Guineapig не пытайтесь верить пуйлу, в шкуру денацификации можно завернуть любого динозавра. Ему нужна именно война и не беда что поводы надуманные. Выполните одни требования он вывалит другие. Я здесь возможности для компромисса вообще не вижу. Война закончится когда его устранят, либо когда у них закончатся топливо и снаряды.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 бер, 2022 11:52, всього редагувалось 3 разів.
Guineapig написав:Можно подумать, что там только один Путин все решает
назовите фамилии тех, кто ещё что то решает. У членов совета федерации дрожали зубы с корнями на последнем совещании. Для многих эта авантюра не только конец карьеры но и трибунал с конфискацией награбленного, а возможно и вышка. Новая власть по старой русской традиции обычно ликвидирует старую.
Если бы они что то решали, войны бы не было. Не у каждого есть бункер в Алтайском крае и ненависть к собственным детям.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 бер, 2022 12:00, всього редагувалось 2 разів.
это не очередные мантры из пропаганды -это реальная ситуация
или кто-то думал, что за 3 недели страна у которой "как бы нет армии" остановит и разобьет "вторую армию в мире", которая 7-8 лет готовилась в оккупации нас (думаю 2 месяца минимум)
как там мой друг ЛАД? Дружище, надеюсь Вы живы (а то, что мы тут спорим...это не со злости, просто выковыряв ватника из себя в 2014г, я пытаюсь это делать из своих родственников ,и даже 82-летнего отца (тут у меня практически нет шансов), сам он родом из Херсонщини и все остатки его родни там.