Додано: Пон 14 бер, 2022 12:02

Guineapigговорил и буду говорить, что нельзя терять веру (в себя в первую очередь)это не очередные мантры из пропаганды-это реальная ситуацияили кто-то думал, что за 3 недели страна у которой "как бы нет армии" остановит и разобьет "вторую армию в мире", которая 7-8 лет готовилась в оккупации нас (думаю 2 месяца минимум)как там мой друг ЛАД? Дружище, надеюсь Вы живы (а то, что мы тут спорим...это не со злости, просто выковыряв ватника из себя в 2014г, я пытаюсь это делать из своих родственников ,и даже 82-летнего отца (тут у меня практически нет шансов), сам он родом из Херсонщини и все остатки его родни там.по Харькову снова с утра прилетело