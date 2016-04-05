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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 364365366367368369>
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:47

  prodigy написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/687861604


огромный по территории город-166 км² - обороняется как Сталинград
был в Мариуполе всего один раз в 1988г

для сравнения самые большие города страны по площади:
Київ Площа: 839 км²
Днепр 409,7 км²
Харків Площа: 350 км²
Мариуполь:166 км²
Одеса Площа: 162 км²
Львів 149 км²

Азовсталь по площади как Левобережный район.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:47

Guineapig
не пытайтесь верить пуйлу, в шкуру денацификации можно завернуть любого динозавра. Ему нужна именно война и не беда что поводы надуманные. Выполните одни требования он вывалит другие. Я здесь возможности для компромисса вообще не вижу. Война закончится когда его устранят, либо когда у них закончатся топливо и снаряды.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 бер, 2022 11:52, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:48

vitaliian

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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:53

Можно подумать, что там только один Путин все решает.
Царь плохой - бояре хорошие.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:55

  Guineapig написав:Можно подумать, что там только один Путин все решает
назовите фамилии тех, кто ещё что то решает. У членов совета федерации дрожали зубы с корнями на последнем совещании. Для многих эта авантюра не только конец карьеры но и трибунал с конфискацией награбленного, а возможно и вышка. Новая власть по старой русской традиции обычно ликвидирует старую.

Если бы они что то решали, войны бы не было. Не у каждого есть бункер в Алтайском крае и ненависть к собственным детям.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 бер, 2022 12:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:58

РФ просит у Китая военную и экономическую помощь – NYT

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/13/7331091/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 12:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Guineapig


говорил и буду говорить, что нельзя терять веру (в себя в первую очередь)

https://www.unian.ua/war/nastupni-2-3-t ... 42706.html

это не очередные мантры из пропаганды
-это реальная ситуация

или кто-то думал, что за 3 недели страна у которой "как бы нет армии" остановит и разобьет "вторую армию в мире", которая 7-8 лет готовилась в оккупации нас (думаю 2 месяца минимум)

как там мой друг ЛАД? Дружище, надеюсь Вы живы (а то, что мы тут спорим...это не со злости, просто выковыряв ватника из себя в 2014г, я пытаюсь это делать из своих родственников ,и даже 82-летнего отца (тут у меня практически нет шансов), сам он родом из Херсонщини и все остатки его родни там.

по Харькову снова с утра прилетело
https://www.unian.ua/war/aviaudar-po-ce ... 42724.html

Востаннє редагувалось prodigy в Пон 14 бер, 2022 12:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 12:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Guineapig
На території бувшого дитячого садку бачив красивий джип з номерним знаком АЗОВ. До нього точно не доберуться.:)
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 12:09

Есть Путин, значит есть социальный запрос.
Не он же воюет.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 12:16

Вот о чем и писал.
https://24tv.ua/tsih-rezerviv-vistachit-10-dniv-arestovich-pro-pidsilennya-rosiyi_n1904985
Guineapig
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