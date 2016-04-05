ректоры рос. ВУЗов подписали коллективное обращение в поддержку войны
это просто капец, что у них в головах (пропаганда, телевизор)
ректоры рос.вузов абсолютно зависимые люди, почти что призывники
Ахеджакова говорит, что против войны подписали почти миллион человек, а ее собеседник уточняет-из 142млн? это меньше 1% населения когда санкции наберут силу(и даже не это), когда ЗСУ наберут силу и начнут гнать орков к границам-вот тогда и % прозревших резко начнет расти
минимум 60-70к груз 200 переломит их зомби мировоззрение
Да, писал уже, фины в 1939-1940 убивали в месяц приблизительно 50 тыс.советов, ну еще 150 в месяц раненые/обмороженые. Нам нужно выходить на эти цифры, тогда за 2-3 месяца в орде начнуться волнения. На севере войска в болотисто-лесистой местности. Нужны снайперы в паре с дронами для отщелкивания ордынцев и деверсионные групы для нападения в тылах. Партизанская война должна ускоряться.
Guineapig написав:Чорновил же маскировалась двое суток
если Гагарин полетел в космос это не значит что все полетят. Делайте выводы не с частных случаев, а с итоговых значений. Ирпень Буча Гостомель под окупацией, оттуда грады вполне достают до центра Киева.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 бер, 2022 12:30, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид написав:. Желательно еще отключать электроснабжение на окупированых
э/э, связи, газа , воды в Ирпене/буче нет с 5.03 , магазины, аптеки и больницы закрыты, но на ситуацию это мало влияет. Ирпень серая зона где расстреливают мирных жителей, их трупы лежат по улицам, вчера журналиста застрелили, Буча - полностью под окупацией.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 бер, 2022 12:38, всього редагувалось 1 раз.
Вы такой фантаст. В каждой роте есть расчет БПЛА. С планшетиком. Леса сейчас просвечиваются. Группа будет обнаружена на подходе к колонне и накрыта артой или РСЗО. Та даже АГС. С корректировкой с бпла
Ну а если едет колона с припасами ? Не будут же они полностью с двух сторон дорогу просвечивать ? Как то мало вериться что всех ордынских подразделений есть БПЛА. Например в хвойном лесу ничего не просветишь даже если есть БПЛА.
Guineapig написав:Можно подумать, что там только один Путин все решает
назовите фамилии тех, кто ещё что то решает. У членов совета федерации дрожали зубы с корнями на последнем совещании. Для многих эта авантюра не только конец карьеры но и трибунал с конфискацией награбленного, а возможно и вышка. Новая власть по старой русской традиции обычно ликвидирует старую.
Если бы они что то решали, войны бы не было. Не у каждого есть бункер в Алтайском крае и ненависть к собственным детям.
Мова про причину-наслідок. Не путін сотворив з мирної росії мордор з орками, а мордор породив такого лідера. Прізвище може бути іншим, а от населення глибоко хворе, на покоління.