[url]говорили что нужно продержаться неделю - дней десять[/url]-и правильно говорили, мы выстояли, значит точно не проиграли...
да, до победы , возможно, еще не близко...но никто не давал нам и 96 часов (только 72)
убаюкивать никого не буду, детей тут нет и дети читают другое (многие, кто в безопасном месте, типа Мукачево (пример чисто фигуральный) до сих пор прибывают в инстаграме/тик-токе
запасайтесь водой/едой/бензином по возможности (даже если вы не окажетесь в оккупации -все равно пригодиться)
Додано: Пон 14 бер, 2022 11:26
ректоры рос.вузов абсолютно зависимые люди, почти что призывники
Ахеджакова говорит, что против войны подписали почти миллион человек, а ее собеседник уточняет-из 142млн? это меньше 1% населения
когда санкции наберут силу(и даже не это), когда ЗСУ наберут силу и начнут гнать орков к границам-вот тогда и % прозревших резко начнет расти
минимум 60-70к груз 200 переломит их зомби мировоззрение
Додано: Пон 14 бер, 2022 11:26
Мариуполь с неба
Додано: Пон 14 бер, 2022 11:27
Додано: Пон 14 бер, 2022 11:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
они там друг друга ненавидят, чем больше 200х тем веселее. Имхо только пустой холодильник их отрезвит.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 бер, 2022 11:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 14 бер, 2022 11:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Guineapig
я не говорил что завтра перемоги не будет)), я призываю не читать излишне оптимистичные источники, чтобы не делать ошибок,
Сам в начале войны обчитался что все закончится примерно через 10 дней в результате потерял ценное время для мобилизации жизненно важных ресурсов.
Тут тонкий баланс, скажи народу что окупация надолго и полгода будут бомбежки а возможно и голод, получишь панику на ЖД вокзале и массовую истерику.
Куреневка
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 бер, 2022 11:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 14 бер, 2022 11:42
Никто не знает насколько. Готовиться надо к худшему, а надеяться на лучшее.
Думаю, что одна из пропагандистких целей - уничтожить "Азов".
Востаннє редагувалось Guineapig в Пон 14 бер, 2022 11:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 14 бер, 2022 11:45
огромный по территории город-166 км² - обороняется как Сталинград
был в Мариуполе всего один раз в 1988г (насколько помню, там огромный одно/двух этажный частный сектор* на тот момент)
для сравнения самые большие города страны по площади:
Київ Площа: 839 км²
Днепр 409,7 км²
Харків Площа: 350 км²
Мариуполь:166 км²
Одеса Площа: 162 км²
Львів 149 км²
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